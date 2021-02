OTS: Sky Deutschland / Crossmediale Vergleichbarkeit von TV- und Video-Ads ...

Crossmediale Vergleichbarkeit von TV- und Video-Ads auf höchstem

Qualitätsstandard: Sky Media launcht mit Seven.



One Media CFlight auf

deutschem Markt

Unterföhring (ots) -

- In den USA 2018 von NBCUniversal entwickelt, ist CFlight das erste

Qualitätssiegel für die Werbeindustrie, das alle Live-, On Demand- und

zeitversetzte Werbekontakte über alle Plattformen hinweg berücksichtigt

- CFlight in Deutschland knüpft an die erfolgreiche Etablierung von CFlight

durch NBCUniversal in den USA sowie durch Sky in Großbritannien an

- CFlight bündelt lineare und digitale Kontakte und ermöglicht für Werbekunden

erstmals ein einheitliches crossmediales Kampagnen-Reporting

- CFlight beruht auf transparenten, klaren Prinzipien, die einen hohen

Qualitätsstandard für die Darstellung von Kampagnen sichern:

- Offenheit und Transparenz: CFlight ist offen für andere Marktteilnehmer in

Deutschland, die sich an den Prinzipien ausrichten können

- Es gelten höchste Standards für Video-Ads: nur 100% View-through-Rate, 100%

Audio, 100% Sichtbarkeit

Patrick Béhar , Sky Chief Business Officer, UK and Europe: "Die

Zuschauerlandschaft ändert sich dramatisch und das macht CFlight unabdingbar.

Bei Sky sind wir stolz darauf, an der Spitze dieser Entwicklung gestanden zu

haben. Jetzt freuen wir uns, mit Seven.One Media zusammenzuarbeiten und CFlight

nach Deutschland zu bringen."

Guido Modenbach , EVP Research, Analytics & Consulting der Seven.One

Entertainment Group: "Mit CFlight etablieren wir ein Branding für Mediaqualität.

Werbekontakte, die den CFlight-Kriterien entsprechen, erfüllen die höchsten

Qualitäts-Kriterien. Aufgrund des Mangels an einheitlichen

Qualitäts-Konventionen für Video-Ads war eine faire und sinnvolle

Vergleichbarkeit von crossmedialen Reichweiten bisher nicht gegeben."

Krishan Bhatia , President & Chief Business Officer, Global Advertising &

Partnerships, NBCUniversal: "Als wir CFlight ins Leben gerufen haben, war es

unser Ziel, unsere Messmethoden neu auszurichten, um die künftige Nutzung von

Premium-Video-Content abzubilden und den Wert dieses Contents für Vermarkter

hervorzuheben. Im Zuge von kontinuierlicher

Innovation und globalem Wachstum freuen wir uns bei NBCUniversal ganz besonders,

die Etablierung von CFlight in Übersee zu unterstützen, zuerst in Großbritannien

und jetzt in Deutschland, mit unseren Partnern bei Sky Media und zusammen mit

Seven.One Media."

Unterföhring, 25.2.2021 - Eine der größten Herausforderungen für Werbetreibende

sind die unterschiedlichen Mediaqualitäten von TV- und Video-Kontakten

verschiedener Plattformen und Anbieter, die eine echte Vergleichbarkeit bisher

zu einer Herausforderung machten. Im Digitalbereich genügt es etwa oft, wenn

Werbung zwei Sekunden sichtbar ist, um als ein erreichter Kontakt zu gelten.

Mit dem Launch von CFlight im deutschen Markt führt Sky Media nun zusammen mit

Seven.One Media erstmals transparente Kriterien für Cross-Media-Kontakte ein,

die eine einheitliche Mediaqualität berücksichtigen. Dies macht es möglich, die

Vergleichbarkeit von Werbekontakten auf dem höchsten Qualitätsniveau

herzustellen und zugleich die Basis für eine aussagekräftige Kampagnenbewertung

zu legen.

Patrick Béhar, Sky Chief Business Officer, UK and Europe: "Werbekunden fordern

seit langem, crossmediale TV-Kampagnen anhand globaler Qualitätskriterien

zuverlässig ausweisen zu können. CFlight erfüllt nun diese Forderung. Wir sind

überzeugt, dass der Launch für die deutsche Werbeindustrie von großer Bedeutung

ist. Gemeinsam mit so starken Partnern wie Seven.One Media und weiteren ist es

unser Ziel, CFlight im deutschen Markt zu etablieren. Als Gesellschafter der AGF

werden wir dabei auch künftig eine plattformübergreifende Reichweitenmessung

unterstützen."

Guido Modenbach, EVP Research, Analytics & Consulting der Seven.One

Entertainment Group: "Mit CFlight bieten wir erstmals transparente Kriterien für

die Cross-Media-Kampagnen, basierend auf höchster Mediaqualität, an. Damit

machen wir lineares TV und digitale Videokanäle direkt vergleichbar und können

unseren Werbekunden zukünftig konvergente Werbeprodukte aus TV und Video

anbieten."

CFlight besteht aus klaren Prinzipien, die die Vergleichbarkeit von TV- und

Video-Werbekontakten auf höchster Qualität garantieren und somit ein

transparentes, crossmediales Kampagnen-Reporting ermöglichen. Ziel ist es, die

Performance von crossmedialen Kampagnen auf Zielgruppenebene bei höchster

Mediaqualität sichtbar zu machen. Zentrales Element von CFlight ist dabei,

andere Marktteilnehmer ausdrücklich zur Zusammenarbeit einzuladen. Für die

Werbeindustrie bedeutet CFlight künftig eine größtmögliche Transparenz bei der

Auswertung crossmedialer Kampagnen.

Die Prinzipien von CFlight auf einen Blick

- CFlight nutzt die bestmöglichen Daten und Quellen, um demografische

Informationen auf nicht-linearen Plattformen abzubilden. Nur Kontakte in der

Zielgruppe werden berücksichtigt.

- CFlight setzt auf höchste Mediaqualität und grenzt sich so von Video-Ads mit

geringerer Mediaqualität ab: 100% View-through-Rate, 100% Audio, 100%

Sichtbarkeit.

- CFlight ist jederzeit offen für andere Marktteilnehmer - eine Kooperation ist

explizit erwünscht.

- CFlight nutzt für TV-, Video- und plattformübergreifende Reichweitenmessung

selbstverständlich weiterhin den AGF-Standard.

- CFlight bietet maximale Transparenz und Glaubwürdigkeit, da es unabhängig

extern auditierbar ist.

CFlight wurde 2018 von NBCUniversal entwickelt, um den Wandel im Medienkonsum zu

adressieren und die Sehgewohnheiten über alle Bildschirme und Plattformen hinweg

entsprechend zu berücksichtigen. Da die etablierten US-Metriken Kontakte nicht

ganzheitlich erfassen konnten, setzte sich NBCUniversal als Branchenführer zum

Ziel, transparente Vergleichskriterien für TV und Video zu entwickeln, die

richtig widerspiegeln, wo die Zuschauer sind und wie sie Inhalte konsumieren und

nutzen. 2019 hat Sky Media, das zu Comcast gehört, das Modell angepasst, um die

Gegebenheiten des britischen Medienmarktes abzubilden. Während das Angebot von

CFlight für die jeweiligen Länder angepasst ist, haben die Prinzipien und

Kernpunkte der Methodik weltweit einheitliche Gültigkeit.

