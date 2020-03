OTS: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH / Impact-Asset Manager ...

Impact-Asset Manager ThomasLloyd verzeichnet neuen Höchststand in der

Zürich, Schweiz (ots) - Der Impact-Investor und Klimafinanzierer ThomasLloyd hat

im Geschäftsjahr 2019 mit seinen nachhaltigen Anlagelösungen Kundengelder im

Umfang von 339 Millionen Euro akquiriert, was im Vorjahresvergleich (2018: 209

Millionen Euro) einem Plus von beachtlichen 63 Prozent entspricht.



Die

akquirierten Kundengelder flossen dem Unternehmen dabei überwiegend aus seinen

europäischen Kernmärkten zu.

ThomasLloyd führt damit die in der deutschen Fachpresse alljährlich

veröffentlichten Rankings der Anbieter von Sachwertinvestments im zweiten Jahr

in Folge auf Platz 1 an. Die in diese Auswertung eingeflossenen Umsätze

beinhalten Infrastruktur-Anleihen ("Green Bonds") sowie geschlossene und offene

Infrastrukturfonds (AIFs), die in Liechtenstein respektive Luxemburg emittiert

bzw. aufgelegt wurden, sowie strukturierte nachhaltige Anlagelösungen.

"Es zeigt sich, dass der fortschreitende Klimawandel und die damit verbundenen

negativen Folgen für unsere wichtigste Lebensgrundlage - eine intakte Umwelt -

zu einer breiten Bewusstseins-veränderung auch auf der Investorenseite geführt

haben. Nachhaltige Investment-Themen mit Fokus auf klimafreundliche

Infrastrukturprojekte in ausgesuchten Schwellenländern werden sowohl von

privaten als auch von institutionellen Anlegern immer stärker gewichtet",

kommentiert T.U. Michael Sieg, Chairman und Group CEO der ThomasLloyd Group den

Akquisitionserfolg. "Wir verstehen uns in diesem Zusammenhang als Vorreiter und

Brückenbauer für tragfähige Infrastrukturprojekte in Ländern und Regionen, deren

Umbau hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft die größte Wirkung im Kampf gegen den

Klimawandel verspricht."

Über die ThomasLloyd Group

ThomasLloyd ist ein global agierendes Investment- und Beratungsunternehmen, das

es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die zielgerichtete Finanzierung, Bau und

Betrieb ausschließlich nachhaltiger Projekte im Infrastruktur-, Agrar- und

Immobiliensektor den erforderlichen gesellschaftlichen und ökologischen Wandel

voranzutreiben. Das Leistungsangebot umfasst Produkte und Dienstleistungen

entlang der gesamten Wertschöpfungskette dieser Sektoren. Es beinhaltet neben

der Strukturierung, Platzierung und dem Management von wirkungsorientierten

Anlagelösungen, die Beratung und Finanzierung von Projekten und Unternehmen

sowie digitale Finanzdienstleistungen u.a. in den Bereichen Anlagevermittlung,

Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Gegründet 2003, zählt ThomasLloyd heute

zu den weltweit führenden Impact Investoren und Klimafinanzierern. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich verwaltet mit seinen über 250 Mitarbeitern

an 17 Standorten in Nordamerika, Europa und Asien aktuell Vermögenswerte von

über 4,1 Milliarden USD für mehr als 60.000 private Anleger und institutionelle

Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thomas-lloyd.com

