OTS: Sennheiser electronic GmbH & Co. KG /

#DontStopTheMusic - Sennheisers Streaming-Konzertreihe (FOTO)

Wedemark (ots) - 2020 ist zweifellos ein außergewöhnliches Jahr - Corona hält

alle in Atem.



Für Sennheiser jedoch hat das Jahr noch eine ganz andere

Bedeutung: der Audiospezialist wird 75! Anlässlich des Jubiläums stellt

Sennheiser die Menschen in den Mittelpunkt, die das Unternehmen zu dem gemacht

haben, was es heute ist. Das Familienunternehmen erzählt das Beste aus 75 Jahren

und möchte das gemeinsam mit seinen Mitarbeitern, Kunden und Fans würdigen.

Was würde sich dafür in Zeiten, in denen das öffentliche Leben in der uns

bekannten Form nicht mehr stattfindet, besser anbieten, als gute Laune und

Freude durch Musik zu verbreiten?

Deshalb versorgt Sennheiser Musikfans und Konzertgänger auf seinem

Instagram-Account mit Live-Erlebnissen der besonderen Art. Denn nur weil

Konzerte, Tourneen und Partys erst einmal aussetzen müssen, darf die Musik nicht

aufhören! Musik soll weiterhin - oder gerade jetzt - verbinden und für gute

Stimmung sorgen. Mit der Live-Streaming-Konzertreihe #DontStopTheMusic

verwandelt sich das eigene Zuhause in die Konzertbühne der persönlichen

LieblingskünstlerInnen. Die Initiative ist in Zusammenarbeit mit zahlreichen

internationalen MusikerInnen ins Leben gerufen worden. Weitere immersive

Aufnahmen aus Jazz-Clubs, Elektro-Sets in Wohnzimmer-Atmosphäre oder Aufnahmen

live aus dem Studio lassen sich auf der Webseite von Sennheiser

(https://de-de.sennheiser.com/anniversary) entdecken.

Digitale Aufnahmen bieten nicht nur die Möglichkeit mit seinen

Lieblingskünstlern in Verbindung zu bleiben. Ob Ostergrüße an Oma und Opa,

Geburtstagsständchen für den besten Freund oder das selbst komponierte Lied für

die Liebste: Digitale Videogrußbotschaften bekommen momentan eine ganz besondere

Bedeutung und zaubern den Liebsten ein Lächeln ins Gesicht. So bekommt man

beinahe das Gefühl, gemeinsam Ostereier zu bemalen, Geburtstag zu feiern oder

romantische Stunden zu verbringen und bleibt sich trotz Corona nah. Wer seine

freie Zeit kreativ nutzen und eine Videogrußbotschaft, einen Podcast oder eine

hochwertige Sprachaufnahme verschicken möchte findet dazu Tipps auf der

Sennheiser Webseite

(https://de-de.sennheiser.com/mediaroom/video-grussbotschaft-an-oma--opa) .

Pressekontakt:

Alisa Lönneker

Communications Manager DACH | Consumer

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark

Phone: +49 (0) 5130 / 600 1439

Alisa.Loenneker@Sennheiser.com http://www.sennheiser.com

