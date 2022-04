OTS: Schumacher Packaging GmbH / Umsatzplus von 27 Prozent / Schumacher ...

Umsatzplus von 27 Prozent / Schumacher Packaging steigert seinen

Jahresumsatz auf 857 Mio. Euro (FOTO)

Ebersdorf bei Coburg (ots) - Die Schumacher Packaging Gruppe, einer der größten

europaweit agierenden Hersteller für Verpackungen aus Well- und Vollpappe, hat

im Jahr 2021 trotz schwieriger Marktsituation seinen Wachstumskurs erfolgreich

fortgesetzt. Das Unternehmen konnte seinen Jahresumsatz nach Erlösschmälerungen

im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 857 Mio. Euro steigern. Für das

enorme Wachstum war vor allem der Boom in den Bereichen E-Commerce sowie

Lebensmittel und Getränke ausschlaggebend, der durch die Pandemie nochmal

beschleunigt wurde.

Die geplante Umsatzerwartung von 750 Mio. Euro wurde über alle Bereiche hinweg

deutlich übertroffen und betrifft alle Segmente des Unternehmens: Von Voll- und

Wellpappe über Erzeugung und Verarbeitung bis zu den Bereichen Copacking und

Spezialprodukte.

Der Verpackungsspezialist musste im Jahr 2021 aber auch deutliche

Erlösschmälerungen in Kauf nehmen. "Es gab bereits im vergangenen Jahr

erhebliche Preissteigerungen im Rohstoffbereich, die wir nicht in gleichem Maß

an unsere Kunden weitergeben konnten," erläutert Björn Schumacher,

Geschäftsführer der Schumacher Packaging Gruppe, die schwierige Marktsituation.

In Zeiten von Nachfragesteigerung und Rohstoffknappheit trotzte die Schumacher

Packaging Gruppe dennoch erfolgreich der allgemeinen Lage auf den Weltmärkten

und konnte die Versorgung seiner Kunden zuverlässig sicherstellen. Im

abgelaufenen Kalenderjahr kletterte zudem die Mitarbeiterzahl auf 3.700.

E-Commerce-Boom beflügelt Wachstum

"Wir sind sehr zufrieden, dass wir auch in schwierigen Zeiten ein deutliches

Umsatzplus erzielen konnten. Der Boom im Online-Handel hat unser Geschäft

nachhaltig beflügelt. Gerade der Bereich E-Commerce ist sehr volatil, was die

Bedarfe angeht. Wir konnten auch im vergangenen Jahr immer wieder unter Beweis

stellen, dass die Schumacher Gruppe einer der flexibelsten und

leistungsfähigsten Partner für E-Commerce-Verpackungen ist," erklärt Björn

Schumacher das Umsatzplus des Unternehmens. "Es zeigt, dass sich die

Investitionen in unsere Wettbewerbsfähigkeit auszahlen und wir die richtigen

Weichen für die Zukunft gestellt haben." Da der Einzelhandel aufgrund der

Pandemie zeitweise schließen musste, kam es zu einem massiven Anstieg im

Online-Handel und dadurch zu einer boomenden Nachfrage nach innovativen,

nachhaltigen Verpackungslösungen.

Zudem erlebte der Lebensmittel-Einzelhandel durch die Einschränkungen in den

Bereichen Gastronomie und Touristik einen großen Aufschwung. Auch Möbel und

Einrichtungsgegenstände, Heim- und Handwerkerartikel, Spielwaren oder DIY wurden

sehr stark nachgefragt, da viele Menschen ihren Lebensmittelpunkt

pandemiebedingt in die eigenen vier Wände verlegen mussten.

Ausblick: Investieren in die Zukunft

Der Blick nach vorne ist aufgrund der aktuellen weltpolitischen Situation

verhalten optimistisch: Für die weitere Entwicklung der Märkte und des

Unternehmens sowie für das geplante Investitionsprogramm von Schumacher

Packaging spielt die schwierige Lage in Europa eine große Rolle. Die

explodierenden Energiepreise sowie die extrem gestiegenen Rohstoffpreise, zum

Beispiel für Papier, Holzpaletten oder Weizenstärke, werden die

Geschäftsentwicklung in allen Bereichen sehr stark beeinflussen. "Basierend auf

den aktuellen Entwicklungen werden wir auf Sicht fahren, die einzelnen

Investitionen genau prüfen und mit erhöhter Vorsicht freigeben," erklärt Björn

Schumacher. "Positiv zu bewerten ist sicherlich, dass der Trend zum Einkaufen im

Netz auch künftig anhalten wird." Die derzeitige Krise sowie die weiter

galoppierenden Rohstoff- und Energiekosten erschweren eine sichere

Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. "Auch wenn wir die Teuerungsraten

teilweise weitergeben müssen, rechnen wir auch für 2022 mit Erlösschmälerungen."

Das Unternehmen geht aber weiterhin von einem Wachstum im zweistelligen

Prozentbereich in 2022 aus.

