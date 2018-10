Erste Runde des Startup-Programms "Compliance Navigator" im

Frankfurter TechQuartier gestartet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -

Atos, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der digitalen

Transformation, equensWorldline, Tochtergesellschaft von Worldline

und europäischer Marktführer in der Zahlungsverkehrs- und

Transaktionsdienstleistungsbranche, PwC, einer der vier großen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, und TechQuartier, das zentrale

Startup-Hub in der Metropolregion Frankfurt, geben heute den Start

des FinTech-Programms "Compliance Navigator" bekannt.



Das Programm

zielt darauf ab, FinTechs bei der Zusammenarbeit mit großen

Finanzinstituten und bei der Einhaltung europäischer Compliance- und

Regulierungsstandards zu unterstützen und somit den Markteintritt und

die Kundengewinnung der Startups zu beschleunigen.

Der Compliance Navigator, das weltweit erste Programm seiner Art,

mit dem Fokus auf regulatorische Standards in der Finanzindustrie,

ist ein dreitägiges Bootcamp, das vom 5. bis 7. November im

Innovation-Hub TechQuartier in der Finanzmetropole Frankfurt

stattfindet. Der Austausch auf Augenhöhe, der direkte Kontakt zum

richtigen Ansprechpartner auf der Seite der Banken und die

Zusammenarbeit mit erfahrenen Experten aus Wirtschaftsprüfung und

Technologie-Unternehmen, unterstützt die Etablierung eines

gegenseitiges Verständnis für die regulatorischen Rahmenbedingungen,

hilft Reibungsverluste zu verringern und die wichtigsten Schritte für

eine effizientere Zusammenarbeit zu identifizieren.

Das Programm bietet eine umfassende Perspektive auf die

Bankenaufsichtslandschaft, im Kern stehen aber Schlüssel-Themen, die

für Fintechs besonders herausfordernd sein können, zum Beispiel

Datenschutz, Customer Onboarding, 'Know Your Customer',

Betrugsprävention, Geldwäsche und Authentifizierung.

"Das Format des Compliance Navigators ist eine neue Interpretation

traditioneller Akzelerator-Programme. Der Kern des

"Frankfurter-Modells" ist die Vertiefung und Förderung von

B2B-Kooperatioen", sagte Sebastian Schaefer, Managing Director des

TechQuartiers. "Wir blicken nun auf mehr als zehn durchgeführte

Startup-Programme in den letzten zwei Jahren zurück, und unser Ansatz

ist im Laufe der Zeit sehr pragmatisch geworden. Indem wir uns

gezielt auf das anspruchsvolle Thema Regulierung konzentrieren und

dies zusammen mit den besten Experten der Branche tun, bieten wir

Startups eine einzigartige Möglichkeit ihre Technologien schneller am

Markt zu etablieren."

"Innerhalb der Atos-Gruppe bringen wir das

Finanzdienstleistungsgeschäft mit FinTechs, InsurTechs und RegTechs

zusammen, um gemeinsam neue Kundendienstleistungen zu schaffen. Das

gemeinsam mit equensWordline, TechQuartier und unserem Partner PwC

entwickelte Programm "Compliance Navigator" ist ein fantastisches

neues Startup-Programm, das FinTechs dabei unterstützen soll, bei der

Zusammenarbeit mit großen Finanzinstituten die Einhaltung

europäischer Bankkonformität und regulatorischer Standards zu

steuern, um die Markteinführung ihrer neuen Dienstleistungen und

Produkte zu beschleunigen", sagte Remco Neuteboom, SVP Chief Digital

Officer, Global Financial Services, Atos.

Atos und equensWorldline arbeiten seit Juli 2017 mit TechQuartier

zusammen, insbesondere beim Trainingsprogramm "Papillion". Bei dem

Programm haben Atos-Experten drei ausgewählte FinTechs betreut, um

neue Dienstleistungen zu entwickeln, mit Zugang zu über 150 Financial

Services-Kunden, einem globalen Netzwerk von Atos Business Technology

& Innovation Centers und Atos' FinLab, einer hybriden Cloud-basierten

Plattform zur Erleichterung der Erstellung neuer Dienstleistungen.

Auch PwC arbeitet mit dem TechQuartier im Rahmen des UX Accelerators

zusammen, einem drei-monatigen Programm, das Startups die Möglichkeit

bietet, die Benutzerfreundlichkeit ihrer digitalen Produkte durch die

Einrichtungen und Experten von PwC zu testen.

"PwC arbeitet intensiv mit diversen

Finanzdienstleistungsinstituten zusammen und verfügt über beste

Kenntnisse in allen Bereichen der Regulierung und Compliance'' sagt

Marc Billeb, Partner bei PwC Deutschland. ''Durch dieses Wissen und

indem wir traditionelle Dienstleistungen mit den "New Kids on the

Block" zusammenbringen, sind wir ein Wegbereiter für die digitale

Transformation unserer Kunden. Das Programm "Compliance Navigator"

ist der perfekte Ort, um die Zusammenarbeit mit FinTechs auch in

einem stark regulierten Umfeld zu beschleunigen und Experten aus

vielen Disziplinen zusammenzubringen".

Insgesamt werden aus den Bewerbungen aus der ganzen Welt zehn

Startupsausgewählt. Die Anmeldungen für das Programm sind bis zum 14.

