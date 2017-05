OTS: Seoul Semiconductor Europe GmbH / Seoul Semiconductor erhebt weitere ...

Seoul Semiconductor erhebt weitere Patentverletzungsklage gegen Everlight-Produkte Seoul, Korea (ots) - - Seoul brachte eine Reihe von Patentverletzungsklagen gegen Mid-Power LEDs und High-Power LEDs ein, die von Everlight hergestellt werden

- Seoul beantragte eine dauerhafte Verfügung sowie Rückruf und Zerstörung der betroffenen Everlight-Produkte

- Seoul wird auch weiterhin Patentverletzungsklagen gegen Hersteller und Distributoren anstreben, sofern Seoul Patente verletzt werden

Seoul Semiconductor Co.



, Ltd. (KOSDAQ 046890) - Am 28. April 2017 hat die Seoul Semiconductor Europe GmbH ("Seoul") am Landgericht Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen Mouser Electronic Inc. ("Mouser") mit dem Vorwurf, LED-Produkte von Everlight zu verkaufen, eingereicht. Mouser ist ein weltweit agierender Händler von elektronischen Komponenten.

In der Klageschrift brachte Seoul vor, dass die Mid-Power LED-Produkte von Everlight die Patentrechte von Seoul verletzen. Seoul beantragte eine dauerhafte Verfügung, Schadenersatz sowie Rückruf und Zerstörung der mutmaßlich patentverletzenden Produkte. Das betroffene Patent dient der Verbesserung der Lichtausbeute von LED-Geräten durch eine erhöhte interne Reflexionseffizienz, die in Mid-Power und High-Power LEDs verbreitet zum Einsatz kommt.

Diese Patentklage ist die zweite Patentverletzungsklage von Seoul, die LED-Produkte von Everlight betrifft. Im März 2017 strengte Seoul Semiconductor Co., Ltd. bereits einen Patentverletzungsprozess in Deutschland an, der gegen von Everlight und anderen LED-Herstellern gefertigte Hochleistungs-LED-Produkte gerichtet ist. Mit diesen Patentklagen unterstreicht Seoul seine Entschlossenheit, seine Rechte an geistigem Eigentum gegen Verletzungen zu verteidigen - darunter Produkte, die aus Mid- Power und High-Power LEDs bestehen. Zusätzlich zu den von Seoul erhobenen Patentverletzungsklagen ist Everlight, wie nachstehend ausgeführt, auch von anderen Gerichtsverfahren bezüglich Patentverletzungen betroffen.

Nam Ki-bum, Vice President, Lighting Business Department bei Seoul, erklärte dazu: "Mehrere LED-Unternehmen sind trotz eines Mangels an wertvollen Patentportfolios in kurzer Zeit rapide gewachsen. Das heißt jedoch, dass sie praktisch auf Sand gebaut sind, denn den Produkten dieser Unternehmen fehlt eine feste Grundlage. Seoul investiert dagegen seit vielen Jahren 10 Prozent seiner Umsatzerlöse in Forschung und Entwicklung, um innovative Technologie zu entwickeln und sein Patentportfolio zu verstärken. In dem Bestreben, einen fairen Markt zu unterstützen, in dem die Rechte an geistigem Eigentum geachtet werden, wird Seoul die Lage weiterhin genau im Auge behalten und Klagen gegen Unternehmen die die Patente von Seoul verletzten in jeglichen Ländern erheben, wo diese Verletzung stattfindet."

Tabelle: Jüngste Patentklagen in der LED-Branche bezüglich Everlight-Produkten (Quelle: Diverse Medienberichte) http://www.presseportal.de/nr/121956/dokument

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierende Dioden (LEDs) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrund-beleuchtung. Als fünftgrößter LED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 12.000 Patente, bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Technologien sowie eine hohe Produktionsrate von innovativen LED-Produkten an - darunter Wicop, die einfacher strukturierte gehäuselose LED mit marktführender Farbgleichmäßigkeit. Wicop ermöglicht Kosteneinsparungen auf Leuchtenebene insbesondere bei Anwendungen mit hoher Leuchtdichte und darüber hinaus ganz neue Design Möglichkeiten. Weitere innovative Produkte: Acrich, die weltweit führende direkte AC-LED; Acrich MJT, die sogenannte Multi-Junction-Technology, eine eigene LED-Familie mit geringem Stromverbrauch bei hoher Spannung, die weltweit kleinsten 24-W-DC-LED-Treiber sowie "nPola", ein neues LED-Produkt auf der Basis der GaN-Substrattechnologie mit einer zehnmal höheren Leistung als herkömmliche LEDs. Weitere Informationen über Seoul Semiconductor finden Sie unter http://www.seoulsemicon.com

# Marken Wicop und Acrich sind Marken von Seoul Semiconductor Co., Ltd.

OTS: Seoul Semiconductor Europe GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121956 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121956.rss2

Ansprechpartner: Asien Seoul Semiconductor Co., Ltd Jake Jung Tel: +82 070.4391.8270 Email: pr@seoulsemicon.com

Europa Seoul Semiconductor Europe GmbH Ariane Heim Tel: +49 (0)89 450 3690-0 E-Mail: press.eu@seoulsemicon.com

Nord Amerika Seoul Semiconductor Inc. David Cox Tel: +1 (678) 762-9610 E-Mail: David.cox@seoulsemicon.com

- Querverweis: Eine Tabelle zur Pressemitteilung liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/nr/121956/dokument abrufbar -