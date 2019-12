6. Santander Atrium Dialog: "Transformation einer ganzen industriellen

Gesellschaft" (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -

- Experten diskutierten in zwei Panels

- Sinneswandel bei Unternehmen

- Finanzsektor als Partner gefordert

"Green or (not) too green?" Das war die zentrale Frage, die am 10. Dezember im

Rahmen des 6. Atrium Dialogs in der Mönchengladbacher Unternehmenszentrale von

Santander von Experten aus Wirtschaft und Politik diskutiert wurde.





Wie können Wirtschaft und Gesellschaft verantwortungsvoll mit den Themen

Nachhaltigkeit und Umweltschutz umgehen? Sind die Zielsetzungen der Politik zu

wenig ambitioniert oder die Forderungen von Umweltschützern zu radikal? Und

welche Rolle spielen die Banken in diesem ganzen Konstrukt? Allein diese

Fragestellungen verdeutlichen die Komplexität des Themas, dem sich die

Diskussionsteilnehmer in zwei Panels, moderiert von der freien

Wirtschaftsjournalistin Maike Rademaker, im Steinatrium am Santander-Platz

stellten.

Begrüßt wurden die hochrangigen Gäste und die zahlreich erschienenen Zuhörer -

darunter auch Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach, Hans Wilhelm Reiners

- von Oliver Burda, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Santander. "Die

Auswirkungen des Klimawandels betreffen uns auch hier in Deutschland elementar.

2018 gehörten wir zu den drei Ländern, die am stärksten die Auswirkungen des

Klimawandels zu spüren bekamen. Wir haben die unternehmerische und moralische

Verantwortung, diesen entgegen zu wirken."

Wibke Brems, Grünen-Sprecherin für Energie, Klimaschutz, Bergbausicherheit und

Anti-Atom-Politik im Landtag, nahm den Ball auf: "Politik und Wirtschaft haben

in den vergangenen Jahren nicht entschlossen genug in Sachen Klimaschutz

gehandelt." Bei Unternehmen habe sie inzwischen ein Umdenken festgestellt: "Das

Bewusstsein für dieses Thema ist viel größer geworden. Viele Firmen fordern

inzwischen selbst, dass man noch mehr in den Klimaschutz investieren müsse."

Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, stimmte

ihr zu: "Gerade in der Großindustrie herrscht derzeit ein erstaunlicher

Sinneswandel." Damit dies funktioniere, bräuchten Unternehmen jedoch

verlässliche Rahmenbedingungen, etwa bei der künftigen Höhe des CO2-Preises,

betonte Dr. Herbert Jacoby, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im

NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Ab 2021

soll der Preis für CO2 zunächst bei 10 Euro pro Tonne liegen und in den

folgenden Jahren steigen. "Ich glaube nicht, dass für die Industrie dabei die

Höhe der Bepreisung das wichtigste Kriterium ist." Er forderte die Banken auf,

als Partner der Unternehmen aufzutreten und auch das Risiko mitzutragen, wenn es

um Investitionen in Zukunftstechnologien geht.

Passend zu diesem Stichwort kamen dann auch im zweiten Teil der

Podiumsdiskussion Vertreter der Finanzbranche zu Wort. Andreas Krautscheid,

Hauptgeschäftsführer und Vorstandsmitglied im Bundesverband Deutscher Banken,

sprach mit Blick auf die notwendigen Investitionen für den Klimaschutz und die

damit verbundene Digitalisierung von einer Mammutaufgabe, "denn es geht um

nichts weniger als um die Transformation einer ganzen industriellen

Gesellschaft". Für Banken sei die Einschätzung von neuen Risiken bei

Kreditvergaben für Unternehmen die größte Herausforderung für die Zukunft. "Wir

werden daher in Zukunft verstärkt Klima-Experten brauchen, wie sie etwa im

Versicherungswesen längst etabliert sind." Versicherungen seien die ersten

gewesen, die sich mit den Folgen des Klimawandels hätten auseinandersetzen

müssen; ähnliches gelte nun für den Finanzsektor. Dr. Jobst von Hoyningen-Huene,

CEO und Gründer der Beteiligungsgesellschaft econnext (Firmenmotto: "For people,

for planet, for profit"), unterstrich die Dringlichkeit, dass Banken umdenken

müssten: "Vielen in der Branche ist immer noch nicht bewusst: Wir haben keine

Zeit mehr. In ihren Finanzierungsmodellen sind die Anforderungen der Zukunft,

die der Klimawandel stellt, schlichtweg nicht vorhanden. Die Risikobewertung von

Banken muss sich ändern."

Um Unternehmen zu animieren, Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen, seien

Anreize hilfreicher als Verbote, betonte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer

der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, die die Interessen

von rund 80.000 Unternehmen, vom Kleinstbetrieb bis zu einem Konzern wie RWE,

vertritt. "Wir können die mittelständischen Betriebe, die in Sachen

Digitalisierung und nachhaltiges Handeln nicht so schnell vorankommen wie

andere, nicht ausschließen. Bei aller Notwendigkeit des Klimaschutzes dürfen wir

die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, gerade im internationalen Kontext,

nicht aufs Spiel setzen."

Speaker des Santander Atrium Dialogs 2019:

Panel 1: Die Rolle von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Weg zu einer

nachhaltigen Welt

- Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung

Umwelt

- Wibke Brems, Mitglied des Landtags NRW, Sprecherin der Grünen

für Energie, Klimaschutz, Bergbausicherheit und

Anti-Atom-Politik

- Dr. Herbert Jakoby, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik,

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und

Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

- Henrike Schlottmann, Co-Geschäftsführerin ProjectTogether

Panel 2: Sustainable Finance: Die Verantwortung des Finanzsektors

- Dr. Jobst v. Hoyningen-Huene, Co-CEO und Gründer von econnext

- Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer und Mitglied des

Vorstandes im Bundesverband Deutscher Banken

- Sebastian Rink, Green and Sustainable Finance Expert, Frankfurt

School - UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable

Energy Finance

- Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und

Handelskammer Mittlerer Niederrhein

