OTS: Syntellix AG / Positive Vorzeichen für weiteres Wachstum in Asien: ...

Positive Vorzeichen für weiteres Wachstum in Asien: Syntellix erhält

Produktzulassungen in Malaysia und Myanmar eher als geplant

Hannover (ots) - MAGNEZIX® Produktlinien "StarFuse®" und "Compression Screw 4.8

(CSc 4.8)" erhalten Zulassung durch die malaysischen Behörden acht Monate vor

Plan.



- Ebenso wurde den beiden Produktfamilien "MAGNEZIX® Compression Screw

(CS)" und "MAGNEZIX® Cortical Bone Screw (CBS)" in Myanmar die Zulassung

erteilt, ein halbes Jahr eher als erwartet. - Tochtergesellschaft Syntellix Asia

Pte. Ltd. in Singapur koordiniert den Aufbau des ASEAN-Marktes und dient als

wichtiger Katalysator. - Syntellix verfügt nun über Produktzulassungen in 65

Ländern der Welt.

Die Syntellix AG, weltweit führender Anbieter von hoch innovativen

Magnesium-Implantaten für die Orthopädie und Unfallchirurgie, hat wichtige

Meilensteine zur weiteren Erschließung des potenzialträchtigen asiatischen

Marktes erreicht. Wie das Unternehmen bekannt gab, hat es in Malaysia die

Zulassungen für sein patentiertes Arthrodese-Implantat MAGNEZIX® StarFuse® sowie

für die neue größere Version, die CSc 4.8, seiner erfolgreichen MAGNEZIX® CS

Kompressionsschraube von der nationalen Zulassungsbehörde (Medical Device

Authority) erhalten. Zusammen mit den bereits zugelassenen kleineren

CS-Varianten, den MAGNEZIX® Pins und der Kortikalisschraube MAGNEZIX® CBS

verfügt das Biomedizintechnik-, Material & Life Science-Unternehmen aus Hannover

nun in einem weiteren südostasiatischen Staat über ein vollständig zugelassenes

Produktportfolio.

In Myanmar hat Syntellix die Erstzulassung für das vorgesehene

Basis-Produktsortiment, bestehend aus MAGNEZIX® CS und CBS, vom Ministerium für

Gesundheit und Sport erteilt bekommen. Seit den politischen Reformen und der

wirtschaftlichen Öffnung im Jahre 2011 hat sich das Land mit gut 55 Mio.

Einwohnern ökonomisch überaus positiv entwickelt, die Wirtschaft wächst

durchschnittlich um 6-8 % p.a., das BIP/Kopf stieg im gleichen Zeitraum um fast

59 %, und das Gesundheitssystem schließt (etwa bei Lebenserwartung und

Versorgungsdichte) in großen Schritten im globalen Vergleich auf. Bereits bei

der Plenar-Vorlesung des Syntellix-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Utz Claassen

auf dem jährlichen Wissenschafts-Kongress ("51st Annual Scientific Meeting

2019") der Orthopädischen Gesellschaft Myanmars ("Myanmar Orthopaedic Society")

in Yangon im November 2019 hatte sich gezeigt, wie groß das Interesse von

Wissenschaft und Anwendern der orthopädischen Chirurgie und Unfallchirurgie an

dem von Syntellix entwickelten revolutionären bioabsorbierbaren Material zum

Vorteil der Patienten in Myanmar ist und dass sein Einsatz als große Chance für

das dortige Gesundheitssystem gesehen wird.

Asiatische Länder zeigen durchgängig große Aufgeschlossenheit und hohes

Interesse an medizinischen Innovationen als Basis für exzellente wie effiziente

Gesundheitsversorgung. Gerade bevölkerungs- wie wirtschaftlich wachstumsstarke

Schwellenländer setzen in ihrer rasanten Entwicklung auch im Gesundheitssystem

verstärkt auf neue und nachhaltige Zukunftstechnologien, um die Lebensqualität

zu steigern, den vermeintlichen Rückstand zu etablierten Industrienationen zu

verkürzen und Autarkie aufzubauen. Dieses besonders fortschrittsaffine Umfeld

begünstigt das Wachstumspotenzial des richtungsweisenden MAGNEZIX®-Werkstoffs,

denn das Material auf Magnesiumbasis und die daraus hergestellten Implantate

setzen neue Standards in der Patientensicherheit: Laut WHO sind weltweit jedes

Jahr Hunderte von Millionen an Patienten von OP- und versorgungsbedingten

Infektionen betroffen. Durch den Einsatz von MAGNEZIX® Implantaten entfällt eine

Materialentfernung, denn sie sind zwar metallisch und entsprechend stabil,

werden aber vom Körper ab- und zu Knochengewebe umgebaut, so dass kein

Fremdmaterial im Körper verbleibt. Dadurch wird die Infektionsgefahr im Rahmen

einer sonst nötigen Zweitoperation sowie des entsprechenden stationären

Aufenthaltes gänzlich vermieden. Ausweislich vorliegender Erfahrungsberichte

regt Magnesium zudem osteokonduktiv das Knochenwachstum an, wirkt

infektionshemmend und ist besonders gut verträglich. Damit tragen MAGNEZIX®

Implantate erheblich zur Patientensicherheit bei.

Syntellix verfügt nun mit den jüngsten Zulassungserfolgen über

MAGNEZIX®-Produktzulassungen in insgesamt 65 Ländern der Welt - zur Versorgung

von Fehlstellungen, Frakturen und Knorpel-Knochen-Defekten mit

fortschrittlichsten Magnesium-Implantaten in der Orthopädie, Unfall-, Kinder-

und Sportchirurgie.

Über Syntellix:

Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamisch wachsendes

Biomedizintechnik-, Material & Life Science-Unternehmen mit Sitz in Hannover.

Die Gesellschaft ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertrieb von

hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantaten spezialisiert. Sie

werden im Körper abgebaut und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt und

bieten dabei eine ideale Kombination aus Stabilität, Elastizität und

Bioabsorbierbarkeit. In aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Publikationen

zu verschiedenen klinischen Anwendungen werden MAGNEZIX® Implantate als sehr

"vorteilhaft" bzw. sogar als "klinisch überlegen" gegenüber herkömmlichen

Titanimplantaten bewertet.

Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich

bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurde bereits mit

zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter der

Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2012/13, der Zukunftspreis des

deutschen Gesundheitswirtschaft 2016, der German Medical Award 2017, der STEP

Award 2017, die Auszeichnung als "Innovator des Jahres 2017" und der German

Innovation Award in "Gold" (2019) sowie international als "Product of the Year"

beim Sustainability Award 2018.

