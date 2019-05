OTS: Sopra Steria SE / Studie: Jedes vierte Automobilunternehmen plant ...

Studie: Jedes vierte Automobilunternehmen plant Kooperationsoffensive

Hamburg (ots) - Die Automobilbranche will die Zusammenarbeit mit

anderen Firmen deutlich ausbauen.



Derzeit investiert rund jedes

fünfte Unternehmen in Kooperationen. Das soll sich bald ändern. Bis

2021 wollen sich weitere 25 Prozent engagieren. Partnerschaften sowie

die Beteiligung an Konsortien und offenen Ökosystemen sollen neuen

Antrieben wie dem Elektroauto schneller zum Durchbruch verhelfen.

Zudem will die Branche durch mehr Kooperationen erforderliche

Standards rascher voranbringen, beispielsweise beim Thema digitale

Sicherheit und beim autonomen Fahren. Das ergibt die Studie

"Branchenkompass Automotive 2019" von Sopra Steria Consulting.

Die Automobilbranche schaltet von Abschottung auf Öffnung. Ein

zentraler Treiber für den strategischen Schwenk ist die

Elektromobilität. Der japanische Autobauer Toyota hat vor kurzem

einen gebührenfreien Zugang zu seinen fast 24.000 Patenten im

Zusammenhang mit Elektrifizierungstechnologie und -systemen bis 2030

geschaffen. Ziel ist, vom Verkauf von Komponenten und von

Preissenkungen bei Bauteilen zu profitieren. Die Zusammenarbeit mit

Konkurrenten ist in der Automobilindustrie kein Tabu.

Die Ko-Fertigung von standardisierten Teilen wie Scheibenwischern

ist längst gang und gäbe. Um Entwicklungen voranzutreiben, die allen

nutzen, sind Kooperationen auch zwischen Wettbewerbern kein Tabu. In

Deutschland bauen Daimler und BWW mit Share Now an einer gemeinsamen

Mobilitätsplattform. Beide Unternehmen bündeln ihre Kräfte im

Dienstleistungsgeschäft, um ihre Angebote schneller und zu geringeren

Kosten anbieten zu können.

Der Eintritt in neue Märkte führt in der Regel ebenfalls über

Partner als Brückenköpfe. Volkswagen steigt mit seiner Energiemarke

Elli gerade in das Stromversorgergeschäft ein und sucht große

Filialketten als Partner für Ladestationen auf deren

Kundenparkplätzen. Die Reaktion der Energiekonzerne zeigt zudem, dass

die Branche weniger neue Konkurrenz fürchtet, sondern sich auf

künftige Partnerschaften mit dem Autohersteller freut, beispielsweise

im Energiedatenmanagement.

Alt-IT behindert Kooperationen

Viele Vorhaben zur Zusammenarbeit in der Automobilbranche stoßen

allerdings auf Widerstände. Eine zentrale Barriere sind die oftmals

noch zu komplexen IT-Systeme bei Herstellern und großen Zulieferern.

Mehr als jedes dritte Unternehmen arbeitet an einer Neuausrichtung

der IT-Infrastruktur und investiert in die Anpassung der Organisation

an moderne Strukturen sowie in die Nutzung neuer Technologien in den

internen Abläufen. "Speziell wenn es darum geht, sich digitalen

Plattformen anzuschließen oder selbst digitale Ökosysteme aufzubauen,

wird die Automobilbranche massiv in durchgehend digitale

Geschäftsprozesse investieren müssen", sagt Ziad Blal, verantwortlich

für den Geschäftsbereich Automotive bei Sopra Steria Consulting.

Automobil- und Digitalbranche rücken zusammen

Um die IT-Erneuerung abzukürzen, rücken Automobil- und

Digitalbranche enger zusammen. Die Konzerne BMW und Volkswagen öffnen

beispielsweise ihre Fertigungsplattformen und kooperieren beide mit

dem IT-Riesen Microsoft. Die Produktionsprozesse sollen sich durch

Cloud-Computing und intelligente Software beschleunigen. Gleichzeitig

soll es deutlich einfacher werden, Daten und Prozesse mit anderen

Unternehmen zu teilen, damit daraus schneller neue Produkte und

Dienstleistungen entstehen können.

Mit eigenen 5G-Netzen will BMW zudem die Fabrikvernetzung und den

Datenaustausch ausbauen. Diesen Schritt wird der Autohersteller

wahrscheinlich nicht im Alleingang meistern: "Auch wenn

Automobilproduzenten künftig eigene 5G-Netze besitzen, werden sie für

den Aufbau und den Betrieb auf die Kompetenzen der

Telekommunikationsbranche zurückgreifen. Die großen Netzbetreiber

werden ihr Leistungsangebot entsprechend anpassen und beispielsweise

abgespeckte Infrastruktur und so genannte Managed Services anbieten",

so Ziad Blal von Sopra Steria Consulting.

Über die Studie:

Die Studie Branchenkompass Automotive 2019 zeigt, wie die

Automobilhersteller und Zulieferer angesichts der vielen

Veränderungen bei Antriebstechnologien, Fahrzeugnutzung und durch

neue Wettbewerber in den kommenden Jahren wachsen wollen und welchen

Herausforderungen sich die Unternehmen stellen müssen. Das

Marktforschungsinstitut Forschungswerk führte hierfür im Herbst 2018

im Auftrag von Sopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut eine

Befragung von 100 Entscheidern sowie Fach- und Führungskräften der

Automobilbranche durch. Als Befragungsmethode wurde CATI (Computer

Assisted Telephone Interviewing) eingesetzt. Teil der

Studienergebnisse sind zudem drei vertiefende Interviews mit

Spitzenvertretern der Branche über ihre Standpunkte und Erfahrungen.

