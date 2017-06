OTS: Sky Deutschland / Frank Underwood über 1 Million mal gewählt: ...

Frank Underwood über 1 Million mal gewählt: fulminanter Start der 5. Staffel "House of Cards" auf Sky Unterföhring (ots) - - Erfolgreicher Staffelstart der Politserie mit über 1 Million Kontakten in den ersten sieben Tagen - Reichweitenplus von 160 Prozent gegenüber Staffel 4 im gleichen Zeitraum - Nichtlinearer Anteil über 68 Prozent - Staffel 5 nur auf Sky, Staffel 1 - 4 als Sky Box Sets verfügbar

Unterföhring, 12. Juni 2017 - Intrigen und Machtkämpfe in der US-Politik mögen die Menschen verunsichern, bei "House of Cards" begeistern sie sie.



Die fünfte Staffel der Politserie mit Kevin Spacey konnte in den ersten sieben Tagen nach der Premiere auf Sky sodann auch hervorragende Reichweiten erzielen. Seit dem 30. Juni 2017 stehen parallel zum US-Start alle 13 Episoden der Staffel in Deutschland und Österreich exklusiv auf Abruf via Sky Go und Sky On Demand zur Verfügung, zudem können Zuschauer die Serie linear auf Sky Atlantic HD mit wöchentlich einer neuen Doppelfolge sehen. Insgesamt über 1,12 Millionen Kontakte erzielten die 13 Episoden über die Ausspielwege linear, Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket. Die fünfte Staffel der Serie liegt damit 160 Prozent über der im vergleichbaren Zeitraum erzielten Reichweite der vierten Staffel.

Der Nutzungsanteil der ersten Doppelfolge mobil und auf Abruf lag bei 68 Prozent und erhöhte sich damit im Vergleich zur vorherigen Staffel um 26 Prozent.

Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland: "Fans von 'House of Cards' haben lange darauf gewartet, sich die Nächte wieder mit Frank Underwood um die Ohren schlagen zu können. Bereits in der ersten Woche nach Start der neuen Staffel zeigen die Rekordreichweite und insbesondere die hohe OTT-Nutzung: Nicht nur die Underwoods sind zurück, auch das Fieber der Fans ist wieder da!"

Die vorherigen vier Staffeln "House of Cards" stehen den Zuschauern von Sky als Sky Box Sets ebenfalls auf Abruf zu Verfügung. Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope

Über Sky Deutschland: Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).

OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2

Pressekontakt: Alexandra Fexer External Communications Tel. +49 (0) 89 9958 6034 alexandra.fexer@sky.de twitter.com/SkyDeutschland

- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/pm/33221/3657407 abrufbar -