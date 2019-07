OTS: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH / LuxFLAG Environment Label für ...

LuxFLAG Environment Label für ThomasLloyd SICAV - Sustainable

Infrastructure Income Fund (SIIF)

London/Zürich (ots) - Der ThomasLloyd SICAV - Sustainable

Infrastructure Income Fund (SIIF) gab heute bekannt, dass ihm von

LuxFLAG, der unabhängigen Luxemburger Finanzlabelagentur, das

Environment Label verliehen wurde.



Der offene Alternative Investment

Fund (AIF) hat seinen Sitz in Luxemburg. Er ist als SICAV SA (UCI

Teil II) strukturiert und unterliegt dem Depotsystem der

OGAW-Richtlinie V. Beim SIIF handelt es sich um den weltweit ersten

voll regulierten offenen Infrastruktur-Publikumsfonds, der privaten

und institutionellen Anlegern in 26 Anteilsklassen zur Zeichnung

offensteht. Die Auswahl umfasst neun Währungen in kumulierenden oder

ausschüttenden Anteilsklassen.

Die rein wirkungsorientierte Anlagestrategie von ThomasLloyd

basiert auf einem international mehrfach ausgezeichneten Prozess und

richtet sich an eine wachsende Zahl globaler Investoren, die auf der

Suche nach Kapitalanlagen sind, die neben wirtschaftlichen auch

positive ökologische und soziale Resultate garantieren. Der Fonds

bietet privaten und professionellen Anlegern erstmals Zugang zu einer

Anlageklasse, die bisher global nur wenigen institutionellen

Investoren mit genügend interner Expertise in diesem Sektor

offenstand. Seit der Einführung des Portfolios im Januar 2011 erzielt

die Anlagestrategie zweistellige jährliche Renditen bei geringer

Volatilität.

LuxFLAG wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, die Kapitalbeschaffung

für den nachhaltigen Finanzsektor zu fördern. Zu den

Gründungsmitgliedern der Organisation zählen renommierte

Institutionen, wie die Luxemburger Regierung, der Verband der

Luxemburger Fondsindustrie (ALFI), die Luxemburger Bankenvereinigung

(ABBL), der Appui au Développement Autonome (ADA), die Europäische

Investitionsbank (EIB), Luxembourg for Finance und die Luxemburger

Börse (LSE). Um sich für das LuxFLAG Environment Label zu

qualifizieren, müssen Investmentfonds über ein Portfolio von Anlagen

verfügen, von denen mindestens 75% auf umweltrelevante Sektoren

ausgerichtet sind.

Michael Sieg, Chairman und CEO der ThomasLloyd Group, erklärte

dazu: "Wir freuen uns sehr über die Verleihung des LuxFLAG

Environment Label, als weitere Anerkennung unseres Engagements für

verantwortungsvolle Investitionen in nachhaltige Infrastruktur.

Privatanleger können nun von unserer Investmentexpertise in der sich

entwickelnden Anlageklasse Infrastruktur profitieren und die

ESG-Quoten in ihren Anlageportfolios mit Unterstützung von LuxFLAG

erheblich erhöhen."

Sachin Vankalas, Generaldirektor von LuxFLAG: "Wir freuen uns

bekanntzugeben, dass dem ThomasLloyd SICAV - Sustainable

Infrastructure Income Fund das LuxFLAG Environment Label verliehen

wurde. Das LuxFLAG Environment Label ist für seine hohen Standards

und seine strenge Bewertung der Anlagestrategien der Fonds der

Antragsteller und der Integration von ESG-Kriterien in den

Anlageprozess sowie für die Gewährleistung von Transparenz gegenüber

den Anlegern bekannt - allesamt wichtige Kriterien für die Verleihung

des LuxFLAG Environment Label."

Über LuxFLAG

Die Luxemburger Finanzlabelagentur (LuxFLAG) ist eine NGO, die im

Juli 2006 von sieben privaten und öffentlichen Partnern

(Chartermitgliedern) gegründet wurde. Als internationale und

unabhängige Labelagentur unterstützt die LuxFLAG die Finanzierung der

nachhaltigen Entwicklung, indem sie als klarer Wegweiser für

Investoren agiert. Die LuxFLAG ist wesentliches Organ der

luxemburgischen Fondindustrie - die größte in Europa und die

zweitgrößte weltweit nach den USA. Die Großherzogin Maria Teresa von

Luxemburg ist Ehrenpräsidentin des Verwaltungsrates der LuxFLAG.

Weiter Informationen finden Sie unter: www.luxflag.org

Über die ThomasLloyd Group

Die ThomasLloyd Group ist eine global tätige Investment- und

Beratungsgesellschaft, die sich ausschließlich auf den

Infrastruktur-Sektor in Asien spezialisiert hat. Das Unternehmen ist

mit Hauptsitzen in London und Zürich und an 15 weiteren Standorten in

12 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien vertreten. Das

Leistungsspektrum umfasst Capital Raising, M&A und Corporate Finance

für private und börsengelistete Unternehmen, Projektfinanzierung und

-management für Projektentwickler und Anlageberatung sowie

Vermögensverwaltung und Fonds für private und institutionelle

Investoren. Mit über 250 Mitarbeitern verwaltet die ThomasLloyd Group

aktuell ein Vermögen im Wert von über 3,5 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.thomas-lloyd.com