Oktober geöffnet. Weitere Informationen und Bewerbungsformular hier

www.techquartier.com/compliancenavigator bewerben.

Über TechQuartier

TechQuartier (TQ) ist die zentrale Innovationsplattform für die

Startup-Community in der Metropolregion Frankfurt. Seit Dezember 2016

bietet das TQ auf über 3.200 qm ein flexibles Arbeitsumfeld für

Startups, Unternehmen in der Wachstumsphase sowie für Innovations-

und Digitalteams etablierter Unternehmen. Mit zahlreichen Events,

maßgeschneiderten Programmangeboten für Talente, Startups und

etablierte Unternehmen bietet das TQ ein ideales Umfeld für die

Entwicklung neuer Technologien und Geschäftsmodelle. Das TechQuartier

bereichert das lebendige Startup-Ökosystem in der Metropolregion

Frankfurt mit seiner einzigartigen Community aus mehr als 120

Startups und 30 Partnerunternehmen und akademischen Institutionen,

darunter Aareal Bank, Atos/equenswordline, Commerzbank, Deutsche

Bank, Deutsche Börse, DZ BANK Gruppe, Visa, EY, Goethe-Universität,

Helaba, ING-DiBa, KPMG, PwC, Sparda-Bank Hessen, TU Darmstadt, Stadt

Frankfurt und WIBank. Das TechQuartier wurde vom Bundesministerium

für Wirtschaft und Energie als Deutschlands "FinTech-Hub" ausgewählt.

Für mehr Informationen: www.techquartier.com | Twitter/Facebook

@TechQuartier

Über Atos

Atos ist ein weltweit führender Anbieter für die digitale

Transformation mit circa 100.000 Mitarbeitern in 73 Ländern und einem

Jahresumsatz von rund 12 Milliarden Euro. Als europäischer

Marktführer für Big Data, Cybersecurity, High Performance Computing

und Digital Workplace unterstützt Atos Unternehmen mit Cloud

Services, Infrastruktur- und Datenmanagement sowie Business- und

Plattform-Lösungen. Hinzu kommen Services der Tochtergesellschaft

Worldline, dem europäischen Marktführer für Zahlungsverkehrs- und

Transaktionsdienste. Mit innovativen Technologien, umfassender

digitaler Kompetenz und tiefgreifendem Branchenwissen begleitet Atos

die digitale Transformation von Kunden aus unterschiedlichen

Marktsegmenten: Banken, Bildung, Chemie, Energie und Versorgung,

Gesundheit, Handel, Medien und Verlage, Öffentlicher Sektor,

Produktion, Telekommunikation, Transport und Logistik, Versicherungen

und Verteidigung. Der Konzern ist der weltweite IT-Partner der

Olympischen und Paralympischen Spiele. Atos firmiert unter den Marken

Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify und

Worldline. Atos SE (Societas Europaea) ist an der Pariser Börse als

eine der 40 führenden französischen Aktiengesellschaften (CAC40)

notiert.

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer im

Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen. Mit den

zukunftsorientierten Innovationen und Services von Worldline können

Unternehmen ihre Endkunden gezielt erreichen und ihnen nahtlose,

moderne Dienstleistungen anbieten. Mit seiner mehr als 45-jährigen

Erfahrung ist Worldline ein Hauptakteur im B2B2C-Umfeld. Worldline

unterstützt alle Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung in dem

sich ständig verändernden Markt und trägt zu deren Erfolg bei.

Worldline bietet ein einzigartiges und flexibles Geschäftsmodell, das

auf einem wachsenden, globalen Portfolio basiert und so auch einen

durchgängigen Support umfasst. Die Aktivitäten von Worldline sind in

drei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Merchant Services, Mobility &

e-Transactional Services sowie Financial Services inklusive

equensWorldline. Worldline beschäftigt mehr als 9.400 Mitarbeiter

weltweit und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von 1,6 Milliarden

Euro. Worldline ist eine Atos Tochtergesellschaft. www.worldline.com

Über equensWorldline

equensWorldline ist europaweit der führende Anbieter für Zahlungen

und Transaktionsdienstleistungen. Als Teil der Worldline-Gruppe

kombiniert equensWorldline seine langjährige Erfahrung mit

traditionellen Massenzahlungssystemen (Issuing, Acquiring, Intra- und

Interbank-Zahlungsabwicklung) sowie innovativen E-Commerce- und

Mobile-Payment-Lösungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bedient

equensWorldline eine breite, internationale Kundenbasis in

zahlreichen Ländern Europas. Kunden vertrauen auf die Expertise von

equensWorldline, wenn es darum geht, regulatorische Veränderungen in

Europa zu antizipieren, von transformativen Technologien zu

profitieren, Prozesse zu optimieren, Operational Excellence zu

gewährleisten und Risiken und Betrugsfälle zu managen. Die

einzigartige Präsenz des Unternehmens macht equensWorldline zu einem

kosteneffizienten und wettbewerbsfähigen Geschäftspartner für

reibungslose, sichere und effiziente Zahlungslösungen.

www.equensworldline.com

Über PwC:

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen

aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 236.000

Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,

branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen

Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Die

Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder

mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere

Details unter www.pwc.com/structure.

