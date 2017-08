OTS: Sky Deutschland / Live-Sportberichterstattung in Sky Sportsbars erfreut ...

Live-Sportberichterstattung in Sky Sportsbars erfreut sich weiter steigender Beliebtheit Unterföhring (ots) - - Steigerung der Zuschauerzahlen in Sky Sportsbars bei der Bundesliga, 2. Bundesliga und UEFA Europa League sowie bei der EHF Champions League - Erlöse in der Gastronomie im Rahmen der Sky Sportbericht-erstattungen in Höhe von 1,6 Mrd.



Euro - Paul Sexton-Chadwick, Sky: "Mit den hochklassigen Live-Sportübertragungen bieten wir Gastronomen regelmäßige Events, die zahlreiche Fans in Sky Sportsbars locken."

Unterföhring, 18. August 2017 - Egal ob Fußball oder Handball - Live-Sport berührt und verbindet. So versammelten sich auch im vergangenen Sportjahr wieder zahlreiche Fans in den Sky Sportsbars, um dort gemeinsam mit Freunden zu fiebern und zu jubeln. Im Vergleich zum Vorjahr locken die Live-Übertragungen auf Sky sowohl zu den verschiedensten Fußballturnieren als auch zur Handball Champions League noch mehr Fans in die Sky Sportsbars: In der Saison 2016/17 besuchten durchschnittlich 1,26 Mio. Menschen, in der Spitze sogar über zwei Mio. Menschen pro Woche die Sky Sportsbars, um dort Live-Sport zu sehen. Damit erwirtschaftet die Gastronomie im Rahmen der Live-Sportübertragungen von Sky im Zeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 Erlöse von über 1,6 Mrd. Euro.

Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Business Solutions bei Sky Deutschland: "Mit den hochklassigen Live-Sportübertragungen bieten wir Gastronomen regelmäßige Events, die zahlreiche Fans in Sky Sportsbars locken. Die aktuellen Zahlen belegen, dass sich dieser Trend fortsetzt und Sky ein etabliertes Erfolgsmodell für die Gastronomie ist, um für Erlöse zu sorgen."

Die Zuschauerzahlen in Sky Sportsbars nach Turnieren:

Die Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga in Sky Sportsbars Die Fußball-Bundesliga-Saison 2016/17 verfolgten im Schnitt 1,18 Mio. Fans pro Spieltag in den Sky Sportsbars und damit drei Prozent mehr als in der vergangenen Saison. Der besucherstärkste Spieltag war der zweite mit 1,81 Mio. Fans. Und auch die Spieltage der 2. Bundesliga in der Saison 2016/17 verfolgten tausende Fans außer Haus. Durchschnittlich sahen 0,43 Mio. Zuschauer und damit 50 Prozent mehr als in der Vorsaison die Spieltage der Liga in Sky Sportsbars. Am attraktivsten war dabei der erste Spieltag mit einer Mio. Zuschauern außer Haus.

Internationaler Spitzenfußball lockt Fans in Sky Sportsbars Die UEFA Champions League gilt als die Königsklasse des europäischen Fußballs. In der Saison 2016/17 sahen die Begegnungen im Schnitt 0,46 Mio. Fans in den Sky Sportsbars. Mit 0,69 Mio. Zuschauern außer Haus lockte die Halbfinal-Hinspiele die meisten Fans in die Sky Sportsbars. Die Runden der UEFA Europa League sahen im Schnitt 0,18 Mio. Fußballbegeisterte außer Haus, damit 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier begeisterte der achte Spieltag 0,31 Mio. Fans außer Haus.

Handball immer beliebter in Sky Sportsbars Die Velux EHF Champions League sorgte auch in der Saison 2016/17 wieder für volle Sky Sportsbars. Die Zahl der Handballbegeisterten, die eine Sky Sportsbar aufsuchten, liegt 14 Prozent höher als im gleichen Zeitraum im Jahr zuvor. Durchschnittlich 0,13 Mio. Handballfans verfolgten die Runden der EHF Champions League in den Sky Sportsbars - in der Spitze sogar 0,26 Mio. *Quelle: Sky OOH-Panel, Sky in Kooperation mit Ipsos, Juni 2015 - Juli 2017.

Über Sky Deutschland: Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juli 2017).

OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2

Pressekontakt: Alexandra Fexer Business Communication / External Communications Tel. 089 9958 6034 alexandra.fexer@sky.de twitter.com/SkyDeutschland

- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/pm/33221/3712142 abrufbar -