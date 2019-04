OTS: Vertical Media GmbH / HEUREKA - The Startup and Tech Conference by ...

HEUREKA - The Startup and Tech Conference by Gründerszene 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -

Aufeinandertreffen von Gründern, Investoren, digitalen Experten

und Startup-Interessierten - Spannende Inhalte auf zwei Bühnen,

Workshops, Hardware und Food Startup Area - Tickets erhältlich unter

https://heureka-conference.



com/tickets-2019/

Bei der diesjährigen HEUREKA - The Startup and Tech Conference by

Gründerszene kommen am 12. Juni 2019 erneut junge Gründer,

Kapitalgeber, digitale Experten und Startup-Interessierte in der

Berliner Malzfabrik zusammen. Seit 2012 verfolgt die HEUREKA

Conference das Ziel, zu inspirieren und auf internationalem Level zu

vernetzen.

Hochkarätige Speaker auf zwei Bühnen

Auf zwei Bühnen geben Gründer und digitale Experten in Keynotes,

Panels und Fireside Chats Einblicke in Zukunftsthemen rund um

Digitalisierung, neue Technologien und Unternehmensgründung. Neben

inspirierenden Talks werden auf den Bühnen und in Workshops Topics

wie New Work, Startup Förderungslandschaft, Expansion nach Asien

sowie Herausforderungen im Umgang mit Daten diskutiert. Diesen und

weiteren Themen widmen sich:

- Fynn Kliemann, Founder & CEO herrlich media, der Tausendsassa,

der irgendwie alles kann, über seine Projekte, wie er Geld

verdient und dennoch tut was er liebt

- Annegret Kramp-Karrenbauer, Parteivorsitzende CDU, darüber, wie

sich Deutschland im internationalen Wettbewerb um den digitalen

Fortschritt positionieren muss

- Daniel Gibisch und Denis Gibisch, Founders Little Lunch, über

das Ausschöpfen des Innovationspotenzials in einem

festgefahrenen Markt

- Sarah Noack, COO Rebel Recruiting, über New Work und die Frage,

wie die Zukunft der Arbeit aussieht

- Marc Weinstein, Principal Wave Financial, als Consultant für das

Fyre Festival über das Scheitern und den Umgang mit Krisen

- Ralf Fischer, Founder & CEO verticalAds GmbH, als Gewinner der

Gründerszene Awards 2018 über das Thema Wachstum

Ebenfalls dabei: Dr. Stephanie Caspar, Vorstand News Media

National & Technology Axel Springer SE, dem führendem Digitalverlag

in Europa, Dr. Mirko Caspar, Managing Director Mister Spex, Europas

führendem Online-Optiker, Doreen Huber, Founder & CEO Lemoncat, dem

Online-Marktplatz für Business Catering, Falko Kremp, Country Manager

Germany Fiverr, der weltweit führenden Plattform für die Vermittlung

von Freelancern, und Christian Henschel, Founder & CEO Adjust, dem

Branchenführer für mobile Messungen und Betrugsprävention

Workshops, VC Pitch, Food Startup und Hardware Area

Neben spannenden Inhalten auf den Bühnen, widmet sich die HEUREKA

in Workshops unter anderem der Frage welche neuen und veränderten

Berufsbilder und Anforderungen mit neuen Technologien wie KI

entstehen. Außerdem teilen Experten ihr Wissen zu essentiellen

Themen, wie dem Wandel von einer hierarchischen zu einer agilen

Organisation oder Tipps, um den Pitch auf das nächste Level zu

bringen.

Bei den VC Pitches erhalten Startups die Chance, ihre

Geschäftsideen in fünfzehnminütigen one-on-one Slots vor ausgewählten

Investoren zu pitchen. Die besten Startups dürfen ihre Ideen auf der

HEUREKA Bühne präsentieren und das Gewinner-Startup darf sich über

einen großartigen Preis freuen. Erstmals bei der Heureka findet in

diesem Jahr die Gründerszene Office Hour statt. Startups können sich

beispielsweise hilfreiche PR-Tipps von erfahrenen Gründerszene

Redakteuren geben lassen.

Zudem erwarten die Teilnehmer eine Food Startup Area zum Kosten

der innovativsten Food-Neuheiten sowie eine Hardware Area, in der die

aktuellen Tech-Trends getestet werden können.

HEUREKA Conference auf einen Blick

Datum: 12. Juni 2019

Ort: Malzfabrik, Berlin

Tickets: https://heureka-conference.com/tickets-2019/

Über Gründerszene

Gründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft.

Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet Gründerszene

Onlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen wie

Spätschicht und Heureka. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen,

Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen erreicht

Gründerszene 1,4 Million Unique User im Monat und liefert die

relevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft.

Links:

https://heureka-conference.com/

https://www.gruenderszene.de/

https://verticalmedia.com/

