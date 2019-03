OTS: Verband der PSD Banken e.V. / PSD Bankengruppe trotzt Niedrigzinsphase ...

PSD Bankengruppe trotzt Niedrigzinsphase mit starken Erträgen (FOTO)

- Bilanzsumme nimmt um 3,1 Prozent zu

- Absatz von Baufinanzierungen steigt um ein Zehntel

- Abschluss von Ratenkrediten um ein Drittel gewachsen

Die PSD Bankengruppe mit ihren 14 Mitgliedsinstituten blickt auf

ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Die Bilanzsumme erhöhte

sich im Vergleich zu 2017 um 3,1 Prozent auf 24.729 Millionen Euro.

Insbesondere im Kerngeschäftsfeld Baufinanzierung melden die

Kreditinstitute erfreuliche Wachstumsraten. So stieg der Absatz von

wohnwirtschaftlichen Finanzierungen 2018 inkl. Prolongationen

gemessen am Vorjahr um 10,2 Prozent auf drei Milliarden Euro; rund

ein Drittel des Vertriebs erfolgte über die Plattformen Interhyp und

Europace. Bei letzterer wuchs der Absatz im Vergleich zum Jahr 2017

um 37,1 Prozent auf 438,7 Millionen Euro und bei Interhyp um 24,4

Prozent auf 553,8 Millionen Euro. "Treiber dieser positiven

Entwicklung sind unsere schnellen Prozessabläufe dank eines hohen

Maßes an Standardisierung und Automation", sagt Dieter Jurgeit,

Verbandspräsident der PSD Banken.

Digitale Antragstellung führt zu Ratenkreditwachstum

Darüber hinaus steuerte das margenstarke Privatkreditgeschäft

einen erheblichen Teil zum erfreulichen Ergebnis bei. So stieg der

Absatz an Ratenkrediten verglichen mit dem Niveau des Vorjahres um

35,0 Prozent auf insgesamt 342,2 Millionen Euro. "Zu verdanken ist

das vor allem der digitalen "PVW-Antragsstrecke", die unsere Kunden

bis zur Bewilligung selbständig durchlaufen", so Jurgeit. Bei den

Mitgliedern und Kunden sind zudem die bankeigenen Anlageprodukte

beliebt. So stiegen die Kundeneinlagen um 2,6 Prozent auf 18.468

Millionen Euro. Der Ertrag entwickelt sich derweil auf einem stabilen

Niveau. So konnte der Zinsüberschuss um 2,6 Prozent auf 382,8

Millionen Euro gesteigert werden. Dank eines Betriebsergebnisses nach

Bewertung (nach Dotierung von Vorsorgereserven) in Höhe von 88,1

Millionen Euro (0,36 Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme) kann

das Eigenkapital ausreichend dotiert werden. "Wir rechnen in den

kommenden Jahren mit stabilen Ergebnissen", sagt Jurgeit. "Die

aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen können wir somit aktuell

und auch in Zukunft erfüllen."

Immobilieninvestments als Ertragsstabilisator

Zur Stabilität des Kerngeschäfts trägt darüber hinaus eine

zusätzliche Ertragsquelle bei. So hat die PSD Bankengruppe unter

sorgfältiger Abwägung der Risiken ein Immobilienportfolio aufgebaut.

Dessen erzielte Mindestverzinsung lag deutlich über zwei Prozent. Der

Verband der PSD Banken begleitete diese Investitionen. Gemeinsam mit

Union Investment entwickelte der Verband fünf Risikomodelle, mit

denen unterschiedliche Portfoliomodelle abgebildet werden können.

PSD Banken sind führend bei digitaler Auftragsbearbeitung

Einen großen Schritt in Richtung Zukunft haben die 14 PSD Banken

im vergangenen Jahr mit dem Thema der digitalen Auftragsbearbeitung

gemacht. Diese innovative Technologie, die im gesamten Geno-Verbund

richtungsweisend ist, entwickelte eine Projektgruppe gemeinsam mit

der IT-Firma Insiders Technologies.

Das Zielbild dieser Technologie lautet: Alle eingehenden

Kundenaufträge über alle Zugangswege vollautomatisch einzulesen, mit

einem sogenannten "Smart Fix"-System fallabschließend zu bearbeiten

und ins optische Archiv zu überführen. Für den Kunden bedeutet dies,

dass sich die Bearbeitungszeit beschleunigt und die Bank

Kostenvorteile gegenüber anderen Wettbewerbern hat. Zwei Banken

verwenden das System bereits, die anderen zwölf PSD Banken werden im

Rahmen eines "Roll-out"- Konzepts angedockt.

Ausweitung digitaler Innovationen

Die PSD Banken wollen ihr digitales Angebot für die Kunden

sukzessive ausweiten. So haben mehrere Banken bereits die digitale

Fondsvermittlung "VisualVest" im Einsatz. Die von der R+V entwickelte

Versicherungs-Vermittlerplattform "Wilhelm" wird derzeit von zwei PSD

Banken pilotiert. Zwölf PSD Banken haben sich zudem dazu entschieden,

die neue Vermittlungsplattform der Bausparkasse Schwäbisch Hall

"Baufi-Next" zu nutzen. Im ersten Schritt integrierten sie 61

bankeigene Vermittler und wickelten in den ersten zwei Monaten erste

Volumina in Höhe von 20 Millionen Euro ab.

Reform der Grunderwerbssteuer ist notwendig

Insbesondere in gefragten Ballungszentren ist für viele der Traum

von den eigenen vier Wänden wegen hoher Immobilienpreise und

Baukosten in weite Ferne gerückt. "Um die Situation auf dem

Wohnungsmarkt für alle zu entspannen, muss unbestritten der Neubau

von Wohnungen und Häusern vorangetrieben werden", sagt Jurgeit. "Doch

die Städte sollten nicht nur in die Breite wachsen. Lückenbebauung

und Parkhausaufstockung sind adäquate Instrumente, um die Wohnungsnot

in den Ballungszentren zu lindern."

Einen weiteren Investitionsschub in neue Immobilien könnten Bund

und Länder über die Senkung aller Baunebenkosten erreichen. "In

Deutschland liegen die Anschaffungskosten für eine Immobilie im

Vergleich zum europäischen Ausland bis zu 30 % höher", so Jurgeit. So

wäre z.B. die Stundung der Grunderwerbsteuer und Verteilung auf die

Dauer der ersten Zinsbindung ein wirksamer Hebel.

Einladung zum Telefoninterview

Am 13. März 2019 findet in Frankfurt am Main die

Bilanzpressekonferenz statt. Zwischen 13:00 und 14:00 Uhr steht

Verbandspräsident Dieter Jurgeit für telefonische Rückfragen unter

der Telefonnummer 0171 26 41 015 zur Verfügung.

Die PSD Bankengruppe ist die älteste Direktbankengruppe

Deutschlands und besteht aus 14 selbständig agierenden

Mitgliedsinstituten, einer zentralen Servicegesellschaft sowie dem

Verband der PSD Banken e.V. mit Sitz in Bonn.

Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten die PSD

Banken ihren Kunden als einzige Bankengruppe in Deutschland die

erfolgreiche Kombination aus Direkt-, und Filialbank. Weitere

Informationen unter: www.psd-bank.de.

