OTS: Sanpuro Vertriebs GmbH / Sanpuro Holding PLC wehrt sich gegen ...

Sanpuro Holding PLC wehrt sich gegen verleumderischen Berichte Neuss (ots) - Die mit der Neu-Positionierung ihres Premium-Wassers beschäftigte Sanpuro Holding PLC sieht sich und ihr Tochterunternehmen Sanpuro Vertrieb GmbH massiven Angriffen im Internet ausgesetzt, welche von unterschiedlichen Verfassern gesteuert werden.



Diese nennen sich hochtrabend "Anlegerschutzvereine" oder "Verbraucherschutz" und haben offenbar nur das Ziel, das Angebot des Unternehmens einer vorbörslichen Aktienbeteiligung als unseriös darzustellen und damit die potentiellen Zeichner des Wertpapieres zu verunsichern und von einer Beteiligung an der Firma abzubringen.

Gegen einige Seitenbetreiber werden regelmäßig von deutschen Finanzunternehmen Strafanzeigen gestellt. Grund dafür sind verleumderische Berichte über diverse Finanz-Unternehmen, die gegen Zahlung von hohen Summen allerdings plötzlich gelöscht werden. (http://www.ogi.ag/Strafanzeige_GerlachReport.pdf)

Offenbar gehören derartige Verleumdungskampagnen zur gängigen Praxis einiger Firmen, die vorgeben, im Interesse von Investoren zu agieren, und auf diesem Weg Anleger verunsichern und in die Irre führen. Der Ablauf ist immer gleich. Nachdem der Urheber einer "Schmähschrift" ein Unternehmen wie Sanpuro verleumdet hat, nehmen die Drahtzieher der Rufmordkampagne oftmals Kontakt zum verleumdeten Unternehmen auf - und bieten Ihre "Hilfe" an. Immer wieder fallen die gleichen Namen beteiligter Personen, die als Drahtzieher hohe Geldforderungen stellen, damit die Falschmeldungen entfernt werden. Im nachfolgenden Bericht bringt das Verbraucherschutzmagazin www.test.de Licht ins Dunkel: http://ots.de/DXje6.

Der Vorstand von Sanpuro weist mit Nachdruck alle Vorwürfe gegen die Sanpuro Holding PLC zurück und hat begonnen, mit allen verfügbaren juristischen Mitteln gegen diese verleumderischen Angriffe vorzugehen. Denn Sanpuro hat sich seinen Emissionsprospekt von der BaFin (Bundesaufsichtsamt für Finanzwesen) genehmigen lassen, um mit einem seriösen Beteiligungsangebot Investoren für einen Relaunch (Wieder-Einführung) eines Premium-Wassers in einem prosperierenden Marktumfeld zu gewinnen.

Bösartige Angriffe auf Unternehmen wie das der Sanpuro Holding PLC, werden immer häufiger im Internet vorgetragen, um mit Hilfe der großen Reichweite des WorldWideWeb einen möglichst großen Schaden anzurichten oder zumindest eine große Wirkung zu erzielen. Häufig verstecken sich hinter solchen Attacken anonyme Personen oder Gruppen, die gerne unerkannt bleiben wollen. Auch in diesem Fall sind verschiedene Verfasser unsachlicher und falscher Berichte nicht aus dem Seitenimpressum herauszulesen. Das spricht für die Hinterhältigkeit, die sich hinter solchen Aktionen versteckt. Wenn man im Internet die Suchmaschinen zu dieser Erpressermethode befragt, trifft man auf Hinweise, dass dieses Vorgehen offensichtlich eine ausgebuffte Geschäftsmasche ist, um neue "Kunden" (Opfer) zu gewinnen. Es scheint einige düstere Figuren unter den selbsternannten Verbraucherschützern zu geben, die vermehrt auch in der Vergangenheit versucht haben, Finanz-Unternehmen, die sich u.a. mit Fremdkapital finanzieren, in ihrer Rechtschaffenheit beim Tagesgeschäft zu behindern und Investoren bewusst oder unbewusst von einer Beteiligung am Unternehmen abzuhalten. Aber nicht mit Fakten und Beweisen, sondern mit bloßen Vermutungen, wüsten Formulierungen sowie geschäftsschädigenden Äußerungen.

Es scheint verwunderlich, dass die Hintermänner dieser geschäftsschädigenden und verlogenen Artikel sich offenbar hinter dem Aushängeschild irgendwelcher gemeinnützigen Dienstleistungen verstecken können, um auf diese Weise Investoren und potentielle Kunden wie die der Sanpuro Holding zu verunsichern. Anlegerkapital zur weiteren Entwicklung geht so der Firma verloren, was einen großen wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Der Vorstand der Sanpuro Holding jedenfalls hat seinen bestehenden und auch zukünftigen Kunden versprochen, für Wiedergutmachung zu sorgen und die Verleumder entsprechend in Regress zu nehmen. Fest steht, dass Sanpuro sich mit dem Angebot einer vorbörslichen Unternehmensbeteiligung bemüht, frisches Kapital zu generieren, um das Konzept einer 3-Säulen-Strategie mit Hilfe der Investoren umzusetzen. Die Strategie befasst sich mit dem Vermarktungskonzept des Premium-Wassers, welches Expansion, internationale Bekanntheit und ökonomischen Erfolg beinhaltet und beste Aussichten für eine erfolgreiche Umsetzung in einem Milliardenmarkt mitbringt.

OTS: Sanpuro Vertriebs GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126861 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126861.rss2

Pressekontakt: RH Reputation GmbH Pavlo Hanov Nürnbergerstraße 13 10789 Berlin 030 2133431