OTS: Wirecard AG / Wirecard Brazil übernimmt Zahlungsabwicklung für Enjoei, ...

Wirecard Brazil übernimmt Zahlungsabwicklung für Enjoei, einem der größten brasilianischen Online-Marktplätze für Bekleidung / Enjoei rechnet mit einer Steigerung der Kundenzufriedenheit um 50 Prozent Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Spezialist für digitale Finanztechnologie, führt ein neues White-Label-Produkt für Enjoei ein - eines der größten Online-Marktplätze für Bekleidung in Brasilien.



Mithilfe der Funktion 'Transparent Account' von Wirecard Brazil kann der gesamte Prozess rund um die Bezahlung direkt in Enjoeis Dashboard gemanagt werden. Somit vereinheitlicht Enjoei das gesamte Verkaufserlebnis, wozu auch das Onboarding von Händlern und die Zahlungsabwicklung auf der Plattform gehören.

Der brasilianische E-Commerce-Sektor wächst konstant. Laut Statistiken des FecomercioSP/E-Bit Instituts wird für 2017 ein weiterer Anstieg des Onlinehandels von bis zu 15 Prozent erwartet. Enjoei unterstützt diesen Trend: Mit über einer Million Anbietern auf seiner Plattform gehört Enjoei zu den größten brasilianischen Online-Marktplätzen für Mode. Durch die White-Label-Lösung Transparent Account von Wirecard Brazil rechnet Enjoei mit einer 50 prozentigen Steigerung seiner Kundenzufriedenheit. Der Transparent Account ist eine Lösung, die eine breite Palette von Features bietet - einschließlich Finanzberichte, Überweisungen und Bankabstimmungen. Durch die Zentralisierung sämtlicher finanzieller Anforderung, bietet diese voll integrierte Lösung Händlern ein optimales Verkaufserlebnis.

Tie Lima, Mitgründer von Enjoei, sagt: "Schon bei Gründung unseres Unternehmens im Jahr 2009 wussten wir, dass wir zum Erreichen unserer Mission ein Unternehmen benötigen, das in der Lage ist, unseren langfristigen Bedürfnissen gerecht zu werden und individuell zugeschnittene Funktionen für unseren Geschäftstyp zu entwickeln. Wirecard war zur Stelle, um uns technisch zu unterstützen und sichere Lösungen ins Leben zu rufen, die uns helfen, Marktanteile zu gewinnen."

Sandra Meermann Hying, Executive Vice President Sales Operations und Geschäftsführerin von Wirecard Brazil, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, den brasilianischen E-Commerce-Markt mit unseren Bezahlmethoden zu stärken und gleichzeitig Kunden wie Enjoei innovative digitale Zahlungsdienstleistungen zu bieten, um so den Onlinehandel in Brasilien weiter voranzutreiben, der bereits ausgesprochen gut aufgestellt ist."

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Enjoei:

Das 2009 in São Paulo gegründete Unternehmen Enjoei (www.enjoei.com.br) ist eine brasilianische soziale E-Commerce-Plattform zum An- und Verkauf von Gebrauchtwaren wie Damenbekleidung, Schuhen, Accessoires und anderen Modeartikeln. Mit über 3,5 Millionen Shoppern, die den Markt im Durchschnitt 20 Mal im Monat besuchen, unterscheidet sich Enjoei von anderen Konsignationsmärkten hauptsächlich dadurch, dass das Enjoei-Modell seinen Nutzern das Einrichten ihrer eigenen, individuellen Läden ermöglicht. Ferner prüft Enjoei alle Artikel, bevor sie ins Netz gestellt werden, wozu u. a. die Genehmigung der Fotos und Beschreibungen gehört. Enjoei ist in Brasilien kostenlos auf iOS, Android und Web erhältlich. In Argentinien wird es über die Marke https://www.yafue.com.ar angeboten.

