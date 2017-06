OTS: Seoul Semiconductor Europe GmbH / Seoul Semiconductor legt ...

Seoul Semiconductor legt Patentrechtsstreit gegen weltweit agierenden Einzelhändler Kmart um Filament-LED bei und verfolgt weitere Maßnahmen zur Patentdurchsetzung / Kmart-Prozess Seoul, Südkorea (ots) - Am 8. Juni 2017 kündigten Seoul Semiconductor Co.



, Ltd. und Seoul Viosys Co., Ltd. (gemeinsam "Seoul") an, dass sie einen Patentrechtsstreit, der im Namen von Seoul und The Regents of the University of California gegen die Kmart Corporation eingereicht worden war, beigelegt haben. Die Patentklage wurde beim US-Bundesbezirksgericht eingereicht, wobei die Verletzung von acht Patenten für eine Glühbirne mit Filament-LEDs (LED-Leuchtfäden), die von Kmart unter der Marke Kodak/Spotlite verkauft wurde, geltend gemacht wurde.

Im Rahmen der Beilegung erklärte sich Kmart bereit, den Verkauf von Filament-LED-Lampen unter der Marke Kodak/Spotlite einzustellen. Bei den geltend gemachten acht Patenten in diesem Rechtsstreit geht es um die grundlegenden Strukturen von Produkten mit Filament-LEDs, wie die starke Verbesserung des Farbwiedergabeindex (CRI) mit Phosphorkombinationen, epitaktisches Wachstum von LED-Chips, LED-Chip-Herstellung, Einbautechnologien für Multi-Chips, omnidirektionale LED-Leuchttechnik sowie die "Acrich MJT"-Technologie.

Weitere Patentsicherungsinitiativen

Neben der Durchsetzungsklage gegen einen Einzelhändler von Filament-LED-Lampen hat Seoul Verwarnungen an Hersteller von Filament-LEDs sowie anderer LED-Leuchtmittel gesandt, mit der Aufforderung, jegliche Verletzung von Seouls Patentrechten einzustellen.

Die Filament-LEDs haben schnellen Anklang auf dem Markt für dekorative Beleuchtung gefunden. Derzeit werden Endprodukte mit Filament-LEDs von vielen Herstellern, wie Super Trend Lighting, Longstar Lighting, Topstar Lighting und Yankon Lighting, gefertigt. Seoul hat bereits Hersteller verschiedener LED-Leuchtmittel auf seine Patente hingewiesen und sie zur unverzüglichen Einstellung des Verkaufs von Produkten, die diese Patentrechte verletzen, aufgefordert.

Nam Ki-bum, Vice President des Forschungszentrums bei Seoul, erklärte: "Wir glauben, dass verschiedene, derzeit auf dem Markt erhältliche LED-Leuchtmittel die Patentrechte von Seoul verletzen. Nachdem wir jetzt eine Klage in diesem Bereich beigelegt haben, werden wir mehr Ressourcen einsetzen, um unsere wertvollen geistigen Eigentumsrechte bezüglich LED-Produkten aktiv zu schützen." Und weiterhin meinte er: "Vertriebshändler sollten zudem aktive, vorbeugende Maßnahmen ergreifen, damit sie gar nicht erst patentverletzende Produkte verkaufen. Solange nichts dagegen unternommen wird, werden wir weiterhin gegen Hersteller und Vertriebshändler wegen mutmaßlicher Patentverletzung durch ihre Produkte in allen Ländern, wo diese auftritt, gerichtlich vorgehen."

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierende Dioden (LEDs) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als fünftgrößter LED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 12.000 Patente, bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Technologien sowie eine hohe Produktionsrate von innovativen LED-Produkten an - darunter Wicop, die einfacher strukturierte gehäuselose LED mit marktführender Farbgleichmäßigkeit. Wicop ermöglicht Kosteneinsparungen auf Leuchtenebene insbesondere bei Anwendungen mit hoher Leuchtdichte und darüber hinaus ganz neue Design Möglichkeiten. Weitere innovative Produkte: Acrich, die weltweit führende direkte AC-LED; Acrich MJT, die sogenannte Multi-Junction-Technology, eine eigene LED-Familie mit geringem Stromverbrauch bei hoher Spannung, die weltweit kleinsten 24-W-DC-LED-Treiber sowie "nPola", ein neues LED-Produkt auf der Basis der GaN-Substrattechnologie mit einer zehnmal höheren Leistung als herkömmliche LEDs. Weitere Informationen über Seoul Semiconductor finden Sie unter http://www.seoulsemicon.com

# Marken Wicop und Acrich sind Marken von Seoul Semiconductor Co., Ltd.

