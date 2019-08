OTS: Trusted License / Vertrauen ist gut, Trusted License ist am besten - ...

Vertrauen ist gut, Trusted License ist am besten - S2-Software GmbH &

Co KG gründet neue Marke mit Zertifizierung nach ISO 9001

Bad Bertrich (ots) - Vertrauen, Seriosität und Erfahrung sind die

wichtigsten Voraussetzungen für den erfolgreichen Handel mit

gebrauchter Software.



Das weiß kaum einer so gut wie "the wolf of

used software" - die S2-Software GmbH & Co KG. Aufbauend auf diesen

Werten und diesem Wissen bringt die Erfolgsfirma nun eine neue Marke

auf den Markt. Trusted License steht für Sicherheit,

Rechtskonformität und Vertrauen und richtet sich bewusst auch an alle

Kunden, die gebrauchter Software bisher skeptisch gegenüberstanden.

Um diesen Anspruch objektiv zu untermauern, hat sich die Firma für

die Zertifizierung nach ISO 9001 entschieden.

Warum gebrauchte Software und warum ein neues Zertifikat? Used

Software hat ein enormes Potenzial, IT-Kosten in Unternehmen

einzusparen. Die Wiedervermarktung von gebrauchten

Microsoft-Volumenlizenzen ist dabei völlig legal - sofern der Verkauf

rechtskonform abläuft. Genau darauf hat sich die Marke Trusted

License spezialisiert. Sie sorgt für 100 Prozent sichere Käufe und

Verkäufe von Lizenzen. Für Rechtssicherheit und Vertrauen sorgt dabei

nicht nur der persönliche Kontakt zwischen Kunden und Beratern,

sondern ab sofort auch das ISO-9001-Zertifikat.

Damit setzt die junge Marke auf ein bewährtes Qualitätskriterium.

Geschäftsführer Ronny Schausten führte hierzu aus: "Das

ISO-9001-Zertifikat haben wir uns mit großer Sorgfalt erarbeitet. Die

Prüfung durch die IMSM GmbH (International Management Systems

Marketing) hat unser Unternehmen mit Bravour bestanden. Geprüft

wurden die Abwicklung und die Rechtskonformität unserer An- und

Verkäufe von gebrauchter Software. Das Ergebnis hat die Prüfer voll

überzeugt und belohnt uns mit der ISO-9001-Zertifikation."

Zum Hintergrund: Das ISO-9001-Zertifikat ist international

anerkannt und bescheinigt einem Unternehmen die Einhaltung aller von

Rechtswegen her vorgegebenen Schritte, um eine ausgezeichnete

Produktqualität zu garantieren. Es wird zudem von externen Prüfern

verliehen, der Betrieb muss also objektive Kriterien erfüllen.

