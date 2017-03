OTS: WinWin Office Network eG / winwin Office Network AG beteiligt sich an ...

winwin Office Network AG beteiligt sich an der Leasinggesellschaft FCS Financial & Consulting Services GmbH Waiblingen (ots) - Die bundesweite Organisation aus dem Bereich IT und Bürokommunikation beteiligt sich zu 50 Prozent rückwirkend zum 01. Januar 2017 an dem Stuttgarter Finanzierungsspezialisten FCS Financial & Consulting Services GmbH.



Mit der Beteiligung wird sich der interne Zentralumsatz der winwin Office Network AG mittelfristig verdoppeln. Die Finanzierungsgesellschaft hat sich auf die Vertragsarten Miete und Leasing in den Bereichen Bürokommunikation, Telefonie und IT-Hard- und Softwarelösungen spezialisiert.

Mit der Beteiligung erhalten die winwin-Mitgliedsunternehmen direkten Zugang zu weiteren Finanzierungsmärkten und flexiblen Vertragsmodalitäten rund um die IT und Bürokommunikation. Neben den angeschlossenen 45 Mitgliedsunternehmen, namhaften Herstellerpartnerschaften, einer eigenen bundesweiten Servicestruktur mit 550 Servicetechnikern, verfügt die winwin somit ab sofort auch über eine eigene Finanzierungsgesellschaft. Hiervon unberührt bleibt selbstverständlich die vertrauensvolle, strategische Partnerschaft mit der abcfinance GmbH aus Köln.

Die winwin Office Network AG bietet den angeschlossenen Mitgliedsunternehmen sowie deren Kunden und Partnern, durch die neue Beteiligung, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen in den Bereichen IT und Bürokommunikation. Die erfahrenen Finanzierungsspezialisten und langjährigen Geschäftsführer Claudia Müller und Roland Müller, werden der Finanzierungsgesellschaft auch weiterhin als Geschäftsführer erhalten bleiben. Im Zuge der Beteiligung wird die Gesellschaft in winwin Finance GmbH umfirmiert.

Frank Eismann, Sprecher des Vorstands der winwin Office Network AG, freut die aktuelle Entwicklung: "Die hervorragenden Ergebnisse der winwin Office Network AG im Berichtsjahr 2016, die strategische Ausrichtung mit eigener Ausbildungsakademie, die namhaften Herstellerpartnerschaften und die eigene bundesweite Servicestruktur, machten die Entscheidung für den Vorstand und Aufsichtsrat leicht, die Beteiligung an der FCS Financial & Consulting Services GmbH durchzuführen. Unser größter und wichtigster Anspruch seit Gründung der winwin ist es, für unsere Mitgliedsunternehmen Schritt für Schritt beste Mehrwerte zu erzielen. Wir sind sicher, mit der Beteiligung zum jetzigen Zeitpunkt genau den richtigen Grundstein für die Zukunft gelegt zu haben."

Über winwin Office Network AG:

Die winwin Office Network AG ist ein Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie (IT) und Bürokommunikation. Die Gemeinschaft wurde im November 2010 durch 7 Mitgliedsunternehmen gegründet. Alle Mitglieder betreuen ihre Kunden rund um die Themen Output Management, Managed Print Services (MPS) und IT. Ziele der winwin sind der Know-how-Transfer zwischen den Mitgliedern, die Bündelung von Einkaufsaktivitäten und Finanzierungsvolumina, der Aufbau eines bundesweiten Servicenetzes sowie die gemeinsame Abwicklung von Aufträgen mit bundesweiten Großkunden und öffentlichen Auftraggebern. Insgesamt beschäftigen die Mitgliedsunternehmen mehr als 900 Mitarbeiter, die einen Kundenstamm von 13.000 Kunden und einen MIF (Maschinen im Feld)-Bestand von circa 160.000 Systemen betreuen. Aktuell sind folgende Unternehmen Mitglied in der winwin: anders GmbH & Co. KG (Neutraubling), BSA Systemhaus GmbH (Memmingen/ Kempten), Bürotec GmbH (Heilbronn), Ditcon GmbH (Köln), Ksoll Systemhaus GmbH (Hamburg/ Geesthacht), winwin Finance GmbH (Waiblingen), Document Partner GmbH (Meckenheim), Kipp und Poffo Office Consulting GmbH (Kulmbach), Hassenpflug Büroorganisations- und Vertriebs GmbH (Bebra), Wolfram Bürokommunikation GmbH & Co. KG (Berlin), HKP Office Solution GmbH (Hamburg), büro.technik Thorsten Witt (Wesseln), SBS-Bürotechnik (Ronnenberg), Bürowelt Köhn GmbH & Co. KG (Uelzen), Mersch Büroausstattung GmbH (Neuenkirchen), office products Zeitler & Schneck GmbH (Kirchheim unter Teck), Weisheit Büro-Organisations- und Vertriebs-GmbH (Schmalkalden), IQ Consulting GmbH (Stuttgart), Plan -Technik Bürosysteme GmbH (Erfurt), Wilhelm Link GmbH (Siegen), Bürosysteme Lilienthal GmbH (Duisburg), Saueracker GmbH & Co. KG (Nürnberg), Handelskontor Suhren Digitale Kopierlösungen GmbH (Bremen), Bürotechnik Stroh GmbH (Moers), Sartory GmbH (Neu-Isenburg), A-Z Bürosysteme GmbH (Walsrode), Kopiervertrieb Rhein-Ruhr GmbH (Oberhausen), M bit GmbH & Co. KG (Lüneburg), B&M Bechtloff und Merz GmbH (Löbnitz), Rühlig Bürosysteme GmbH (Halberstadt), Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH (Bonn), CSM Office Solutions GmbH (Hamm), yourIT GmbH (Hechingen), officePLUS Beratungs- und Vertriebs GmbH (Chemnitz), h.vitz GmbH - moderne Bürosysteme (Mönchengladbach), Dr. Hildebrandt & Buchholz GmbH & Co. KG (Goslar), Große AUSTING GmbH (Lohne), ho.Systeme GmbH + Co. KG (Halle), berolina Bürotechnik Vertrieb Findeisen & Partner GmbH (Berlin), Büro + Technik GmbH Vertrieb & Service CVU (Potsdam), Flux Bürotechnik GmbH & Co. KG (Iserlohn), info-Büro-Organisation GmbH (Bentwisch), Andree Bürozentrum GmbH & Co. KG (Höxter) und ZDS Bürosysteme Vertrieb & Service GmbH (Walddorfhäslach). Sitz der Aktiengesellschaft ist Waiblingen.

Pressekontakt:

winwin Office Network AG, André Döhring, Unternehmenskommunikation, Fuggerstraße 26, 51149 Köln, Tel. 02203/ 89 86-0, E-Mail: andre.doehring@gfc-gruppe.de