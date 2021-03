OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / SKODA AUTO blickt trotz Corona-Pandemie ...

SKODA AUTO blickt trotz Corona-Pandemie auf erfolgreiches Jahr 2020

zurück (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Zum siebten Mal in Folge mehr als eine Million

Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert

> Modellportfolio mit neuer OCTAVIA-Generation und ENYAQ iV erneuert und

erweitert

> SKODA übernimmt mit Regionen Russland und Nordafrika weitere Verantwortung für

den Volkswagen Konzern

> Zahlreiche strategische Entscheidungen getroffen, um Wachstumskurs

fortzusetzen

> Zukunftsprogramm NEXT LEVEL SKODA als Grundlage, um Unternehmen erfolgreich

durch neue Dekade zu führen

> Tschechischer Autohersteller setzt seine Modelloffensive 2021 konsequent fort

> Neue Modelle: FABIA, ENYAQ iV Coupé, Facelifts KODIAQ und KAROQ, OCTAVIA PRO

in China, KUSHAQ in Indien

> Testkapazitäten für COVID-19 massiv ausgebaut

(http://www.



skoda-media.de/press/detail/3634) , eigene Impfzentren stehen bereit

Trotz der COVID-19-Pandemie blickt SKODA AUTO auf ein erfolgreiches Jahr 2020

zurück. Zum siebten Mal in Folge lieferte der Hersteller weltweit mehr als eine

Million Fahrzeuge aus. Zudem erneuerte das Unternehmen sein Modellportfolio mit

der neuen Generation des OCTAVIA und erweiterte es mit dem ENYAQ iV. Zusätzlich

zu Indien übernimmt SKODA für die Regionen Russland und Nordafrika weitere

Verantwortung für den Volkswagen Konzern. Mit dem übergreifenden

Zukunftsprogramm NEXT LEVEL SKODA setzt der tschechische Autohersteller seinen

Fokus auf die Erweiterung des Modellportfolios Richtung Einstiegssegmente, die

Erschließung neuer Märkte für weiteres Wachstum sowie das Erzielen konkreter

Fortschritte bei Nachhaltigkeit und Diversität. Zudem setzt SKODA seine

Modelloffensive in diesem Jahr mit der neuen Generation des FABIA, der

Coupé-Variante des ENYAQ iV sowie den Facelifts von den SUV-Bestsellern KODIAQ

und KAROQ fort. Darüber hinaus startet in China der neue OCTAVIA PRO, in Indien

läuft der KUSHAQ an.

SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer erklärt: "SKODA AUTO blickt auf

ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Mit der Verantwortung für die

Regionen Russland und Nordafrika übernehmen wir neben Indien weitere Aufgaben

für den Volkswagen Konzern. Die nächste Generation des SUPERB entwickeln wir

gemeinsam mit dem Volkswagen Passat in Mladá Boleslav und bauen sie ab 2023 im

Volkswagen Werk Bratislava. Dadurch werden in unserem tschechischen Werk Kvasiny

Kapazitäten für mehr als 150.000 SKODA Fahrzeuge frei. Wir nutzen sie für

zusätzliches Volumen unserer beliebten SUV-Modelle sowie für den Nachfolger des

FABIA COMBI. Gleichzeitig legen wir mit unserem übergreifenden Zukunftsprogramm

NEXT LEVEL SKODA die Grundlage, um das Unternehmen erfolgreich durch die neue

Dekade zu führen. Unser Ziel ist es, dass SKODA und Tschechien als

Automobilstandort gestärkt aus dem tiefgreifenden Transformationsprozess

hervorgehen. Deshalb würden wir uns freuen, wenn wir in Zukunft auch in

Tschechien eine Giga Factory hätten."

Martin Jahn, Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing, sagt: "Über eine

Million ausgelieferte Fahrzeuge weltweit sind angesichts der Auswirkungen durch

die Corona-Pandemie ein großer Erfolg für SKODA. Ich danke der gesamten

Vertriebsmannschaft, unseren Importeuren und Händlern, die im vergangenen Jahr

alles gegeben haben. Unseren Kunden auf der ganzen Welt danke ich für ihr

Vertrauen. Mit der Einführung des ENYAQ iV sowie der neuen FABIA-Generation, der

Coupé-Variante des ENYAQ iV und den beiden aufgefrischten SUV-Bestsellern KODIAQ

und KAROQ haben wir in diesem Jahr wieder zahlreiche Produktneuheiten in der

Pipeline. In China starten wir zudem mit dem neuen OCTAVIA PRO durch, der

speziell auf die Bedürfnisse unserer chinesischen Kunden zugeschnitten ist. Und

auf dem indischen Markt läuft der neue kompakte KUSHAQ an."

