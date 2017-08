OTS: Sky Deutschland / Große Live-Sport-Momente bescheren Sky starke ...

Große Live-Sport-Momente bescheren Sky starke Reichweiten am Wochenende Unterföhring (ots) - - Erfolgreichstes Wochenende in der Geschichte von Sky Sport News HD: Insgesamt 3,4 Millionen Zuschauer an den drei Tagen - Reichweitenstarker 2. Spieltag der Fußball Bundesliga auf Sky: Insgesamt 3,85 Millionen Zuschauer (Z3+) am Samstag und Sonntag, 62 Prozent über Vorjahr - Bundesliga-Konferenz am Samstag stark nachgefragt: 1,36 Millionen Zuschauer (Z3+) linear, Marktanteil 11,9 Prozent

Unterföhring, 28. August 2017 - Nach dem starken Fußball-Bundesliga-Auftakt in der Vorwoche auf Sky konnte der 2. Spieltag an diesem Wochenende erneut starke Reichweiten erzielen.



Die Live-Übertragungen der Bundesliga am Samstag und Sonntag verfolgten insgesamt 3,85 Millionen Zuschauer (Z3+) auf Sky. Die Reichweiten am Samstag und Sonntag lagen um 62 Prozent über den Werten des 2. Spieltags der Vorsaison. Unter Einbeziehung der Live-Übertragung des Freitagsspiels in der vergangenen Saison lagen die Reichweiten um 11 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag verfolgten insgesamt 1,36 Millionen Zuschauer (Z3+), rund 42 Prozent mehr als in der Vorsaison. Der Marktanteil bei allen Zuschauern ab 3 Jahren lag bei 11,9 Prozent, in der werberelevanten Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren sogar bei herausragenden 23,7 Prozent.

Die Zusammenfassung der Freitagspartie "1. FC Köln - Hamburger SV" unmittelbar nach Abpfiff in der Sendung "Bundesliga kompakt" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sahen am späten Freitagabend inklusive aller Wiederholungen insgesamt 120.000 Zuschauer.

Erfolgreichstes Wochenende in der Geschichte von Sky Sport News HD

Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD konnte die insgesamt höchsten Reichweiten an einem Wochenende in der Geschichte erzielen. Insgesamt 3,4 Millionen Zuschauer verfolgten zwischen Freitag und Sonntag die aktuelle Berichterstattung rund um das Sportgeschehen auf dem frei empfangbaren Sender. An jedem dieser Tage lag die kumulierte Tagesreichweite über der Millionenmarke.

Die neueste Ausgabe von "Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntagvormittag sahen 150.000 Zuschauer ab 3 Jahren, der Marktanteil belief sich bei allen Zuschauern ab 3 Jahren auf 1,4 Prozent, bei den Männern (M14-59) schalteten 70.000 Sportinteressierte ein, der Marktanteil lag bei 2,3 Prozent.

Nicht in den Reichweiten enthalten sind die Abrufzahlen auf Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope 6.1, 25.08.2017-27.08.2017

Über Sky Deutschland:

Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2017).

