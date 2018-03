OTS: Wirecard AG / Qatar Airways erweitert Zusammenarbeit mit Wirecard / Dank ...

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Qatar Airways erweitert Zusammenarbeit mit Wirecard / Dank Wirecard

ist Qatar Duty Free nun der erste Airport Retailer im Mittleren Osten

und Afrika, der Alipay als neues Zahlungsmittel anbietet

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, einer der führenden Anbieter

von digitaler Finanztechnologie, erweitert seine Kooperation mit

Qatar Airways durch die Zusammenarbeit mit Qatar Duty Free (QDF), um

Alipay-Zahlungen an allen QDF-Verkaufsstellen am Hamad International

Airport (HIA) in Doha für chinesische Reisende anzubieten.



Als

hundertprozentige Tochter von Qatar Airways betreibt QDF über 90

einzigartige Einzelhandelsgeschäfte mit über 185 Verkaufsstellen.

Nach langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit mit Wirecard im

Bereich der Zahlungsabwicklung seit 2013 haben Qatar Airways und

Wirecard nun die Partnerschaft ausgeweitet, um vom weltweiten

Tourismusboom aus China zu profitieren.

Aufgrund seiner luxuriösen Angebote und seines großen

Markenportfolios ist QDF ein attraktives Shopping-Ziel für

chinesische Touristen. Luxusgüter wie Handtaschen, Schuhe und

Bekleidung sind die gefragtesten Produkte für chinesische Reisende.

Durch die Akzeptanz von Alipay-Zahlungen spricht QDF eine große und

schnell wachsende Zielgruppe an. Mit über 600 Millionen aktiven

Nutzern in China ist Alipay das weltweit größte mobile

Bezahlnetzwerk, das gemessen am Transaktionsvolumen einen Anteil von

rund 54,1 Prozent des chinesischen Mobile-Payment-Marktes ausmacht.

Qatar Airways bietet tägliche Flüge nach Peking, Shanghai und

Guangzhou, viermal wöchentlich nach Hangzhou sowie dreimal

wöchentlich nach Chongqing und Chengdu. In den letzten Jahren hat der

chinesische Outbound-Tourismus im Bundesstaat Katar kontinuierlich

zugenommen und erreichte 2016 rund 135 Millionen Reisende. Im

vergangenen Jahr erhielt der Bundesstaat Katar in China den Status

"Approved Destination Status" (ADS), wodurch er seine

Tourismusdestinationen in China bewerben kann. Angesichts dieses

Trends möchte Qatar Airways seinen chinesischen Gästen ihre vertraute

Zahlungsmethode anbieten.

Thabet Musleh, Head of Qatar Duty Free, sagt: "HIA ist ein

erstklassiges Einkaufsziel und es ist wichtig, unseren Passagieren

während ihrer Reise durch den preisgekrönten Flughafen weiterhin das

beste und bequemste Einkaufserlebnis zu bieten. Der chinesische Markt

ist sehr wichtig, und im letzten Jahr waren die durchschnittlichen

Ausgaben der chinesischen Passagiere bei QDF wieder die höchsten im

Vergleich zu anderen Nationalitäten. Dank unserer starken

Partnerschaft mit Wirecard sind wir in der Lage, dieses hohe Niveau

beizubehalten und die Bedürfnisse unserer chinesischen Kunden zu

erfüllen, indem wir ihnen ihre heimische Zahlungsmethode anbieten."

Robert Gottinger, Head of Airline Sales bei Wirecard, kommentiert:

"Wir freuen uns, die langjährige Zusammenarbeit mit Qatar Airways

weiter auszubauen. Durch das Angebot von Alipay als neue

Zahlungsmethode profitiert Qatar Duty Free von einer kompletten

Marketingplattform, mit der ankommende Passagiere aus China noch

besser erreicht werden können. Unsere Erfahrung mit anderen

Flughafen-Einzelhändlern hat gezeigt, dass in den ersten drei Monaten

seit Einführung der neuen Zahlungsmethode die durchschnittlichen

Ausgaben chinesischer Touristen um 92 Prozent gestiegen sind."

