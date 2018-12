OTS: Weleda AG / Weleda eröffnet drei City-Spas in den Niederlanden (FOTO)

Weleda eröffnet drei City-Spas in den Niederlanden (FOTO)

Arlesheim/Schwäbisch Gmünd (ots) -

Die Weleda AG eröffnet Ende 2018 drei City-Spas in Rotterdam, Den

Haag und Oegstgeest.



In den nachhaltig und ästhetisch ausgestatteten

Spas werden Massagen und Gesichtsbehandlungen im Einklang mit der

ganzheitlichen Philosophie von Weleda angeboten.

"Für uns ist dies ein logischer Schritt", sagt Marc van Boven,

Geschäftsführer von Weleda Benelux und Initiator des Projekts. "Es

ist unsere Mission, die Kraft der Natur an den Menschen

weiterzugeben. Durch unsere Massagen, Gesichtsbehandlungen und

Workshops können unsere Kunden nun erleben, wie wir bei Weleda Natur,

Pflege, Schönheit und Gesundheit verbinden und so die

Selbstheilungskräfte anregen." Die Niederlande sind das erste Land,

in dem dieses Konzept eingeführt wird. Im Erfolgsfall werden weitere

Länder in Europa folgen, darunter Deutschland und Belgien.

Im Rhythmus der Natur

Jedes Weleda City Spa besteht aus vier Behandlungsräumen, die so

konzipiert sind, dass für den Gast eine Atmosphäre von Ruhe und

Geborgenheit entsteht. Die Behandlungen, die von einem qualifizierten

Expertenteam durchgeführt werden, entstehen aus der Verbindung von

Mensch und Natur. "Das spiegelt sich zum Beispiel in den

Massage-Rhythmen wider, die einerseits vom Wesen bestimmter Pflanzen

inspiriert sind und andererseits die Rhythmen im menschlichen Körper

widerspiegeln", erklärt Marc van Boven. Deshalb sind die Behandlungen

so entspannend und fühlen sich so vertraut an. Und natürlich spielen

die Naturprodukte mit ihrer einzigartigen Zusammensetzung und ihrem

Duft die Hauptrolle, egal für welche Behandlung sich der Kunde

entscheidet.

Nachhaltigkeitsaspekt

Nachhaltigkeit, eine der wichtigsten Säulen von Weleda, ist auch

in den City-Spas ein wichtiges Thema. "Wo immer möglich, wurden

nachhaltige Baumaterialen eingesetzt: von der selbst entworfenen

Theke bis hin zu schnell wachsenden Hölzern", erklärt Marc van Boven.

"Wir nutzen auch Ökostrom. Zudem sind die Spas völlig klimaneutral.

Unser Hauptziel bei der Entwicklung war es, unseren

Nachhaltigkeitsanspruch, höchste Qualitätsstandards und

Funktionalität zu verbinden. Genau wie bei unseren Produkten".

Zentral gelegene Orte der Entspannung

Die drei Standorte Rotterdam, Den Haag und Oegstgeest sind zentral

gelegen und damit für möglichst viele Menschen gut erreichbar. "Die

Weleda City Spas sind für alle gedacht, die einen Moment der Ruhe

brauchen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Unser Ziel ist es,

dass jeder Kunde sich wie neu geboren fühlt", so Marc van der Boven.

Mehr Informationen unter www.weleda-spa.nl

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach

schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz)

und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben

besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20

Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.400 Mitarbeitende.

Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute

die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und

Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische

Therapierichtung.

