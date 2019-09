OTS: Wirecard AG / Wirecard digitalisiert über virtuelle Wallets den ...

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München)/Conshohocken (PA) (ots) - Wirecard, der global

führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, startet

eine Kooperation zur Digitalisierung von Finanzierungen mit dem

US-FinTech Credibly.



Im Rahmen der Zusammenarbeit wird es Wirecard

dem Unternehmen ermöglichen, Betriebskapital an seine Kunden auf

physischen und digitalen Karten auszugeben. So können kleine und

mittlere Unternehmen (KMUs) in Echtzeit über virtuelle Wallets

Finanzierungen erhalten. Wirecard ist einer der führenden Anbieter

von Payout-Karten in den USA und bietet vollständig digitalen

Lösungen einschließlich einer mobilen App zur Verwaltung von Konto-

und Payment-Aktivitäten.

Für 2019 rechnet Credibly mit einer Kreditvergabe von rund 300

Millionen US-Dollar an KMUs. Dieses Volumen wird von Wirecard über

die digitale Financial Commerce Platform auf Karten ausgegeben.

Funktionen wie die Bereitstellung von digitalen Karten über mobile

Wallets und der Zugriff auf die neue App von Wirecard ermöglichen es

den Kunden von Credibly außerdem, Gelder nahtlos zu verwalten und zu

entscheiden, wo und wie sie ihr Betriebskapital einsetzen. Credibly

profitiert außerdem von den Datenanalyse- und Reporting-Funktionen

von Wirecard, die bestehende Risikomanagement- und Marketingmodelle

ergänzen und somit die Kundenbasis erhöhen.

"Wir legen großen Wert darauf, die Customer Experience so

reibungslos wie möglich zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit Wirecard

ermöglicht es uns, sogenannte Smartcards herauszugeben, die einen

noch schnelleren Zugang zu Geldern ermöglichen und gleichzeitig volle

Flexibilität bieten, wie unsere Kunden ihr Betriebskapital ausgeben",

sagt Jeffrey Bumbales, Director of Marketing & Strategic Partnerships

bei Credibly. "Die erweiterte Daten- und Reporting-Funktionalität

wird außerdem unsere Angebote personalisieren."

Laut einer aktuellen Studie von Guidant Financial sagten rund 33

Prozent der amerikanischen Kleinunternehmer zuletzt, dass

Kapitalmangel ihre größte Herausforderung sei. Durch das Angebot

maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen,

einschließlich Betriebsmittelkrediten, Expansionskrediten und

Barkrediten für Händler, wird dieses Problem zuverlässig gelöst.

"Wir konzentrieren uns voll auf Kundenzufriedenheit", sagt Ryan

Rosett, Gründer und Co-CEO von Credibly. "Unseren Kunden die

Möglichkeit zu geben, ihre Gelder in Echtzeit zu erhalten und zu

nutzen, ist ein großer Vorteil der Zusammenarbeit mit Wirecard."

Eine Studie der Hackett Group aus dem Jahr 2018 ergab, dass durch

ein verbessertes Working Capital Management, rund 1 Billion US-Dollar

aus den Bilanzen von US-Unternehmen freigesetzt werden könnten.

Unternehmen ignorieren teils die Chance, ihre Gewinne um bis zu 20

Prozent zu steigern. Dadurch werden Finanzierungslösungen wie die von

Credibly immer entscheidender für wachsende KMUs.

"Wirecard war vor 20 Jahren selbst ein Start-up und schätzt

deshalb Dienstleistungen, die wachsende Unternehmen fördern. Wir

freuen uns, mit Credibly zusammenzuarbeiten, um für tausende von

Unternehmen in den USA den täglichen Finanzbedarf zu digitalisieren",

ergänzt Seth Brennan, Managing Director bei Wirecard North America.

Die Kooperation zwischen Wirecard und Credibly ermöglicht KMUs

einen schnelleren Zugang zu Kapital, mehr Flexibilität bei den

Ausgaben und gibt ihnen alles Nötige zur digitale Verwaltung ihrer

Finanzen an die Hand.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden

digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten

sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes

Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen

digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.

Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen

Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,

Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen

Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte

Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus

allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist

an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN

DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns

auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Credibly:

Credibly ist eine datenbasierte FinTech-Kreditplattform, die die

Geschwindigkeit, die Kosten, die Erfahrung und die

Auswahlmöglichkeiten von Kapital für KMUs verbessert. Das Unternehmen

bietet Bilanz-, Syndizierungs- und außerbilanzielle

Finanzierungsoptionen und bietet seinen Partnern Zugang zu seinen

bewährten datenbasierten Kenntnissen. Credibly wurde 2010 gegründet

und hat ein schnelles Wachstum von über 1 Mrd. US-Dollar bei der

Finanzierung von KMUs erzielt. Von 2014 bis 2016 präsentierte sich

das Unternehmen in Folge auf der Inc. 500 Liste der am schnellsten

wachsenden privaten US-Unternehmen sowie Crain's Fast 50 im Staat New

York in den Jahren 2015 und 2016. Im Jahr 2017 erwarb Credibly als

erstes Unternehmen in seinem Bereich die Servicerechte für das

Portfolio eines Wettbewerbers (250 Millionen Dollar). Credibly wurde

aufgrund seines bewährten Ansatzes zum Risikomanagement ausgewählt.

Ende 2018 schloss das Unternehmen seine erste

Asset-Backed-Verbriefung ab und bot 2019 eine erstrangige Anleihe mit

Investment Grade an. Der Hauptsitz von Credibly befindet sich in

Southfield, Michigan, mit Büros in New York und Arizona. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.credibly.com

