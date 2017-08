OTS: Sky Deutschland / Sky Media wächst und eröffnet Verkaufsbüro in Düsseldorf

Sky Media wächst und eröffnet Verkaufsbüro in Düsseldorf Unterföhring (ots) - - Ausbau des Service für Mediaagenturen und Direktkunden in der rheinischen Metropole - Sarah Güdelhöfer betreut als Senior Manager Agency Sales insbesondere die Mediaagentur Group M - Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Durch die Eröffnung des Verkaufsbüros demonstrieren wir Nähe zum Standort Düsseldorf und zu unseren wichtigen Agenturpartnern und Direktkunden in der Region.



" - Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Durch die Eröffnung des Verkaufsbüros demonstrieren wir Nähe zum Standort Düsseldorf und zu unseren wichtigen Agenturpartnern und Direktkunden in der Region.

Unterföhring, 31. August 2017 - Am 1. September eröffnet Sky Media ein Verkaufsbüro in Düsseldorf und beschleunigt damit den Wachstumskurs. Der Multiscreen-Vermarkter mit Hauptsitz in Unterföhring bei München kann seine dortigen Agenturpartner und Werbekunden damit aus nächster Nähe betreuen und flexibler auf deren Anforderungen reagieren. Im Zuge dessen erweitert Sarah Güdelhöfer das Verkaufsteam von Sky Media und wird als Senior Manager Agency Sales die Agenturen in Düsseldorf und hier insbesondere die Group M betreuen. Güdelhöfer berichtet an Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media. In den nächsten Monaten werden vier weitere Verkaufspositionen im Düsseldorfer Büro besetzt.

Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Die Eröffnung des Düsseldorfer Verkaufsbüros ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Sky Media. Wir demonstrieren hierdurch Nähe zum Standort Düsseldorf und können den Service für unsere wichtigen Agenturpartner und Direktkunden in der Region weiter verbessern. Zudem können wir flexibler auf die Wünsche und Anforderungen unserer Partner reagieren."

Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Das neue Büro steht für den konsequenten Wachstumskurs von Sky Media in den letzten Jahren. Durch die Vor-Ort-Präsenz in Düsseldorf werden wir den Dialog mit den Mediaentscheidern noch intensiver führen können."

Sarah Güdelhöfer (34) ist seit Mai bei Sky Media und hatte zunächst die Partner in Düsseldorf von Unterföhring aus betreut. Zuvor hatte sie als Key Account Director Sales für Visoon Video Impact GmbH die Sender N24, Viva, MTV und Comedy Central vermarktet. Als Account Director Sales betreute sie zuvor bei Viacom International Medianetworks Kunden und Agenturen für den Sender Nickelodeon. Ihre berufliche Karriere begann Güdelhöfer bei der Mediacom GmbH, wo sie in der TV-Planung und -Einkauf tätig war und unter anderen die Kunden Time Warner und August Storck betreute.

Über Sky Media:

Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 38 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 23 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie den Onlineplattformen skysport.de und sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.

