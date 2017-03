OTS: Syntellix AG / Syntellix AG: Schallmauer durchbrochen / Neue Produkte, ...

Syntellix AG: Schallmauer durchbrochen / Neue Produkte, neue Märkte, neue internationale Standorte, neue globale Investoren Hannover (ots) - Die Syntellix AG, ein innovatives Medizintechnik-Unternehmen aus Hannover und weltweiter Technologieführer im Bereich transformierbarer Implantate, setzt seinen Wachstumskurs fort.



Mit seinen einzigartigen MAGNEZIX®-Metallimplantaten, die im Körper zu Knochen umgebaut werden, ist sich das Unternehmen sicher, neue Maßstäbe in der Medizin setzen zu können. Bislang wurden über 27.000 Implantate (Schrauben und Pins) weltweit in Verkehr gebracht, und die Anzahl der Kunden und internationalen Absatzmärkte wächst stark - nun hat das Unternehmen weitere, elementare Meilensteine zur Sicherstellung und Fortsetzung seiner rasanten Entwicklung verkündet. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Schloss Herrenhausen erläuterte der Vorstand der Gesellschaft zahlreichen angereisten Journalisten die aktuellen Highlights zu Strategie, Unternehmensentwicklung, Unternehmensfinanzierung, Forschung, Medizin und Technik:

1. Bereinigung des Investorenportfolios

Mit diversen vollkommen haltlosen und absurden Anschuldigungen hat ein seinerzeitiger größerer Anteilseigner der Gesellschaft massiven wirtschaftlichen und kommunikativen Schaden zugefügt. Nachdem die Anschuldigungen auch von den dafür zuständigen staatlichen Stellen als substanzlos verworfen worden waren, hat der betreffende Anteilseigner seine Anteile an den Hauptaktionär veräußert. Auch eine nachträgliche, von der Gesellschaft initiierte Sonderprüfung durch einen neutralen Wirtschaftsprüfer ergab keinerlei Pflichtverletzungen seitens der Organe der Gesellschaft.

2. Neuer internationaler Investor

Zur Finanzierung ihrer ambitionierten internationalen Expansionsstrategie sowie umfangreicher Forschungsprojekte, insbesondere jedoch für den Aufbau der Tochtergesellschaft in Singapur und die damit zusammenhängenden intensiveren Aktivitäten im Boom-Kontinent Asien, konnte die Gesellschaft einen neuen, global agierenden Investor gewinnen. Die Wintop Capital Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur hat sich über den kürzlich aufgelegten Convertible Bond mit mehreren Millionen Euro an der Gesellschaft beteiligt. "Wintop bringt nicht nur zusätzliches Kapital in die Gesellschaft, sondern wird mit profunden Kenntnissen und hervorragender Vernetzung auch die Durchdringung bestehender und den Eintritt in neue asiatische Märkte spürbar befördern", ist sich Thomas Mayer, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, sicher.

3. Neue Tochtergesellschaft in Singapur

In Singapur baut die Syntellix AG derzeit eine vollintegrierte Tochtergesellschaft auf, die den gesamten asiatischen Markt sowie Australien und Neuseeland erschließen soll. Mit einer idealen Nähe zu den relevanten Märkten und dem Zugang zu exzellenten Forschungseinrichtungen und talentierten Fachleuten bietet der Standort Singapur beste Voraussetzungen, die boomenden asiatischen Märkte zu erobern. "Wir sehen die starke Unterstützung des singapurianischen Economic Development Boards (EDB) als Beweis der Attraktivität unseres Geschäfts- und Zukunftsmodells", freut sich Prof. Dr. Claassen, Gründer, Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitsaktionär der Gesellschaft. "Wir sind stolz darauf und sind sehr dankbar dafür, dass uns die ökonomisch wohl erfolgreichste Regierung der Welt nach sorgfältiger Prüfung in diesem Ausmaß unterstützt."

4. Unternehmensentwicklung und Internationalisierung Die Syntellix AG ist mit ihren revolutionären Implantaten mittlerweile in 30 Ländern und fünf von sechs Kontinenten aktiv. Die jüngsten Zulassungen und Markteintritte erfolgten in Australien, Neuseeland und Saudi Arabien.

Weitere 30 Länder befinden sich in Vorbereitung. Im Laufe des Jahres 2017 sollen in mindestens 17 dieser Länder die Zulassung erreicht und der Markteintritt erfolgt sein. Damit ist eine Zäsur erreicht, und ein Paradigmenwechsel wird stattfinden:

"War bisher die Gewinnung von neuen Kunden und die Erschließung von neuen Märkten erste Priorität, wird künftig mehr und mehr die Marktdurchdringung im Vordergrund stehen. Wir haben nunmehr die Basis geschaffen, in bestehenden Märkten und bei bestehenden Kunden unsere neuen Produktlinien zu platzieren", konstatiert Thomas Mayer, Vorstandsvorsitzender und unter anderem verantwortlich für Marketing und Vertrieb.

Die neue Kortikalisschraube wird als Produktlinie Nr. 3 Ende März auf den Markt kommen. Es sollen pro Jahr mindesten zwei neue Produktlinien folgen.

5. Forschung, Medizin und Technik

Ein internationales Team aus hochqualifizierten, interdisziplinären Spezialisten arbeitet derzeit intensiv daran, die zukunftsweisende MAGNEZIX®-Technologie stetig weiter zu entwickeln und auf deren Basis neue Produkte in neuen Märkten einzuführen und zu etablieren. Ihre Motivation schöpfen die Mitarbeiter vor allem aus der Gewissheit, Teil einer der wohl spannendsten Entwicklungen im Bereich medizinischer Implantate zu sein. Prof. Dr. med. Martin H. Kirschner, im Vorstand verantwortlich für Medizin und Technik, ist optimistisch: "Wir haben die große Chance, neue Standards zu setzen und Medizingeschichte zu schreiben. Deshalb treiben wir die Entwicklung neuer Produktlinien, neuer technologischer Varianten und einzigartiger Produktspezifika mit Hochdruck voran." Hierbei arbeitet die Syntellix AG sehr eng mit dem Institut eines der weltweit wohl profiliertesten Wissenschaftler im Bereich der Magnesiumtechnologie, Prof. Dr. Neubert in Clausthal, zusammen.