Derzeit plant die Schumacher Packaging Gruppe das größte Investitionsprogramm

seit seiner Gründung im Jahr 1948. Ziel ist, die kurz- und langfristige

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dank der hohen Nachfrage nach

Verpackungen aus Well- und Vollpappe will das familiengeführte Unternehmen bis

2025 rund 700 Mio. Euro im europäischen Markt - allein 300 Mio. Euro davon in

Deutschland - investieren. Zur geplanten Modernisierungsoffensive gehören auch

Investitionen in nachhaltige Zukunftstechnologien, die das ambitionierte Ziel

des Unternehmens unterstützen sollen, bis 2035 CO2-neutral zu produzieren. Rund

die Hälfte der geplanten Investitionen fließt zudem in den Ausbau neuer und

bestehender Papier- und Kartonfabriken sowie in sinnvolle strategische

Akquisitionen. So hat Schumacher Packaging im Februar dieses Jahres die Mehrheit

an der traditionsreichen Kartonfabrik Kaierde in Delligsen, Niedersachsen,

übernommen. "Damit steigern wir unsere Gesamtkapazitäten im Bereich Vollpappe um

50 Prozent von 50.000 Tonnen auf insgesamt 75.000 Tonnen pro Jahr," erläutert

Hendrik Schumacher, Geschäftsführer der Schumacher Packaging Gruppe. Damit

möchte der Verpackungsspezialist die selbstständige Versorgung mit den

Rohstoffen Wellpappenrohpapier und Vollkarton weiter absichern und vorantreiben.

Bereits jetzt produziert das Unternehmen 50 Prozent des verwendeten Rohpapiers

bzw. Kartons selbst.

Über Schumacher Packaging

Die Schumacher Packaging Gruppe ( www.schumacher-packaging.com (https://u7061146

.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9okMxsjxwKSLSIOAfvBqRSi0FiNn

TczCNer1ktsDMKdON79J_vyxB5cbaFsRaxJhqumq3iCSbj9-2BSOzMb10llinYTOxbJuaPnXA0dMmKXa

RAHFeAQD7aMa2zR7Igo5BM70EInElNYI8fUUmVqy72OOnnAnQOvKSzOMUeeQ0WE-2FEIgZf9Ga-2BwCW

JKTgv9YGyMM6nnZrJ0LBxt3sAuytCYpWjqY0uoO1JAPQHdGGeWOhzGIa1mkP31k75qrOutgCI2V1iTjd

qRSGQn6x2NfmTpqcLLRQDMDnEiNl-2FTKmLyw8wMm-2FcKmIjR9TJtSSlFYamBEHWoKIc5r-2BYy8gLK

4X1g30GOoOxZaUHYme5s6ZI8cL9j6Iifem-2B3SfcFRUYh12URc2tWNRK10MeUx64Wv7n37hI8BE6E-3

D) ) mit Stammsitz im bayrischen Ebersdorf bei Coburg ist ein Experte für

maßgeschneiderte Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe. Schon seit Jahren

zählt das inhabergeführte mittelständische Unternehmen zu den Produktivitäts-

und Technologieführern der Verpackungsbranche. Ein wichtiger strategischer

Vorteil ist es, dass Schumacher Packaging eine breite europäische Marktpräsenz

mit einheitlich hohen Technik-, Qualitäts- und Service-Standards an allen

Standorten verbindet. Das umfassende Produktspektrum deckt die

Verpackungsbedürfnisse verschiedenster Branchen ab und reicht von Transport-,

Automaten- und Verkaufsverpackungen über Faltschachteln und Trays bis hin zu

Präsent-Verpackungen und Displays. Schumacher Packaging entwickelt und fertigt

zudem kundenspezifische, schlüsselfertige Verpackungslösungen und bietet als

Full-Service-Lieferant umfangreiche Serviceleistungen für alle Stufen der Supply

Chain.

Seit seiner Gründung im Jahr 1948 ist das Unternehmen in Ebersdorf in der Nähe

von Coburg angesiedelt. Weitere deutsche Produktionsstandorte von Schumacher

Packaging befinden sich in Bielefeld, Forchheim, Greven, Hauenstein,

Schwarzenberg und Sonneberg. Fünf weitere Betriebsstätten liegen in Polen:

jeweils eine in Bydgoszcz und Grudziadz sowie zwei in Breslau. In Myszków hat

die Gruppe 2016 eine Papierfabrik übernommen. Im niederländischen Breda gibt es

einen Produktionsstandort für Displays, im tschechischen Nýrsko entstehen

Spezial- und Verbundverpackungen, und der deutsche Standort Lehrte bietet

Co-Packing-Services. Im November 2019 hat die Gruppe ein Verpackungswerk im

englischen Birmingham übernommen. Seit Januar 2022 ist Schumacher Packaging

mehrheitlich an der traditionsreichen Kartonfabrik Kaierde in Delligsen,

Niedersachsen, beteiligt. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Schumacher

Packaging einen Jahresumsatz von 857 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl der

Gruppe beträgt derzeit 3.700.

