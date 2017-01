OTS: SUPERCAT / Von Computer Bild und Heise ins Unternehmertum: Renommierte ...

Von Computer Bild und Heise ins Unternehmertum: Renommierte Tech-Journalisten Alexander Krug und Fabien Röhlinger starten Content-Marketing-Agentur SUPERCAT (FOTO) Berlin (ots) - - SUPERCAT ist die erste Content-Marketing-Agentur mit Fokus auf die Tech-Branche - Alexander Krug, ehem.



Mitglied der Computer Bild-Chefredaktion, ab sofort als Chief Editor Content & Creation von SUPERCAT tätig - Fabien Röhlinger, Gründer und CCO der Fonpit AG, Mitglied im SUPERCAT-Team

Mit SUPERCAT hebt das ehemalige Mitglied der Computer Bild-Chefredaktion Alexander Krug Deutschlands erste Content-Marketing-Agentur, die komplett auf die Tech-Branche spezialisiert ist, aus der Taufe. SUPERCAT bietet Unternehmen aus den Bereichen Consumer Electronics, Telekommunikation, vernetzte Hardware, Online Services und Smart Home kreative Kommunikations-Lösungen und native Content-Formate an, die zu hundert Prozent auf das Engagement der User fokussiert sind. Mit Krug, der zuvor Leiter der Content-Development-Sparte der Computer Bild-Gruppe war, steht ein ausgewiesener Profi und Branchen-Insider an der Spitze der Agentur. Unterstützt wird er von Fabien Röhlinger, dem Gründer und CCO der Fonpit AG, der den hauseigenen Publisher AndroidPIT mit internationaler Redaktion führt.

SUPERCAT wurde unter dem Dach der Fonpit AG, dem "Medienhaus der Zukunft", gegründet. Neben AndroidPIT, der weltweit größten mehrsprachigen Android-Webseite, und dem App-Marketing-Experten AppMedia, erweitert SUPERCAT das bereits bestehende Angebot. Dank des umfangreichen Netzwerks an Publishern, Journalisten, Influencern und Testimonials ist SUPERCAT direkt von Beginn an in der Lage, seinen Kunden individuellen Content, kurzfristige Multiplikatoren-Events, umfangreiche Kooperationen und sogar eigenentwickelte Engagement-Ad-Formate aus einer Hand zu bieten.

Alexander Krug, Mitgründer und Chefredakteur von SUPERCAT, war elf Jahre bei Computer Bild vorrangig für die Themen Digitale Dienste und Telekommunikation verantwortlich: Zunächst als Ressortleiter "Telekommunikation, Internet und Kooperation", ab 2013 dann als Leiter Content Entwicklung und Mitglied der Chefredaktion. Zuvor schrieb der erfahrene Fachjournalist knapp sechs Jahre für CONNECT, Europas größtes Magazin zur Telekommunikation. Auch bei SUPERCAT wird der Fokus seiner Arbeit als Chief Editor Content & Creation auf der Kreation von journalistischen Konzepten, glaubwürdigen Inhalten und kreativen Kampagnen liegen.

Fabien Röhlinger, Mitgründer von SUPERCAT und CCO von Fonpit AG, war seit 2013 drei Jahre lang bei der Heise Medien GmbH beschäftigt. Hier war er zuerst als leitender Redakteur, dann als Leiter Business Development und später zusätzlich als Leiter SEO & Web-Controlling tätig. Darüber hinaus gründete er 2009 die Fonpit AG, zu der mit AndroidPIT die weltweit größte mehrsprachige Android-Webseite sowie der App-Marketing-Experte AppMedia gehören. Als Schnittstelle zu AndroidPIT, einem der bei SUPERCAT angeschlossenen Publisher, wird Röhlinger eine wichtige Rolle bei der Auslieferung von Inhalten und Engagement-Modulen übernehmen.

"Content Marketing hat sich in den letzten Jahren zu einem enormen Markt entwickelt. Mit generalistischen Ansätzen verpassen Unternehmen jedoch oft das volle Potenzial, das ihnen CM-Formate bieten können. Es wird Zeit, mit spezifisch zugeschnittenen Lösungen einen Mehrwert für einzelne Branchen zu ermöglichen. Mit SUPERCAT bieten wir Kunden aus der Tech-Branche genau das. Und als erste Content-Marketing-Agentur erstellen wir kreative und sehr individuelle Content-Lösungen, die zu hundert Prozent auf das Engagement und letztlich die Consideration abzielen. Ein zweites USP: Dank unserer vertrauensvollen Verbindung zu vielen hochwertigen Online- und Print-marken können wir sogar die Verbreitung der Inhalte aus einer Hand anbieten - liefern also bestens skalierbare Reichweiten gleich mit", erklärt Krug das Konzept der neuen Agentur.

