OTS: Sawade GmbH / Sawade setzt Restrukturierung in Insolvenz in ...

Berlin (ots) - Der Berliner Pralinenhersteller Sawade GmbH setzt seine

Restrukturierung in Insolvenz in Eigenverwaltung fort.



Das Unternehmen hat dazu

am 4. August 2020 das Eigenverwaltungsverfahren angemeldet. Geschäftsbetrieb und

Produktion laufen uneingeschränkt weiter. Alle fünf Sawade Läden in Berlin

bleiben geöffnet, und der Verkauf geht unverändert weiter.

Auslöser der finanziellen Krise ist die Corona-Pandemie. Sie führte zu einem

Umsatzeinbruch infolge des Lockdowns. Der 2019 begonnene Investorenprozess zur

weiteren Expansion und Modernisierung geriet ins Stocken.

Die bisherigen Geschäftsführer Benno Hübel und Michael Nielius führen die

Sanierung der Sawade GmbH im Rahmen der Insolvenz in Eigenverwaltung weiter. Die

Gehaltszahlungen der 84 Mitarbeiter sind für die kommenden Monate über das

sogenannte Insolvenzgeld sichergestellt. Ziel ist es, das Unternehmen stabil

weiterzuführen und den reibungslosen Geschäftsbetrieb in den kommenden Monaten

zu gewährleisten. Der Investorenprozess zur Restrukturierung und Expansion soll

bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Als Sachwalter wurde Prof. Dr. Torsten

Martini von der Kanzlei Leonhardt Rattunde bestellt.

Sawade wurde 2013 vom Ehepaar Melanie und Benno Hübel aus der Insolvenz

übernommen. Ziel war die Restrukturierung des maroden Unternehmens innerhalb von

drei bis fünf Jahren. Dieser Prozess hat mehr Zeit in Anspruch genommen als

angedacht. Die Sawade GmbH hat eine gute Grundlage, um langfristig

wettbewerbsfähig und profitabel zu arbeiten. Abgesehen vom Sondereffekt der

Corona-Pandemie entwickelten sich Umsätze und Ergebnis positiv.

Seit der Übernahme 2013/14 wurden mehrere Millionen Euro in die Modernisierung

der Produktion, in IT und Technik und in eine neue Markenstrategie investiert.

Inzwischen produziert Sawade mit höchsten Qualitätsstandards international

preisgekrönten Pralinen. Es wurden fünf Filialen modernisiert bzw. neu eröffnet

und ein eigener Onlineshop aufgesetzt. Kurzfristig ist der Ausbau des

Onlinegeschäftes und mittelfristig ist die Eröffnung von fünf weiteren Filialen

in Berlin geplant.

Benno Hübel: "Wir haben die Marke Sawade in den letzten sieben Jahren

wiederbelebt. Das Potential unserer Manufaktur ist groß. Wir sind für die

Zukunft gut aufgestellt mit einem starken Team, unserer Produktion und unserem

Vertriebskonzept. Wir sind an einem Punkt, an dem unsere Veränderungen und

Investitionen greifen. Daher sind wir zuversichtlich, diese schwierige Phase

infolge der Corona-Pandemie zu meistern."

Über Sawade:

Sawade ist Berlins älteste Pralinen und Trüffelmanufaktur. Das

Traditionsunternehmen wurde 1880 in Berlin "Unter den Linden" gegründet. Sawade

wurde schnell zum Königlichen Hoflieferant ernannt. Heute werden am Standort in

Berlin-Reinickendorf von 84 Festangestellten Trüffel, Pralinen und

Schokoladen-Spezialitäten hergestellt. Sawade zeichnet sich durch Premium

Qualität und Perfektion der Produkte aus. Die Pralinen und Trüffel wurden

mehrfach international ausgezeichnet. Sawade verzichtet bewusst auf chemische

Konservierungsmittel, künstliche Aromen und günstige Ersatzstoffe wie Palmöl.

Die Produkte werden bundesweit bei über 300 Fachgeschäften, im deutschsprachigen

Ausland und im eigen betriebenen Onlineshop verkauft. In Berlin ist Sawade mit

derzeit fünf eigenen Ladengeschäften vertreten. Weitere Eröffnungen sind in

Planung. Im November 2013 übernahmen das Unternehmer-Ehepaar Melanie und Benno

Hübel die Firma Sawade und modernisierten das Unternehmen. 2018 kam Michael

Nielius als zweiter Geschäftsführer in das Unternehmen dazu.