Hamad International Airport (HIA), der Heimatflughafen von Qatar

Duty Free (QDF), wurde bei den Skytrax World Airport Awards 2018, die

am 21. März in Stockholm stattfanden, als weltweit viertbester

"Airport for Shopping" ausgezeichnet, und belegt damit sogar einen

noch besseren Platz als im Vorjahr. Die Skytrax World Airport Awards

sind die prestigeträchtigste Auszeichnung für die Flughafenbranche,

die von Kunden in der größten jährlichen weltweiten Umfrage zur

Kundenzufriedenheit an Flughäfen vergeben wird.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der

Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen

anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die

Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den

elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen

internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden

Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe

eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen

Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette

Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und

Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere

Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen

Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Qatar Airways:

Qatar Airways, die nationale Fluggesellschaft des Staates Katar,

feiert 20 Jahre "Going Places Together" mit Reisenden in seinen mehr

als 150 Geschäfts- und Freizeitdestinationen. Die am schnellsten

wachsende Fluggesellschaft der Welt wird 2017/18 ihrem wachsenden

Netzwerk eine Reihe von aufregenden neuen Destinationen hinzufügen,

darunter Canberra, Australien; Penang, Malaysia und Cardiff,

Großbritannien und viele mehr. Passagiere fliegen an Bord der

modernen Flotte von mehr als 200 Flugzeugen.

Die mehrfach preisgekrönte Fluggesellschaft Qatar Airways wurde

kürzlich von den World Airline Awards 2017, die von der

internationalen Ratingagentur Skytrax geleitet werden, zur

"Fluggesellschaft des Jahres" gewählt. Es wurde auch als "Beste

Business Class der Welt", "Beste Fluggesellschaft im Nahen Osten" und

"Beste First Class Airline Lounge der Welt" ausgezeichnet.

Qatar Airways ist Mitglied der Oneworld Global Alliance. Die

preisgekrönte Allianz wurde von Skytrax zum dritten Mal in Folge zur

"World's Best Airline Alliance 2015" gekürt. Qatar Airways war die

erste Fluggesellschaft aus der Golf-Region, die der Oneworld-Allianz

beigetreten ist. Damit können die Passagiere von mehr als 1.000

Flughäfen in mehr als 150 Ländern von 14.250 täglichen Abflügen

profitieren.

Oryx One, das Inflight-Entertainment-System von Qatar Airways,

bietet Passagieren bis zu 4.000 Unterhaltungsoptionen aus den

neuesten Blockbuster-Filmen, TV-Box-Sets, Musik, Spielen und vielem

mehr. Passagiere, die auf Qatar-Airways-Flügen mit ihren B787, A350,

A380, A319 sowie A320 und A330 fliegen, können auch mit ihren

Freunden und ihrer Familie auf der ganzen Welt in Verbindung bleiben,

indem sie den preisgekrönte On-Board-Service mit Wi-Fi und GSM

nutzen.

Qatar Airways ist stolz, eine Reihe von spannenden internationalen

und lokalen Initiativen zu unterstützen, die sich weltweit

gesellschaftlich engagieren. Qatar Airways ist offizieller

FIFA-Partner und offizieller Sponsor vieler hochkarätiger

Sportereignisse, einschließlich der FIFA-Weltmeisterschaften 2018 und

2022, die die Fähigkeit des Sports widerspiegeln, Menschen zusammen

zu bringen - etwas, das den Markenkern der Fluggesellschaft

widerspiegelt: Going Places Together.

Qatar Airways Cargo, das drittgrößte internationale

Frachtunternehmen der Welt, bedient über seinen erstklassigen

Doha-Hub mehr als 60 Destinationen weltweit und beliefert mehr als

150 wichtige Geschäfts- und Urlaubsziele weltweit mit mehr als 200

Flugzeugen. Die Flotte von Qatar Airways Cargo umfasst acht Airbus

A330-Frachtflugzeuge, 13 Boeing 777-Frachtflugzeuge und zwei Boeing

747-8-Frachtflugzeuge.

