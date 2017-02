OTS: Sky Deutschland / Beste Unterhaltung für jedes Alter: Sky in ...

Beste Unterhaltung für jedes Alter: Sky in Gemeinschaftsräumen von Seniorenheimen verfügbar Unterföhring (ots) - - Live-Sportberichterstattung, gefühlvolle Serien und Filme, beliebte Heimatfilme sowie Musikfernsehen in Gemeinschaftsräumen und der Cafeteria von Seniorenheimen verfügbar - Caritasverband Moers-Xanten bietet Senioren bereits das neue Premium-TV-Unterhaltungsangebot von Sky - Nino Treusch, Sky: "Mit diesem Angebot bieten wir Seniorenheimbetreibern die Möglichkeit den Bewohnern exklusiven Live-Sport und bewegende Serien, Filme und Shows in den Gemeinschaftsräumen zu bieten" - Fred Krusch, Caritas: "Gemeinschaftliches Fernsehen und kleine Events rund um die TV-Sendungen regen zu gemeinsamen Aktivitäten an und ein Ort der Zusammenseins entsteht"

Unterföhring, 23. Februar 2017 - Seniorenheim-Betreiber können ab sofort ihren Bewohnern beste TV-Unterhaltung von Sky in Gemeinschaftsräumen bieten, bislang war dies nur auf den Zimmern möglich.



Spannende Live-Sportübertragungen, gefühlvolle Serien und Heimatfilme sowie Musikfernsehen regen zu gemeinsamen Fernsehabenden und Events rund um die verschiedenen TV-Sendungen an.

Die Einrichtung des Caritasverbands in Moers-Xanten in Nordrhein-Westfalen begeistert die Senioren bereits mit dem neuen Angebot für Gemeinschaftsräume. Neben umfassender Live-Sportberichterstattung durch die Sender Sky Bundesliga HD, Sky Sport HD, Sky Sport Austria HD sowie Eurosport 2 HD sehen die Bewohner mit den Sendern Romance TV, Heimatkanal und Goldstar TV gefühlvolle Serien und Filme, die beliebtesten Heimatfilme, Heimattheater und Volksmusik sowie die ganze Welt des Schlagers mit den größten Hits, exklusiven Konzerten und Interviews mit beliebten Stars.

Nino Treusch, Director Strategy & National Accounts bei Sky Business Solutions: "Bei Sky Business Solutions setzen wir uns dafür ein, Sky jenseits des klassischen Privatabonnements so vielen Kundengruppen wie möglich verfügbar zu machen. Mit diesem Angebot bieten wir Seniorenheimbetreibern nun erstmalig die Möglichkeit den Bewohnern exklusiven Live-Sport und bewegende Serien, Filme und Shows in den Gemeinschaftsräumen zu bieten und so das Zusammenleben der Senioren zu fördern."

Fred Krusch, Einrichtungsleiter Caritasverband Moers-Xanten: "Meine Erfahrung mit Sky und das Feedback der Senioren sind durchweg positiv: Sky in den Gemeinschaftsräumen eines Seniorenheims wirkt der Isolation der Bewohner auf ihren Zimmern entgegen. Gemeinschaftliches Fernsehen und kleine Events rund um die TV-Sendungen regen zu gemeinsamen Aktivitäten an und ein Ort des Zusammenseins entsteht."

Interessierte Seniorenheim-Betreiber finden unter business.sky.de/seniorenheime und unter 089 9958 6270 weitere Informationen, auch zu Lösungen für Sky auf den Zimmern.

Weitere Einsatzgebiete von Sky Darüber hinaus bietet Sky auch für weitere Branchen vielfältige Möglichkeiten, das Premium-TV-Angebot für Kunden und Mitarbeiter im eigenen Unternehmen zu nutzen. Einsatz findet das Portfolio von Sky im öffentlichen und halböffentlichen Raum, wie beispielsweise in der Gastronomie und Hotellerie, in Fitnessstudios, Krankenhäusern oder Bürogebäuden. Weitere Informationen unter business.sky.de

Über Sky Deutschland: Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).

