OTS: Sky Deutschland / Games-Publisher Bethesda ist Sponsoring-Partner von ...

Games-Publisher Bethesda ist Sponsoring-Partner von Game of Thrones auf Sky Unterföhring (ots) - - Die neue Staffel "Game of Thrones" ab 17. Juli auf Sky, Staffel 1-6 bereits ab 5. Juni auf Sky Atlantic HD und auf Abruf - Games-Publisher Bethesda bewirbt neues Fantasy-Rollenspiel im Umfeld des HBO-Serienerfolgs im TV, auf Sky Go und Sky On Demand - Ralf Hape, Sky Media: "Unserem Sponsoring-Partner Bethesda bietet die einzigartige Programmierung eine exklusive und aufmerksamkeitsstarke Werbeintegration über alle Verbreitungswege hinweg und auf allen Screens.



"

Unterföhring, 31. Mai 2017 - Der Winter naht - zumindest auf Sky. Ab 17. Juli hat das Warten der "Game of Thrones"-Fans ein Ende und die siebte Staffel der HBO-Erfolgsserie startet exklusiv auf Sky. Als Vorbereitung zeigt Sky ab 5. Juni die ersten sechs Staffeln des preisgekrönten Fantasy-Epos im Marathon. Das Computer- und Videospiel-Label Bethesda ist Sponsoring-Partner und nutzt das hochwertige Multiscreen-Umfeld auf Sky zur Inszenierung des neuen Fantasy-Rollenspiels "The Elder Scrolls Online: Morrowind". Im Rahmen eines klassischen TV- und Trailersponsoring mit Logointegration ist die Marke dabei auf verschiedenen Bildschirmen und Plattformen im "Game of Thrones"-Umfeld präsent: auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Go und Sky On Demand.

Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media: "'Game of Thrones' ist eines der Serienhighlights des Jahres. Die Sky Abonnenten kommen exklusiv als Erste in den Genuss, die brandneuen Folgen zu sehen. Sie entscheiden dabei selbst, wo und wann sie das Programm starten. Unserem Sponsoring-Partner Bethesda bietet die einzigartige Programmierung eine exklusive und aufmerksamkeitsstarke Werbeintegration über alle Verbreitungswege hinweg und auf allen Screens."

Game of Thrones als Reichweitenerfolg auf Sky Die vergangene sechste Staffel "Game of Thrones" erreichte in der Zeit vom 24. April 2016 bis zum 27. Juni 2016 eine kumulierte Reichweite von 6,69 Millionen Kontakten. Ein großer Teil der "Game of Thrones"-Fans sah Staffel 6 non-linear, also nicht auf dem klassischen TV-Screen. Während der lineare Anteil inklusive Wiederholungen und Playback 57 Prozent betrug, lag der nichtlineare Nutzungsanteil mobil oder auf Abruf bei insgesamt 43 Prozent. Davon sahen 26 Prozent die Serie via Sky Go und 17 Prozent via Sky On Demand.

Ausstrahlungstermine: - ab 5. Juni, Marathon-Programmierung Staffel 1 - 6 auf Sky Atlantic HD: montags - freitags um ca. 22 Uhr | Samstags und Sonntags fünf Folgen am Stück ab 20:15 Uhr - ab 17. Juli, Erstausstrahlung Staffel 7 auf Sky Atlantic HD: montags um 20.15 Uhr - auf Abruf auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope

Über Sky Media: Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 38 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 22 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie der Onlineplattform sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.

OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2

Pressekontakt: Alexandra Fexer Business Communications / External Communications Tel. +49 (0) 89 9958 6869 alexandra.fexer@sky.de twitter.com/SkyDeutschland twitter.com/SkyMediaDE

- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/pm/33221/3649237 abrufbar -