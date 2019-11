OTS: Triodos Bank / FNG-Siegel: Alle sechs Triodos-Investmentfonds erhalten ...

FNG-Siegel: Alle sechs Triodos-Investmentfonds erhalten höchste

Auszeichnung für ihre umfassenden Nachhaltigkeitsstrategien / Siegel

mit Rekordwachstum

Frankfurt am Main (ots) - Im aktuellen Niedrigzinsumfeld suchen Anlegerinnen und

Anleger nach attraktiven Möglichkeiten, bei denen sie ihr Geld gleichzeitig mit

gutem Gewissen anlegen können.



Das FNG-Siegel bietet ihnen als Qualitätsstandard

eine Orientierungshilfe bei der Frage, wie nachhaltig die zunehmend angebotenen

"Nachhaltigkeits"-Anlagemöglichkeiten wirklich sind.

Die von der Triodos Bank in Deutschland angebotenen SRI-Fonds von Triodos

Investment Management wurden mit der höchsten Stufe des FNG-Siegels

ausgezeichnet und erhalten drei Sterne für eine besonders anspruchsvolle und

umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Dieses Jahr schickte Triodos Investment

Management alle sechs in Deutschland verfügbaren Fonds ins Rennen um die Siegel

- und alle überzeugten die Jury über die Mindestanforderungen hinausgehend. Sie

erzielten zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit,

Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategien.

Bei den sechs ausgezeichneten nachhaltigen Fonds handelt es sich um folgende

Fonds:

- Triodos Pioneer Impact Fund,

- Triodos Euro Bond Impact Fund,

- Triodos Impact Mixed Fund - Defensive,

- Triodos Global Equities Impact Fund,

- Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

- Triodos Impact Mixed Fund - Offensive

Dieses Jahr wurden 104 Fonds mit dem begehrten Gütesiegel ausgezeichnet.

Beworben hatten sich 105 Fonds, was einer Steigerung von 60% zum Vorjahr

entspricht. Damit hat sich das Wachstumstempo nach 25% und 40% in den letzten

beiden Jahren nochmals beschleunigt.

Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im

deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels basiert auf

einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung

von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie

im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen alle

Unternehmen des jeweiligen Fonds explizit auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin

analysiert werden. Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, bedeutsame

Kohleverstromung, Fracking, Ölsande sowie Waffen und Rüstung sind tabu.

Hochwertige Nachhaltigkeits-Fonds, die sich in den Bereichen "institutionelle

Glaubwürdigkeit", "Produktstandards" und "Impact" (Titelauswahl, Engagement und

KPIs) besonders hervorheben, erhalten bis zu drei Sterne.

Das FNG-Siegel geht weit über die reine Portfoliobetrachtung hinaus und ist

ganzheitlich aussagekräftig. Weitere Informationen zum FNG-Siegel finden Sie

unter www.fng-siegel.org.

Informationen zur Triodos Bank

Die Triodos Bank N.V. (www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank.

Gegründet 1980, hat sie über 700.000 Kunden, die sich darauf verlassen können,

dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte

finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen

beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau, Bildung,

Altenpflege und nachhaltige Immobilien. Die Triodos Bank, Triodos Investment

Management und Triodos Private Banking weisen gemeinsam ein Geschäftsvolumen von

16,8 Milliarden Euro aus. Die Triodos Bank beschäftigt 1.477 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter in sechs Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien,

Großbritannien, Spanien, Deutschland und Frankreich. Die Triodos Bank ist einer

der Gründer der Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org), eines

internationalen Netzwerks von 55 führenden Nachhaltigkeitsbanken.

2016 wurde die Triodos Bank vom Handelsblatt als "Beste Geschäftskundenbank"

ausgezeichnet. 2017 wurde Sie von ihren Kunden auf dem Portal BankingCheck.de

zur "Besten Direktbank" und 2018 zum 3. Mal in Folge zur "Besten nachhaltigen

Bank" gewählt.

