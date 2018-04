OTS: SEMrush / SEMrush erhält 40 Millionen US-Dollar von Investoren / Neue ...

SEMrush erhält 40 Millionen US-Dollar von Investoren / Neue Features

Philadelphia (ots) - SEMrush erhält 40 Millionen US-Dollar von

führenden Kapitalgebern wie Greycroft, e.



ventures und Siguler Guff.

Die Marketing-Suite plant mit der Finanzierung, die Features der

eigenen Software auszubauen und diese auf E-Commerce-Suchmaschinen

wie Amazon oder Baidu auszuweiten. Weltweit setzen Marken wie

Booking.com, eBay, HP und BNP Paribas auf SEMrush.

Neue und bestehende Plattformen werden für jede

Digital-Marketing-Strategie immer wichtiger. Neben Google suchen User

auch immer häufiger auf E-Commerce-Seiten wie Amazon und Baidu nach

Produkten. Bereits 45 Prozent (https://pwc.to/2qmfYrk) der deutschen

Konsumenten starten ihre Produktrecherche aktuell bei Amazon. Mit den

eingesammelten 40 Millionen US-Dollar will SEMrush seinen Kunden

deshalb zukünftig auch die Search-Analyse solcher Plattformen

anbieten.

Das Kapital fließt bei SEMrush außerdem in den Ausbau der Machine

Learning gesteuerten Marktanalysefähigkeiten und der eigenen

Datenbank. Letztere unterstützt die Analyse der Daten aus über 125

Ländern. Die ausführlichen Datensätze beinhalten Informationen aus

dem Suchmaschinenmarketing (SEM) wie den weltweit größten

Backlink-Index, Nutzerverhalten, Social-Media-Performance-Metriken

und Brand Monitoring. Kunden von SEMrush können Fragen wie "Wie

beeinflusst meine Websiteladezeit oder Bounce Rate mein Ranking in

den Suchmaschinen?", "Welche Backlinks sind schlecht für meine

Website?" oder "Welchen Titel oder welches Thema sollte ich für

meinen Artikel wählen, damit er gut ankommt?" beantworten.

Darüber hinaus wird SEMrush durch die Finanzierung strategische

Akquisitionen vorantreiben, das Führungs-Team vergrößern und seine

fachliche Expertise fördern.

"SEMrush hat sich zu einer weltweit führenden Marketing-Software

entwickelt und ist unverzichtbar für nahezu alle Unternehmen, die

hartem digitalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Wir glauben, dass

SEMrush mit seiner fachlichen Expertise die nächste große

Technologie-Plattform werden kann", begründet Dylan Pearce, Partner

bei Greycroft, die Finanzierung.

"In der heutigen vernetzten Welt hängen Erfolg und Misserfolg von

Unternehmen meinst an der Marketing-Strategie, konkret der

Digital-Strategie", weiß Oleg Shchegolev, CEO und Co-Founder von

SEMrush. "2017 übertrafen die Werbeausgaben für Digital endlich die

für TV. Der Wettbewerb im Digital Marketing wird zunehmend

intensiver. Wir von SEMrush sind bestrebt, Marketer weltweit

weiterhin dabei zu unterstützen, erfolgreiche Marketing-Strategien zu

entwickeln und umzusetzen."

Nick Wilsdon, Product Owner, Vodafone Group: "Das wichtigste, was

ich wirklich haben kann, sind Daten. Daten sind meine Währung. Um

Kampagnen und Fallstudien zu unterstützen brauche ich eben alles, was

mir hilfreiche Erkenntnisse gibt. Denn wenn es darum geht, diese

Maßnahmen zu messen, ist dieses Reporting besonders nützlich. SEMrush

bietet ein umfassendes Paket, das genau das liefert."

SEMrush, mit Hauptsitz in Philadelphia, konnte den Umsatz seit der

Gründung im Jahr 2008 jedes Jahr fast verdoppeln und gleichzeitig

profitabel bleiben. Sieben der zehn aktivsten AdWords-Werbenden und

25 Prozent der Fortune 500 setzen auf SEMrush, um Erkenntnisse über

Suchmaschinenmarketing- und Social-Media-Strategien sowie die

PR-Performance und Effektivität des Content Marketings zu erhalten.

Innerhalb der letzten zwei Jahre konnte das Unternehmen sein Angebot

signifikant erweitern. Zusätzlich wurde SEMrush erst kürzlich als

"Beste SEO Software Suite" bei den European, UK und US Search Awards

sowie als "Bestes SEO Tool" bei den SEMY Awards in Deutschland

ausgezeichnet.

