OTS: Stiftung Aktive Bürgerschaft / Was Engagement fördert und wo es hakt / ...

Ein Prozent der Einkommenssteuer per Steuererklärung an eine

gemeinnützige Organisation eigener Wahl, statt alles dem Staat zu

geben: Das würde gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen in

Deutschland jedes Jahr mindestens 1 Milliarde Euro zusätzliche

Finanzierung bringen.



Unbürokratisch, ohne unübersichtliche

Fördertöpfe, komplizierte Antragsverfahren und einengende

Zweckbindung. Für dieses in Osteuropa seit Langem gut funktionierende

Modell warb Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer der Stiftung Aktive

Bürgerschaft, beim Forum Aktive Bürgerschaft 2018 am 23. März 2018 in

der DZ BANK am Brandenburger Tor in Berlin. Teilnehmer waren 200

Vertreter gemeinnütziger Organisationen und Förderer

bürgerschaftlichen Engagements, Politiker und Wissenschaftler. Mit

der Veranstaltung wolle die Stiftung Aktive Bürgerschaft ein Forum

für den Dialog über die Förderung bürgerschaftlichen Engagements

bieten, so Werner Böhnke, Stiftungsratsvorsitzender der Aktiven

Bürgerschaft, in seiner Begrüßung.

Fördern, ohne zu vereinnahmen

Die erste Runde mit MdB Dr. Anna Christmann von den Grünen, Prof.

Dr. Edgar Grande vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,

Dr. Inga Michler von der Tageszeitung Die Welt und Dr. Stefan

Nährlich diskutierte neben der 1%-Regel auch das Lehr- und

Lernkonzept Service Learning. Es verbindet Unterricht an Schulen,

aber auch Lehrveranstaltungen an Hochschulen mit Engagementprojekten

und kann sowohl das Lernen fördern als auch die Basis für

bürgerschaftliches Engagement im weiteren Leben legen. Auch über eine

gesetzliche Transparenzpflicht für gemeinnützige Organisationen wurde

diskutiert. Sie ermöglicht der Öffentlichkeit die verlässliche

Information und stärkt damit das Vertrauen in die Organisationen.

"Wenn der Staat bürgerschaftliches Engagement nachhaltig fördern

will, muss nicht nur an Detailverbesserung gearbeitet werden, sondern

dann muss auch an den großen Schrauben der Engagementförderung

gedreht werden," so Nährlich.

Dr. Anna Christmann, MdB und fachpolitische Sprecherin für

Bürgerschaftliches Engagement der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

"Die 1%-Regel und eine Stärkung des Service-Learnings an Hochschulen

sind spannende Vorschläge, wie wir eine verlässliche finanzielle

Basis und eine neue Dynamik für bürgerschaftliches Engagement

erreichen können."

Engagementpolitik, Service Learning, Immobilien, Stiftungshandeln

Um die Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements und die

engagementpolitischen Vorhaben der neuen Regierung ging es in einem

der vier Themenräume über die Mittagszeit mit Svenja Stadler,

SPD-Fraktion für Bürgerschaftliches Engagement. Dr. Rudolf Speth,

Mitglied im Stiftungsrat der Aktiven Bürgerschaft und einer der

beiden Moderatoren, mahnte die große Belastung für ehrenamtliche

Gremien durch die Bürokratie an. Steuergesetzgebung,

EU-Geldwäscheverordnung, EU-Datenschutzgrundverordnung: Die Grenze

dessen, was Ehrenamt bewältigen könne, werde zunehmend überschritten.

Wim Buesink aus dem Vorstand der Stiftung Aktive Bürgerschaft

forderte dazu: "Die Politik muss hier wieder Maß halten und die

gemeinnützigen Organisationen bei der Umsetzung gesetzlicher

Anforderungen besser unterstützen."

