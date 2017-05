OTS: Triodos Bank / Nachhaltiges Banking erzielt positive Wirkung für Mensch ...

Nachhaltiges Banking erzielt positive Wirkung für Mensch und Natur - und was macht Ihre Bank so mit Ihrem Geld? Frankfurt am Main (ots) - Die Kunden der Triodos Bank in Deutschland haben 2016 viel Positives bewirkt, allein dadurch, dass Sie ihr Konto bei einer nachhaltigen Bank haben.



Jeder von ihnen ermöglichte im Durchschnitt die Versorgung von 1,9 Haushalten mit Ökostrom, Bildungsangebote für mehr als drei Menschen und 21 Pflegetage.

Die Triodos Bank zeigt in ihrem aktuellen Wirkungsbericht, dass Geld mehr kann als nur eine finanzielle Rendite zu erwirtschaften. Für jeden Sektor, in dem Europas führende Nachhaltigkeitsbank tätig ist, wird dargestellt, welchen Einfluss für Mensch und Umwelt sowohl die Bank insgesamt als auch jeder einzelne Kunde hatte. Mit diesem Wirkungsbericht macht die Triodos Bank die doppelte Rendite für ihre Kunden deutlich: Neben der finanziellen schafft ihr Geld eine erkennbare sozial-ökologische Rendite.

Die Frage was Banken mit dem ihnen anvertrautem Geld machen, beschäftigt zunehmend mehr Bankkunden, berichtet Georg Schürmann, Geschäftsleiter der Triodos Bank Deutschland: "Wir beobachten aktuell eine hohe Wechselbereitschaft von Bankkunden am Markt. Viele Kunden, die zu uns kommen, legen Wert darauf zu wissen, wo wir ihr Geld investieren. Wir veröffentlichen nicht nur jeden Kredit auf unserer Website, sondern zeigen mit unserem Wirkungsbericht jedem Kunden, welchen Einfluss er dadurch hatte, dass er Kunde bei uns ist."

Geld hat einen enormen Hebel und kann mehr als sich nur vermehren

Die Triodos Bank blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 mit einem deutlichen Wachstum zurück. Der für die sozio-ökologische Rendite wichtigste Bereich, das Volumen der Kredite, mit dem die Triodos Bank den gesellschaftlichen Wandel unterstützt, erhöhte sich um über 14 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Besonders zu erwähnen: In Deutschland sind 100 Prozent der Kundeneinlagen in Krediten investiert, mit denen soziale Unternehmen und nachhaltige Projekte finanziert werden.

In ihren einzelnen Geschäftsfeldern konnte die Triodos Bank folgendes erreichen:

Erneuerbare Energien:

2016 hat die Triodos Bank europaweit 381 Projekte im Bereich erneuerbare Energien finanziert, mit deren Leistung der Jahresbedarf an Strom für 1,2 Millionen Haushalte gedeckt und 1,7 Millionen Tonnen CO² eingespart wurden.

Bildung:

Die 2016 mit Krediten der Triodos Bank finanzierten Bildungsinitiativen ermöglichten rund zwei Mio. Personen die Teilnahme an Bildungsangeboten. Im Durchschnitt ermöglichte jeder Kunde der Triodos Bank Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als drei Menschen.

Kultur:

Mit ihren Investments und Krediten hat die Triodos Bank dafür gesorgt, dass kulturelle Einrichtungen wie Kinos, Theater oder Museen 2016 Programm für 13,7 Millionen Besucher bieten konnten. Im Durchschnitt ermöglichte jeder Kunde damit 21 kulturelle Veranstaltungen.

Nachhaltige Immobilien:

Durch die in 2016 finanzierten Projekte konnten 67.000 Menschen mit Unterkünften versorgt werden. Außerdem entstanden 460.000 m² an Büro und Gewerbeflächen. Das bedeutet, dass je zehn Kunden der Triodos Bank durchschnittlich ein Mensch mit einer Unterkunft versorgt werden konnte.

Soziales:

Die 2016 in ganz Europa mit Krediten der Triodos Bank finanzierten Altenpflegeheime ermöglichten es rund 23.000 Personen die Einrichtungen in 422 Senioren- und Pflegeheimen zu nutzen. Im Durchschnitt ermöglichte jeder Kunde damit 19 Pflegetage.

Mikrofinanz:

2016 finanzierte die Triodos Bank 100 Mikrofinanzinstitute in 44 Ländern. Über die Institute wurden 13,7 Millionen Einlagenkunden und 20,2 Millionen Kreditnehmer erreicht.

Mehr Informationen und viele weitere Beispiele finden Sie im Geschäftsbericht 2016 unter: www.geschaeftsbericht-triodos.de/de/2016

Informationen zur Triodos Bank

Die Triodos Bank N.V. (www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile über 652.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau, Bildung, Altenpflege und nachhaltige Immobilien. Die Triodos Bank, Triodos Investment Management und Triodos Private Banking weisen gemeinsam ein Geschäftsvolumen von 13,5 Milliarden Euro aus. Die Fonds von Triodos Investment Management investieren anhand des Socially Responsible Investment (SRI)-Ansatzes. Die Triodos Bank beschäftigt über 1.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sechs Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Frankreich. Die Triodos Bank ist einer der Gründer der Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org), eines internationalen Netzwerks von führenden Nachhaltigkeitsbanken. 2016 erhielt die Triodos Bank die Auszeichnung des Handelsblatts "Beste Geschäftskundenbank". Sie wurde 2017 außerdem von ihren Kunden auf dem Portal BankingCheck.de zur "Besten Direktbank" und zum 2. Mal in Folge zur "Besten nachhaltigen Bank" gewählt.

