OTS: Wirecard AG / Europa-Premiere am Flughafen München: Wirecard, ...

Aschheim (München) (ots) -

- Mit der Mobile Payment-Lösung "Smart Checkout - Tap, Pay, Enjoy"

erwartet Reisende am Münchner Flughafen künftig ein schnelles,

nahtloses und digitales Shoppingerlebnis

- Während sich für Kunden der Zeitaufwand beim Bezahlen reduziert,

profitieren Einzelhändler von niedrigeren Kosten und

beschleunigten Prozessen

Als erster Standort in Europa bietet der Flughafen München künftig ein mobiles

und kassenloses Bezahlsystem in einer Retail-Einheit der eurotrade, einer

hundertprozentigen Tochter der Flughafen München GmbH, an.



Damit treibt der

Airport maßgeblich das reibungslose Bezahlen als Self-Checkout-Version im

Einzelhandel voran. Die Anwendung wurde in einer Partnerschaft zwischen

Wirecard, SES-imagotag und wirecube entwickelt, den Grundstein für die

Einführung am Flughafen München legte die eurotrade. Die Lösung

(https://youtu.be/BKj4Jjgyo28) ermöglicht Verbrauchern, Artikel per Smartphone

direkt am Warenregal über ein elektronisches Preisschild zu bezahlen - ohne

langes Warten an der Kasse. Für den Bezahlvorgang wird der Kunde auf eine mobile

Webseite geleitet, das Herunterladen einer App ist im Vergleich zu existierenden

Bezahlsystemen auf dem europäischen Markt nicht notwendig.

Um einzukaufen und Artikel in den Warenkorb zu legen, halten Kunden ihr

Smartphone lediglich vor ein digitales Preisschild von SES-imagotag. Das Produkt

wird per Near-Field-Communication (NFC) oder per Kamera-Scan des angezeigten

QR-Codes erfasst, das Smartphone öffnet nach wenigen Sekunden automatisch eine

mobile Web-Applikation von wirecube, auf der der Kunde den Kauf mühelos

abschließen kann. Dazu kann der Kunde entweder seine Kreditkarte über die

Kamerafunktion des Smartphones einscannen oder seine Kreditkartendaten per Hand

eingeben. Zudem steht Alipay als alternative Bezahlmöglichkeit zur Verfügung.

Die jährlich rund 48 Millionen Passagiere des Flughafens München können die neue

Mobile Payment-Lösung ab sofort im "MyCorner"-Geschäft im Sicherheitsbereich des

Terminals 2 für ein ausgewähltes Sortiment nutzen. Die innovative Lösung wird

somit einem internationalen Publikum in einem hochfrequentierten Umfeld

erstmalig zugänglich gemacht und intensiv getestet. Nach der Pilotphase soll das

Bezahlsystem auf weitere Einheiten der eurotrade erweitert werden - darunter

fallen u.a. 12 Duty-free-Shops sowie 14 weitere Geschäfte für Presseartikel,

Reisebedarf und Souvenirs.

Die Anwendung basiert auf drei Lösungen:

1. Den VUSION Electronic Shelf Labels (ESL) von SES-imagotag, dem

weltweit führenden Anbieter von digitalen IoT-Lösungen für den

stationären Handel

2. der Payment-Technologie von Wirecard, dem globalen

Innovationsführer für digitale Finanztechnologie

3. der Scan&Pay-Lösung shopreme von wirecube, einem auf

Digitalisierung des Einzelhandels spezialisierten

Softwareunternehmen

Einzelhändler können das neue Bezahlsystem kostengünstig installieren, wenn die

notwendigen Electronic Shelf Labels von SES-imagotag verwendet werden. Durch die

funktionale Erweiterung der Preisschilder mit einer Bezahlfunktion werden sie zu

einem zusätzlichen Point-of-Sale, der im Vergleich zu herkömmlichen

Kassensystemen um ein Vielfaches günstiger in der Anschaffung und der

Instandhaltung ist. Zudem ermöglicht die von SES-imagotag entwickelte VUSION

IoT-Lösung Einzelhändlern, Prozesse mit niedriger Wertschöpfung fast vollständig

zu automatisieren, die eigene Effizienz zu steigern und die Konnektivität der

Kunden im Geschäft zu verbessern.

Künftig sollen nicht nur Reisende und Einzelhändler am 5-Sterne-Airport in

München von der neuen Lösung profitieren, sondern Kunden und Händler weltweit.

Neben dem "MyCorner"-Shop am Flughafen München kann das Bezahlsystem "Smart

Checkout - Tap, Pay, Enjoy" vom 16. - 20. Februar 2020 im Rahmen der EuroShop in

Düsseldorf am Gemeinschaftsstand von Wirecard, SES-imagotag und Deutsche Telekom

in Halle 6/ A27, A31, A41 getestet werden.

Zitatsammlung:

Sven Zahn, Geschäftsführer der eurotrade Handels-GmbH: "Das neue Bezahlsystem

ermöglicht unseren Kunden erstmals einen Self-Checkout, der im Moment des

Reisens einen wesentlichen Mehrwert bietet: Der Kunde umgeht Wartezeiten an der

Kasse. Gleichzeitig erwarten wir als Handelstochter des Flughafens München einen

Umsatzzuwachs - insbesondere bei schnelldrehenden Waren, die "on the go" gekauft

werden. Mit "Smart Checkout - Tap, Pay, Enjoy" setzen wir gemeinsam mit

Wirecard, wirecube und SES-imagotag neue Maßstäbe des mobilen Bezahlens."