Was Service Learning bewirken kann - Erkenntnisse aus Forschung

und Praxis, war Thema eines weiteren Themenraumes. "Durch ihr

Engagement an Orten, an denen es einen echten Bedarf an Unterstützung

gibt, erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass sie selbst etwas

bewirken und ihr Umfeld mitgestalten und verbessern können", so

Ursula Dreeser, Schulleiterin der Gesamtschule Bonns Fünfte. Prof.

Dr. Karl-Heinz Gerholz, Universität Bamberg, forderte mit Blick auf

die Lehrerausbildung: "Wir brauchen didaktisch sinnvolle Lösungen für

Service Learning in der Lehrerbildung. Somit können wir zukünftige

Lehrkräfte an Service Learning heranführen und die Implementation an

Schulen gelingt langfristig."

In den beiden anderen Themenräumen erörterten die Teilnehmer, wie

Bürgerstiftungen mit Immobilien gute Erträge erwirtschaften können

und wie sich zeitgemäßes Stiftungshandeln konkret umsetzen lässt.

Wie gesellschaftspolitisch ist und soll privates Engagement sein?

Wie Staat, Wirtschaft und engagierte Bürger gut zusammenarbeiten

können, diskutierten am Nachmittag Dr. Karamba Diaby, Mitglied des

Deutschen Bundestages (SPD), Prof. Dr. Paul Nolte, Freie Universität

Berlin und Mitglied des Stiftungsrates, Dr. Cornelius Riese, Vorstand

der DZ BANK AG und Mitglied des Stiftungsrates, und Katja Suding,

stellv. Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion.

Dazu berichtete Jörg Armbruster, Vorstandsvorsitzender der

Bürgerstiftung Kehl, was aus den Geflüchteten im

Qualifizierungsprojekt geworden ist, für das die Bürgerstiftung 2017

mit dem Förderpreis Aktive Bürgerschaft ausgezeichnet wurde. Alle

haben die Ausbildung bestanden, so Armbruster. Ungeachtet dessen

wurde bei zweien der Teilnehmer der Asylantrag abgelehnt.

Dr. Cornelius Riese sagte, die Integration Geflüchteter sei eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für deren Erreichung der enge

Austausch zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren

zentral ist. Gemeinnützige Organisationen wie zum Beispiel die

Bürgerstiftungen, aber auch Unternehmen wie die DZ BANK leisteten

dazu ihren Beitrag - etwa durch Beschäftigung und Ausbildung. Prof.

Dr. Paul Nolte: "Wer privat und ganz im Stillen helfen will, soll das

tun. Eine freie Gesellschaft zwingt niemanden auf die öffentliche

oder politische Bühne. Aber umgekehrt gilt auch: Eine freie

Gesellschaft, eine lebendige Demokratie brauchen Engagement, das

öffentlich sichtbar ist, das sich einmischt und Position bezieht."

Die Moderation der Runde übernahmen Prof. Dr. Tanja Klenk,

Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, und Michael Sauer,

Vorstandsmitglied der Stiftung Aktive Bürgerschaft und Leiter der

Vertriebsdirektion Nord der R+V Versicherung AG.

Mit der Veranstaltung bot die Stiftung Aktive Bürgerschaft ein

Forum für den Dialog über die Förderung bürgerschaftlichen

Engagements. Ihre eigenen Vorschläge und Impulse hat sie zur

Bundestagswahl 2017 in einem offenen Brief an Politik und Regierung

veröffentlicht:

www.aktive-buergerschaft.de/buergergesellschaft/engagementpolitik

Stiftung Aktive Bürgerschaft

Die gemeinnützige Stiftung Aktive Bürgerschaft ist das

Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der Volksbanken

Raiffeisenbanken. Sie unterstützt bundesweit die mehr als 400

Bürgerstiftungen bei Managementaufgaben, Projekten und der Gewinnung

von Stiftern und Aktiven. Mit dem Service-Learning-Programm

sozialgenial unterstützt sie mehr als 660 Schulen in

Nordrhein-Westfalen und Hessen darin, junge Menschen frühzeitig an

ehrenamtliches Engagement heranzuführen. Weitere Informationen:

www.aktive-buergerschaft.de