Mehr als eine Million Fahrzeuge ausgeliefert, Marktanteil in Europa ausgebaut

Unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen hat sich SKODA AUTO vergangenes Jahr gut

behauptet: Das Unternehmen lieferte weltweit 1.004.800 Fahrzeuge an Kunden aus

und übertraf die Marke von einer Million Auslieferungen zum siebten Mal in Folge

(http://www.skoda-media.de/press/detail/3585) . Meistverkauftes Modell bleibt

der OCTAVIA mit 257.400 Auslieferungen. Die SUV-Baureihen KAROQ, KODIAQ und

KAMIQ erzielen mit zusammen 397.300 ausgelieferten Fahrzeugen mehr als ein

Drittel des weltweiten Absatzes. In Europa (EU 27+4) steigert das tschechische

Unternehmen seinen Marktanteil um 0,5 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent.

Modell-Highlights 2020: neue OCTAVIA-Generation und ENYAQ iV

Die neue OCTAVIA-Generation ist im vergangenen Jahr erfolgreich in den Märkten

angelaufen. Die Modellfamilie ist vielfältiger denn je: Der Bestseller ist als

Limousine oder Kombi mit Front- und Allradantrieb, als Benziner, Diesel, CNG*,

Mild- oder Plug-in-Hybrid* erhältlich. Die sportlichen RS- und RS iV*-Modelle

runden das OCTAVIA-Portfolio nach oben hin ab.

Ende November hat in Mladá Boleslav die Serienfertigung des rein

batterieelektrischen SKODA ENYAQ iV begonnen

(http://www.skoda-media.de/press/detail/3547/) . Er ist das erste SKODA Modell

auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens aus dem Volkswagen Konzern.

Es liegen bereits über 20.000 Bestellungen vor.

SKODA AUTO begrüßt Überlegungen für eine Giga Factory in Tschechien

Seit mehr als einem Jahr fertigt SKODA AUTO im Werk Mladá Boleslav bereits

Hochvoltbatterien (http://www.skoda-media.de/press/detail/3602/) für den Einsatz

in SUPERB iV*, OCTAVIA iV und OCTAVIA RS iV sowie anderen Plug-in-Hybridmodellen

der Marken Volkswagen, Audi und Seat. Entscheidend für den Durchbruch der

Elektromobilität im Heimatmarkt Tschechien sind der Ausbau von Grünstrom sowie

eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. SKODA AUTO zieht alle Möglichkeiten der

Zusammenarbeit und Projekte in Erwägung, um die Elektromobilität in Tschechien

weiter voranzutreiben. Das Unternehmen begrüßt die grundsätzlichen Überlegungen

für eine Giga Factory in Tschechien, um den Automobilstandort weiter zu stärken

und zukunftssicher zu machen.

Zusätzliche Produktionskapazitäten als Grundlage für weiteren Wachstumskurs

Ende vergangenen Jahres traf das Unternehmen weitreichende strategische

Entscheidungen, um den eingeschlagenen Wachstumskurs erfolgreich fortzuführen:

Die nächste Generation des SKODA SUPERB wird ab 2023 gemeinsam mit dem

Volkswagen Passat in Mladá Boleslav entwickelt und im Volkswagen Werk in

Bratislava gebaut. Dadurch werden im SKODA Werk Kvasiny Kapazitäten für mehr als

150.000 Fahrzeuge frei. Sie werden genutzt für zusätzliches Volumen der

beliebten SUV-Modelle sowie für den Nachfolger des FABIA COMBI. Ebenfalls

entschieden wurde der Verbleib der KODIAQ-Produktion im Werk Kvasiny.

Weitere Konzernverantwortung in Russland und Nordafrika, erstes INDIA 2.0-Modell

vorgestellt

Die Marke SKODA übernimmt noch mehr Verantwortung im Volkswagen Konzern und

engagiert sich in weiteren Wachstumsmärkten. Nach Indien trägt SKODA AUTO nun

auch die Verantwortung für Russland inklusive der GUS-Staaten sowie für

Nordafrika mit den Ländern Ägypten, Algerien, Marokko und Tunesien. Aktuell

untersucht das Unternehmen, wie es die Potenziale in diesen Ländern am besten

heben kann.

2018 hatte SKODA AUTO mit Indien erstmals die konzernweite Verantwortung für die

Entwicklung einer lokalen Plattform und für die gesamten Konzernaktivitäten in

einer Weltregion übernommen. Mit der Weltpremiere des KUSHAQ

(http://www.skoda-media.de/pmappen/21005//) im März 2021 läutete das Unternehmen

eine neue Ära auf dem indischen Markt ein. Das Mittelklasse-SUV ist das erste

Serienmodell des tschechischen Fahrzeugherstellers, das auf der von SKODA AUTO

speziell für Indien angepassten MQB-A0-IN-Version des Modularen Querbaukastens

basiert. Es kommt im Sommer in den Handel.

