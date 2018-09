OTS: WJD Wirtschaftsjunioren Deutschland / Jungunternehmer fordern Bekenntnis ...

Jungunternehmer fordern Bekenntnis zu Freihandel von G20-Staaten /

Communiqué des G20-Jungunternehmergipfels in Argentinien (FOTO)

Buenos Aires/Berlin (ots) -

Die Jungunternehmerverbände der G20-Staaten fordern die

Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf,

sich zu Freihandel, internationaler Mobilität und

grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu bekennen.





In einem gemeinsamen Communiqué, das auf dem

G20-Jungunternehmergipfel in Argentinien unterzeichnet wurde,

erinnern sie an die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für

das weltweite Wirtschaftswachstum: "Eine wissensbasierte Wirtschaft

lebt davon, dass Menschen ihre Ideen in internationalen Netzwerken

austauschen. Die internationale Zusammenarbeit ist der zentrale

Treiber für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung."

Der Gipfel, an dem rund 400 junge Unternehmer aus den wichtigsten

Industrie- und Schwellenländern teilnehmen, steht unter dem Motto

"Entrepreneurship, Education and the Businesses of the Future". Die

Wirtschaftsjunioren Deutschland vertreten die Interessen der jungen

deutschen Wirtschaft in der Allianz. "Die G20-Jungunternehmerallianz

ist eine tolle Möglichkeit, auf der internationalen politischen Bühne

Gehör zu finden", kommentiert Florian Gloßner, der die deutsche

Delegation anführt und stellvertretender Bundesvorsitzender der

Wirtschaftsjunioren Deutschland ist. "Wenn Populismus und

Protektionismus weltweit erstarken, müssen gerade wir junge

Unternehmer unsere Stimme international erheben. Denn globale Fragen

können nicht auf nationaler Ebene gelöst werden."

Im gemeinsamen Communiqué rufen die Jungunternehmer die

Regierungen der G20-Staaten auch dazu auf, mehr unternehmerische

Elemente in ihre Bildungssysteme zu integrieren. Des Weiteren

schlagen sie vor, ein G20-Visa für junge Unternehmer zu schaffen, um

die internationale Mobilität weiter zu befördern.

Das offizielle Communiqué ist unter https://bit.ly/2MTgOFb

abzurufen.

Weitere Informationen zum Gipfel-Programm unter

https://bit.ly/2O1b94z

Über die Wirtschaftsjunioren:

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) bilden mit mehr als

10.000 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft den größten

deutschen Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40

Jahren. Der Verband vertritt im Auftrag des

Bundeswirtschaftsministeriums die Interessen der jungen deutschen

Wirtschaft im internationalen Netzwerk der

G20-Jungunternehmerallianz.

Über die G20-Jungunternehmerallianz (G20 Young Entrepreneurs'

Alliance):

Die G20-Jungunternehmerallianz ist ein Zusammenschluss aus

Jungunternehmerverbänden der G20-Staaten, die sich für

Unternehmergeist, Innovation und sozialen Wandel einsetzen. Die

Mitglieder der Allianz vertreten weltweit mehr als 500.000 junge

Unternehmer. Die Allianz begleitet den G20-Prozess aus der

Perspektive der jungen Wirtschaft und gibt Politikempfehlungen. Dazu

findet jährlich der G20-Jungunternehmergipfel im Austragungsland des

G20-Gipfels statt - in diesem Jahr vom 20. bis 21. September in

Argentinien.

