OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD / Produkte von ALDI SÜD künftig auch in China

Produkte von ALDI SÜD künftig auch in China Mülheim an der Ruhr (ots) - Ab dem Frühjahr 2017 werden chinesische Kunden auch Produkte von ALDI SÜD kaufen können.



Der Soft-Launch des digitalen "Flagship-Stores" auf der Plattform Tmall Global ist am 20. März. Am 25. April ist dann im Zuge eines Launch Events in Shanghai das "Grand Opening". Die Plattform Tmall Global ist ein Online-Marktplatz, der von der chinesischen Alibaba Group betrieben wird.

Zum Start wird ALDI SÜD auf der Plattform ausgewählte Produkte anbieten, die auf dem chinesischen Markt gute Absatzmöglichkeiten versprechen. Dazu zählen verschiedene Weine, Snack- und Frühstücksprodukte.

Die Belieferung des chinesischen Markts wird über bewährte australische Lieferanten, mit denen ALDI SÜD teilweise bereits seit Eröffnung der ersten Filialen auf dem australischen Markt zusammenarbeitet, sichergestellt. "Die Eigenmarken von ALDI genießen seit Jahrzehnten den Ruf, ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten", sagt Christoph Schwaiger, Landesgeschäftsführer China. "Wir sind davon überzeugt, dass auch chinesische Kunden ein großes Interesse an der Qualität und den günstigen Preisen haben, die wir ihnen bieten können."

Terry von Bibra, General Manager Europa der Alibaba Group, begrüßt ebenfalls die neue Kooperation: "Der Name ALDI ist in vielen Ländern dieser Welt ein Begriff und das Unternehmen ist wie Alibaba ein Vorreiter seiner Branche. Wir freuen uns sehr, ALDI SÜD beim Markteintritt in China mit Tmall Global, einer der größten E-Commerce-Plattformen für Konsumenten in China, zu unterstützen und als strategischer Partner mit ALDI SÜD in weiteren Bereichen, wie B2C, B2B oder auch Marketing, zusammenzuarbeiten. Alibabas E-Commerce-Plattformen erreichen nicht nur die rund 443 Millionen aktive Nutzer, sondern bedienen auch das stark steigende Interesse der chinesischen Mittelschicht an Produkten 'Made in Germany'. Die Produkte von ALDI SÜD werden ohne Zweifel schnell Anklang bei den dortigen Verbrauchern finden."

Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD

ALDI verfolgt seit mehr als 50 Jahren ein ganz einfaches Prinzip: qualitativ hochwertige Produkte zum besten Preis. Mit diesem Einfach-Prinzip gewinnt die Unternehmensgruppe ALDI SÜD seit Jahren auch international immer mehr Kunden. Weltweit arbeiten mehr als 116 500 Mitarbeiter in neun Ländern mit an diesem Erfolgsmodell. Mit dem erstmals rein digitalen Einstieg in den chinesischen Markt kommt mit der neuen Online-Präsenz in China das zehnte Land hinzu, in dem ALDI SÜD vertreten ist.