Philipp Ahrens, Vice President Center Management am Flughafen München: "Mit dem

neuen Bezahlsystem gestaltet der Flughafen München die Digitalisierung im

Einzelhandel aktiv mit und beweist erneut, dass er nicht nur einen

hochfrequentierten und internationalen, sondern einen zunehmend innovativen

Retail-Standort bietet. Durch die Vereinfachung und Beschleunigung des

Checkout-Prozesses ermöglichen wir unseren jährlich rund 48 Millionen

Passagieren ein noch besseres Shoppingerlebnis und erfüllen so ihre stetig

wachsenden Ansprüche."

Alexander Hahn, Vice President Sales Retail bei Wirecard: "Wir freuen uns, dass

Reisende aus aller Welt am Münchner Flughafen ab sofort von dieser neuen

Technologie profitieren können. Anstelle langer Wartezeiten an der Kasse

erwartet sie nun ein schnelles, nahtloses und digitales Einkaufserlebnis in

unserem Pilot-Geschäft und bald auch in weiteren Airport-Shops."

Michael Unmüßig, Senior Executive Vice President Group Marketing bei

SES-imagotag: "Mit Digitalisierung und modernster IoT-Technologie setzt der

Flughafen München neue Maßstäbe in seinem Shoppingbereich. Lange Warteschlangen

an der Kasse gehören für die Reisenden am Flughafen somit der Vergangenheit an.

Das neue "MyCorner"-Geschäft erfüllt damit den digitalen Wunsch vieler

Reisender. Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieser Lösung zu sein."

Florian Burgstaller, Geschäftsführer von wirecube: "Wir sind stolz, unsere

etablierte Scan&Pay-Lösung shopreme im Flughafen München im Einsatz zu sehen.

Das Umfeld am Flughafen bot sich hervorragend für unsere Weblösung von shopreme

an, die ein hochmodernes Einkaufserlebnis bietet, ohne dass eine

App-Installation auf den Endkundengeräten notwendig ist."

Professor Dr. Gerrit Heinemann, Leiter des eWeb Research Centers und

Handelsexperte der Hochschule Niederrhein: "Insbesondere im stationären

SB-Handel, der mittlerweile den größten des Einzelhandels ausmacht, fehlt bisher

in Deutschland mit dem Self-Checkout ein wesentlicher Baustein. Dieser

ermöglicht nicht nur den Kunden einen schnelleren Einkauf, sondern auch dem

Handel eine wesentliche Effizienzsteigerung, die ihm in den Zeiten der

Online-Konkurrenz die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Existenz sichert."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen

Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als

auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten

rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten

B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen

Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data

Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,

Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren

Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und

Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de,

folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über den Flughafen München:

Mit einem Passagieraufkommen von rund 48 Millionen Fluggästen im Jahr 2019 ist

der Flughafen München der zweitgrößte deutsche Airport und gehört zur Top Ten

europäischer Flughäfen. Als erster und bisher einziger Flughafen in Europa wurde

Bayerns Tor zur Welt von dem renommierten Londoner Skytrax-Institut mit dem

Qualitätssiegel "5-Star-Airport" ausgezeichnet. Bei den World Airport Awards

2018 schnitt der Airport zum zwölften Mal als bester Flughafen Europas und das

Terminal 2 als zweitbestes Terminal der Welt ab. Unter dem Leitgedanken

"Verbindung leben" setzt der Flughafen München höchste Standards in der

Aufenthalts- sowie Servicequalität und bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für

die Inszenierung von Markenwelten. Die attraktive Shopping- und Erlebniswelt für

Fluggäste und Besucher umfasst über 150 Shops und rund 60 Gastronomiebetriebe.

Das überdachte MAC-Forum zwischen Terminal 1 und 2 dient als Location für

einzigartige Events, spektakuläre Sportereignisse wie das Skateboard-Festival

"Skate & Style" oder saisonale Veranstaltungen wie den Weihnachts- und

Wintermarkt und Public Viewings. Auch in der Vermarktung nimmt der Flughafen

München eine Vorreiterrolle ein und setzt mit seinen Werbeflächen in Terminal 1

und 2 Maßstäbe in der Außenwerbung.

Über SES-imagotag:

Seit 25 Jahren ist SES-imagotag der starke Partner des Einzelhandels für

digitale Technologie im Shop. SES-imagotag ist Weltmarktführer im Bereich

digitaler Preisschilder (electronic shelf labels / ESL) und bei der

elektronischen Preisanpassung. Das Unternehmen entwickelt eine ganzheitliche

"Internet-of-Things" (IoT) Plattform, die dem Handel ein Gesamtpaket von

grundlegenden Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Die Lösungen aus dem Hause

SES-imagotag ermöglichen den Einzelhändlern unter anderem: die gegenseitige

Verknüpfung und Digitalisierung der stationären Geschäfte miteinander; die

Automatisierung von Prozessen mit geringem Mehrwert; die Steigerung der

wirtschaftlichen Effizienz; mehr Servicequalität und Information für die Kunden;

fehlerfreie Kundeninformationen durch ständigen Abgleich der Warenverfügbarkeit;

die Vermeidung von Ausverkauf und Abfall; ein serviceorientiertes Omni-Channel

Angebot, das Kundenbindung schafft und auch die Erwartungen der anspruchsvollen

Konsumenten voll erfüllt.

Über wirecube:

Die 2015 gegründete wirecube GmbH ist ein Softwareunternehmen spezialisiert auf

die Digitalisierung des Einzelhandels. Mit shopreme ist wirecube führend im

mobilen Scan&Pay Markt und bietet Kunden eine hochmoderne und attraktive

Einkaufserfahrung. Die Lösung wird als White-Label im jeweiligen Einzelhändler

Branding angeboten und bietet neben dem mobilen Checkout auch Wunschlisten,

Empfehlungen und Indoor-Navigation als Features an.

