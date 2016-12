OTS: Smaato / Offizieller Abschluss über USD 148 Mio.: Investment-Deal ...

Offizieller Abschluss über USD 148 Mio.



: Investment-Deal zwischen der Spearhead IMC Group und Smaato schafft beiderseitige Expansionmöglichkeiten in China und darüber hinaus Hamburg/Peking/San Francisco (ots) - Smaato und Spearhead führen den Ausbau der führenden globalen Real-Time-Monetarisierungs-Plattform fort.

Die in Peking ansässige Spearhead Integrated Marketing Communication Group (SZSE: 300071) hat die Übernahme der Smaato Inc. mit Firmensitz in San Francisco sowie der Hamburger Smaato Holding AG, der führenden globalen Real-Time Advertising Platform für mobile Publisher und App-Entwickler, für US-Dollar 148 Millionen abgeschlossen. Die Übernahme wurde mittels eines M&A-Fonds gesichert, der durch eine hundertprozentige Spearhead-Tochter getragen wird, und gestern mit der Vertragsunterzeichnung sowie der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden offiziell abgeschlossen wurde.

Durch das weltweite Wachstum mobiler Werbung - vor allem im asiatisch-pazifischen Raum - stellt die Partnerschaft zwischen Smaato und Spearhead einen synergetischen und zeitgerechten Zusammenschluss dar. Mit Smaatos innovativer mobiler Monetarisierungs-Plattform und der globalen Reichweite von einer Milliarde Unique Mobile Users außerhalb Chinas öffnet Spearhead chinesischen Marken im Zuge ihrer Geschäftserweiterung im Ausland nun die Tür zur internationalen mobilen Kampagnen und wertvollen Usern.

Spearhead wiederum bietet Smaato eine Verankerung im chinesischen Markt und dem APAC-Großraum mit einem effektiveren Zugang zu den boomenden Märkten mit Mobil- und App-Fokus sowie die Ressourcen zur Beschleunigung der Entwicklung von neuer, innovativer mobiler Werbetechnologie, Produkten und Dienstleistungen. Smaato verfügt damit über einen besseren Zugang zu einer Milliarde mobiler User in China - dem zweitgrößten mobilen Werbemarkt der Welt - und untermauert so seine Position als führende unabhängige globale Real-Time Advertising Platform.

Smaato-CEO und Mitgründer Ragnar Kruse erklärte in einem Statement: "Seit wir vor sechs Jahren unsere APAC-Niederlassung eröffnet haben, stellt China für uns einen äußerst wichtigen Markt dar und wir beobachten, wie chinesische Marken zunehmend ein internationales Publikum anstreben. Genau das ist es, was unsere Partnerschaft mit Spearhead zu einem derart erfolgreichen Modell macht, in dem beide Seiten einander helfen, ihr Geschäft strategisch voranzutreiben."

Smaato wird sein Branding und seinen Markennamen beibehalten und innerhalb der Spearhead-Gruppe weitgehend unabhängig bleiben. Um jedoch Synergien zwischen Smaato und Spearhead freizusetzen, wurde ein Integrationsteam gebildet, so dass der Umfang sowie das strategische Potenzial dieser Partnerschaft vollständig genutzt werden können, indem End-to-End-Lösungen in Sachen Marketingtechnologie geschaffen werden, die neue Dimensionen eröffnen und weitereMöglichkeiten in der globalen Werbung schaffen. Mit Abschluss des Deals können Smaato und Spearhead den Fokus nun auf die langfristige Strategie und die Umsetzung der Skalierung der weltweit führenden unabhängigen mobilen Monetarisierungsplattform legen, mit der alle mobilen User ungeachtet ihrer Geräte und ihres Standorts erreicht werden können.

Smaato ist die führende unabhängige globale Real-Time Advertising Platform und verbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top 100 Ad Age-Marken, mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilen Web-Publishern. Smaato managt bis zu zehn Milliarden mobiler Ad Impressions täglich und erreicht pro Monat über 1 Milliarde Unique Mobile Users. Smaato wurde 2005 von einem erfahrenen internationalen Managementteam gegründet und verfügt neben seinem internationalen Hauptsitz in San Francisco über regionale Hauptniederlassungen in Hamburg und Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smaato.com.

Die Spearhead IMC Group [ChiNEXT Shenzhen, 300071] ist ein mit A-Aktien gelistetes Unternehmen und gehört zu Chinas größten Firmengruppen für integrierte Kommunikation. Spearhead wurde 2003 in Peking mit dem Ziel gegründet, die führende globalisierte und digitalisierte All-in-one-Kommunikationsgruppe zu schaffen, um Menschen und Marken durch die Maximierung der Synergien von Entertainment, Fashion & Lifestyle, sozialem Content und Big-Data-Marketing zu verbinden. Mit seinen operativen Tochtergesellschaften bietet Spearhead eine umfassende Palette an Marketinglösungen, darunter Werbung und PR-Kommunikation, Erlebnismarketing, digitales Marketing, Content-Marketing und Big-Data-Marketing. Durch die uneingeschränkte Zusammenarbeit aller Tochtergesellschaften und Marken wie Trust & Belief, D&S, Allyes, YOKA.com und Smaato bietet Spearhead seinen Kunden sowohl offline als auch online und über alle Bereiche hinweg einen reibungslosen Zugang zu seinen Tools sowie seiner Expertenplattform - von der Durchführung von Field Marketing bis hin zu umfassender Medienkommunikation, von Big Content bis hin zu Big Data. Das Unternehmen beschäftigt 2500 Mitarbeiter und verfügt über ein mehr als 400 chinesische Städte umspannendes Netzwerk von 200.000 Field Promotern, Markenbotschaftern und Felddatenerfassern. Weitere Informationen unter www.spearhead.com.cn.

