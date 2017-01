OTS: WEKA Holding GmbH & Co KG / WEKA übernimmt die Mehrheit an webculture

WEKA übernimmt die Mehrheit an webculture Kissing / Mannheim (ots) - Rückwirkend zum 1. Januar 2016 hat die WEKA Firmengruppe 80% der Anteile der webculture GmbH in Mannheim erworben.



webculture wurde 2010 von Andreas Leonhard gegründet und ist spezialisiert auf Video-gestütztes Online-Learning. Unter der Marke "SMA Social Media Akademie" bietet webculture eine Onlineakademie für digitales Marketing und Social Media; Zielgruppen sind Marketing-Fachkräfte in Unternehmen, Agenturen, Freiberufler sowie Arbeitssuchende.

Der Gründer Andreas Leonhard wird weiterhin als Gesellschafter und Geschäftsführer im Unternehmen bleiben, der Standort Mannheim bleibt unverändert und soll personell weiter ausgebaut werden. Derzeit bietet webculture mehrmonatige Online-Ausbildungen zum Social Media-, zum Suchmaschinen, zum Content Marketing-, zum Online-Marketing-Manager, sowie zum Projektmanager 2.0; die Online-Vorlesungen werden dabei ergänzt durch Social Learning in Online-Communities, praktische Lernaufgaben und durch persönliche Online-Betreuung durch erfahrene Praktiker und Tutoren. Bisher haben über 3.000 Absolventen die Kurse der Social Media Akademie erfolgreich durchlaufen und einen ZFU-zertifizierten Abschluss erworben. "Ich freue mich, dass wir mit WEKA einen starken Partner gefunden haben, um das weitere Wachstum der webculture GmbH zu beschleunigen. Mit unserer Online-Learning-Kompetenz und dem Markt-Know-How und Markt-Zugang von WEKA werden wir gemeinsam Online-Weiterbildungsangebote für weitere spezifische Zielgruppen entwickeln.", sagt Andreas Leonhard.

Michael Bruns, einer der Geschäftsführer der WEKA MEDIA GmbH & Co. KG wird ebenfalls in die Geschäftsführung der webculture GmbH eintreten, um die Koordination zwischen beiden Unternehmen sicherzustellen. "Nach dem Kauf der Pro Lernen in 2015 können wir mit webculture eine weiteres, auf Online-Learning spezialisiertes Unternehmen in die WEKA Firmengruppe holen. Damit können wir die Aus- und Weiterbildungs-Bedürfnisse unserer Kunden in allen Medienformen aus einer Hand bedienen.", sagt Michael Bruns. Das erste gemeinschaftliche Produkt ist bereits am Start: http://www.sekretariaonlineakademie.de.

webculture hat in enger Zusammenarbeit mit dem WEKA-Team von www.sekretaria.de eine völlig neue Ausbildung für Assistentinnen geschaffen. Hochqualitative Online Vorlesungen kombiniert mit Social Learning runden das Angebot für Assistentinnen neben dem Deutschen Assistentinnen Tag, einer Office Akademie und der Fachzeitschrift "SEKRETARIA" ab.