NEXT LEVEL SKODA: das Zukunftsprogramm für die neue Dekade mit drei klaren

Prioritäten

Mit seinem Zukunftsprogramm NEXT LEVEL SKODA fokussiert sich das Unternehmen auf

drei Prioritäten. Erstens: die Erweiterung des Modellportfolios in Richtung

Einstiegssegmente. Ziel ist es, die bestehenden Modellreihen um jeweils eine

Einstiegsvariante zu ergänzen, um eine noch breitere Zielgruppe anzusprechen.

Gleichzeitig hält das Unternehmen an Modellen wie der Nachfolgegeneration des

FABIA COMBI fest. Zweitens: die Erschließung neuer Märkte für weiteres Wachstum

im Volumensegment. Neben der russischen Region und Nordafrika untersucht das

Unternehmen auch Möglichkeiten in der ASEAN-Region. Drittens: das Erzielen

konkreter Fortschritte bei den Themen Nachhaltigkeit und Diversität. Mit der

,GreenFuture Strategie' hat sich das Unternehmen verpflichtet, seine kumulierten

CO2-Flottenemissionen zwischen 2015 und 2025 um 30 Prozent zu verringern. Das

Werk Vrchlabí ist bereits seit Ende 2020 die erste CO2-neutrale

Produktionsstätte (http://www.skoda-media.de/press/detail/3454/) von SKODA AUTO.

Rund 2,5 Milliarden Euro an Investitionen in Zukunftstechnologien in den

nächsten fünf Jahren

Gleichzeitig investiert das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren insgesamt

rund 2,5 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien: Rund 1,4 Milliarden Euro

fließen in den weiteren Ausbau der E-Mobilität, mit 650 Millionen Euro forciert

SKODA AUTO seine Digitalisierungsaktivitäten und 350 Millionen Euro investiert

der Hersteller in die Werke und Produktionsanlagen, um weiterhin profitabel

wachsen zu können.

Mehr als eine Milliarde Kronen in Gesundheitsschutz investiert, Impfzentren

stehen bereit

Seit Frühjahr 2020 unterstützt SKODA AUTO im Rahmen verschiedener Projekte

Organisationen und Einrichtungen, die sich um die Eindämmung der

COVID-19-Pandemie in Tschechien bemühen. Zur Koordination der Hilfen rief das

Unternehmen die Initiative #SKODAAUTOhelps

(http://www.skoda-media.de/press/detail/3384/) ins Leben. Der Hersteller

spendete unter anderem 100 SKODA OCTAVIA im Gesamtwert von rund 85 Millionen

tschechischen Kronen an soziale und medizinische Hilfsdienste. In

Gesundheitsschutzmaßnahmen hat das Unternehmen bereits mehr als eine Milliarde

Kronen (38 Millionen Euro) investiert. SKODA AUTO hat kürzlich eigene

Impfzentren fertiggestellt (http://www.skoda-media.de/press/detail/3634) , um

die Belegschaft an den tschechischen Standorten schnell und kostenfrei zu

impfen, sobald der Impfstoff verfügbar ist.

2021 feiert SKODA AUTO das 30-jährige Jubiläum des Eintritts in den Volkswagen

Konzern

Seit 30 Jahren gehört SKODA AUTO zum Volkswagen Konzern.

(http://www.skoda-media.de/press/detail/3642) Der damalige tschechische

Verkehrsminister Jan Vrba und der frühere Vorstandsvorsitzende des Volkswagen

Konzerns, Carl Hahn, unterzeichneten am 28. März 1991 den entsprechenden

Vertrag. Es war der Startpunkt einer europäischen Erfolgsgeschichte. Seit der

Integration in den Volkswagen Konzern haben sich die Fahrzeugauslieferungen von

SKODA versechsfacht, das Unternehmen ist mittlerweile in über 100 Märkten aktiv

und produziert neben den drei tschechischen Werken auch in China, Russland, in

der Slowakei und in Indien. SKODA AUTO ist das größte privatwirtschaftliche

Unternehmen Tschechiens und steht für neun Prozent der Exporte des Landes.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich

vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden

bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für

Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles

Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des

Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September

2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)

den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind

die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in

vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu

den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter

http://www.skoda-auto.de/wltp .

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich

um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von

den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu

deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als

Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,

individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können

relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik

verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen

Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen

und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz

nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen

Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer

Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die

CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen

werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand

GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen ( http://www.dat.de

), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)

innerorts 5,0 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,6 - 3,5

kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 99 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)

innerorts 5,0 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,7 - 3,6

kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 99 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,2 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,1

kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 28 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,6

kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 31 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA RS iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,2

kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI RS iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,4

kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 34 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

SUPERB iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 14,5

- 13,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

SUPERB COMBI iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 - 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 15,4

- 14,5 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 38 - 35 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

