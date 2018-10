OTS: Smartfrog / Smartfrog übernimmt Kontrollmehrheit an Canary in den USA

Smartfrog übernimmt Kontrollmehrheit an Canary in den USA

Berlin, Dublin, New York (ots) - Smartfrog, eines der führenden

IoT-Unternehmen in Europa, übernimmt eine

Kontrollmehrheitsbeteiligung an US-IoT-Pionier Canary und investiert

gemeinsam mit Canarys bestehenden Hauptinvestoren 25 Millionen US

Dollar in das Unternehmenswachstum.



Charles Fränkl, CEO von

Smartfrog, führt fortan beide Unternehmen.

Die Zusammenlegung der Geschäfte von Canary und Smartfrog

ermöglicht es, die Ressourcen beider Unternehmen, die Teams, deren

Marktexpertise und die komplementären Distributionskanäle optimal zu

nutzen und von Synergieeffekten zu profitieren, um das Geschäft

sowohl in den USA als auch in Europa gemeinsam weiter auszubauen.

Smartfrogs und Canarys Produkte, Technologien, Märkte,

Geschäftsmodelle und Vertriebskanäle ergänzen sich nahtlos. Während

sich Smartfrog bisher erfolgreich auf den europäischen Markt

konzentrierte, konnte sich Canary als einer der Marktführer in den

USA positionieren. Smartfrog verfolgt ein reines

SaaS-Geschäftsmodell, bietet Software als Service inkl. Hardware als

Abo an und erzielt über 90% des Umsatzes direkt im eigenen

Online-Shop, unabhängig vom stationären (Retail) und Online-Handel

(Etail). Canary hingegen bietet seine Produkte haupsächlich im Handel

an und ist in mehr als 10.000 Einzelhandelsgeschäften in den USA und

Europa erhältlich. Etwa die Hälfte der Kunden erwirbt direkt im

Anschluss ein kosten-pflichtiges Abo, das Zugang zu weiteren

Funktionen und Services wie Cloud-Speicher ermöglicht. Beide

Unternehmen pflegen Vertriebskooperationen mit internationalen

Partnern. Smartfrog kooperiert u.a. mit Energieversorgern wie e.on in

Deutschland, First Utility in Groß-britannien und Maxenergy in

Österreich. Canary baute Partnerschaften mit Versicherern in den USA

auf, u.a. mit State Farm, Liberty Mutual und Allstate. Auch die

Produkte und Technologien beider Unternehmen, wie die angebotenen

Lösungen, die IoT-Plattform, künstliche Intelligenz und Machine

Learning sind komplementär.

Ähnlich wie Smartfrog in Europa, gelang es Canary vor allem in den

USA, eine führende Marktposition sowie eines der stärksten

SaaS-Geschäftsmodelle mit einem stabilen Wachstum der wiederkehrenden

Erlöse, sogenannten 'Recurring Revenues' aufzubauen. "Durch die

Bündelung unser Potenziale ist die Gruppe noch besser im

wettbewerbsintensiven IoT-Markt aufgestellt und für weiteres

internationales Wachstum gerüstet", so Charles Fränkl. "Das

gemeinsame Investment von führenden US-Investoren und Smartfrog ist

eine weitere Validierung unserer Vision und unseres Geschäftsmodels -

auch im Silicon Valley", so Fränkl weiter.

Der Markt für Smart Home-IoT hat mit rund 16 Prozent

Marktpenetration in Deutschland und 7,5 Prozent weltweit einen

Wendepunkt erreicht und bietet damit ein weiterhin großes

Wachstumspotenzial. Durch die Weiterentwicklung und den sinnvollen

Einsatz neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz und Machine

Learning sowie durch das Angebot von ein-fach zu bedienenden

Produkten zu günstigen Preisen kann ein deutlicher Mehrwert für

Nutzer generiert und und so Smart Home-IoT zu einem Massenmarkt

entwickelt werden.

