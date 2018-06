OTS: Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft / Tele München ...

Tele München Gruppe erhöht Beteiligung an Storied Media Group / Die

Investition der TMG ermöglicht weiteres Wachstum im Kerngeschäft und

die Entwicklung der Online-Plattform "StoryScout"

München, Los Angeles (ots) - Wie beide Unternehmen heute

mitteilen, haben die Tele München Gruppe (TMG) und das

US-amerikanische Produktionsunternehmen Storied Media Group LLC (SMG)

die zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen.





Mit diesem Investment erhöht die TMG ihren Anteil an der seit

Januar 2017 bestehenden Beteiligung. Die Finanzierung ermöglicht SMG

schnelleres Wachstum innerhalb ihres Kerngeschäftes, der Entwicklung

und Vermarktung von hochwertigem Content an Film- und TV-Produzenten.

Zudem wird der Ausbau der von SMG entwickelten Online-Plattform

"StoryScout" damit weiter vorangetrieben. StoryScout ist ein

Online-Angebot, das Inhalte der renommiertesten Verlagshäuser der

Welt umfasst, dabei täglich tausende von Presseartikeln kuratiert und

die Geschichten filtert, die sich für eine TV- oder Kinofilm-Adaption

eignen. Das Angebot gibt Kunden weltweit Zugang zu allen aktuellen

und relevanten Inhalten. StoryScout nutzt dabei modernste

Technologie, um aus der Flut von Informationen die spannendsten

Stoffe für den weltweiten TV- und Kinomarkt aufzubereiten. SMG konnte

bereits namhafte Produzenten, Agenten, Filmstudios und TV-Sender von

StoryScout überzeugen.

Eines der jüngsten Projekte, das von SMG/StoryScout initiiert

wurde, ist die achtteilige Serie MODERN LOVE, die auf einer beliebten

Kolumne der New York Times basiert und nun von Amazon Studios

beauftragt wurde. Filmemacher John Carney ("Sing Street", "Can a Song

Save Your Life?", "Once") schreibt die Drehbücher, führt Regie und

produziert die halbstündigen Episoden, die sich humorvoll der Liebe

in ihren verschiedensten Formen widmen.

Einer der aktuellen Spielfilme von SMG/StoryScout ist die neue

Kinoproduktion THE MULE, bei dem Oscar®-Preisträger Clint Eastwood

Regie führt und neben Bradley Cooper, Taissa Farmiga, Michael Peña

und Laurence Fishburn die Hauptrolle spielt. Warner Bros. wird den

Film in die Kinos bringen, die Dreharbeiten zu THE MULE laufen seit

4. Juni 2018.

Der Gründer und CEO von SMG, Todd Hoffman, sagt: "Wir sind sehr

dankbar, dass TMG das große weltweite Wachstumspotential von

StoryScout und der Storied Media Group erkannt hat und uns im

weiteren Ausbau unserer Aktivitäten unterstützt. Die ersten

Reaktionen des Marktes bestätigen unseren Glauben an das disruptive

Potential von StoryScout für den internationalen Film- und

Fernsehmarkt."

Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der TMG, fügt hinzu: "Wir

freuen uns über die Vertiefung unserer Partnerschaft mit SMG und Todd

Hoffman. SMG war bis dato mit der Entwicklung und Vermarktung von

qualitativ hochwertigen Inhalten sehr erfolgreich. Mit dieser

Finanzierung wollen wir helfen, insbesondere die Markteinführung von

StoryScout weiter zu unterstützen. Die Beteiligung an SMG ist ein

gutes Beispiel dafür, wie wir unsere strategischen Ziele im Hinblick

auf Diversifikationen in internationale Märkte und die digitale

Transformation erreichen."

Über TMG

Die Tele München Gruppe (TMG) ist ein integriertes

Medienunternehmen, das mittlerweile seit über 45 Jahren erfolgreich

am Markt agiert und sämtliche audio-visuellen Auswertungsstufen unter

einem Dach vereint. Die Produktionsfirma entwickelte sich im Laufe

der Jahre zu einer Unternehmensgruppe, die heute zu den

Content-Providern der nächsten Generation zählt. Die TMG ist mit ca.

3.200 aktiven Titeln in ihrer Programmbibliothek eines der größten

Lizenzhandelshäuser Europas und einer der renommiertesten Player auf

dem internationalen Markt. Die TMG ist mit ihren Tochterunternehmen

in der Film- und Fernsehproduktion sowie als Programmanbieter im

Kino, Home Entertainment, TV und VOD-Bereich präsent. Seit einem Jahr

betreibt die TMG mit FILMTASTIC den ersten eigenen SVOD-Channel auf

der Amazon Plattform Prime Video Channels und Rakuten TV. Die TMG

hält Beteiligungen an den nationalen Free TV-Sendern TELE 5 und RTL

II in Deutschland, an dem führenden US-amerikanischen

Produktionsunternehmen Storied Media Group und an dem digitalen

Produktions- und Distributionsunternehmen Load Studios. Darüber

hinaus ist die TMG Mehrheitsaktionärin des börsennotierten deutschen

Produktionsunternehmens Odeon Film AG. Weitere Informationen finden

Sie unter www.tmg.de

Über Storied Media Group LLC

Die 2013 von Todd Hoffman, dem früheren Leiter der Media Rights

Group bei ICM, gegründete Storied Media Group (SMG) stieg schnell zu

Hollywoods führendem agenturunabhängigen Unternehmen für Bündelung,

Entwicklung und Verkauf von Urheberrechten nicht-fiktionaler Inhalte

auf. Die renommiertesten und preisgekrönten Publikationen der Welt -

darunter The Washington Post, The Guardian, National Public Radio

(NPR), The Wall Street Journal, das Smithsonian Institute und The New

Republic - arbeiten exklusiv mit SMG als Kurator, Entwickler und

Vertrieb ihrer Inhalte an Produzenten, Filmstudios, Finanziers und

TV-Sender. In den vergangenen vier Jahren hat SMG über 85 Projekte an

die Film- und Fernsehindustrie verkauft. Zu den aktuellen Fernseh-

und Kinoproduktionen, die auf Inhalten von SMG-Kunden basieren,

gehören TAG (New Line), Clint Eastwoods THE MULE (Warner Bros.),

INSATIABLE (Netflix) und THE OATH (Crackle). Bereits zu sehen waren

KODACHROME (Netflix), PATRIOT'S DAY (CBS), DEEPWATER HORIZON

(Lionsgate), THE CONFIRMATION (Saban Film), AMERICAN HONEY (A24), 36

HOURS (Travel Channel) und APB (Fox). Weitere Informationen finden

Sie unter www.storiedmediagroup.com und www.storyscout.com

OTS: Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66237

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66237.rss2

Pressekontakte:

Henriette Gutmann

Leitung Marketing & Kommunikation

Tel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.de

Ann-Kathrin Kurka

Junior Marketing & PR Manager

Tel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.de