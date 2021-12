OTS: Roland Berger / Tokenisierung von Vermögenswerten treibt digitale ...

Tokenisierung von Vermögenswerten treibt digitale Transformation des

Finanzsystems voran

München (ots) -

- Die Technologie kann zu einem effizienteren, transparenteren und

zugänglicheren Wertpapierhandelssystem führen

- Mit zunehmender Verbreitung könnte die Tokenisierung des Aktienhandels ab 2030

zu jährlichen Kosteneinsparungen von 4,6 Mrd. EUR führen

- Aufsichtsbehörden müssen die notwendigen Rahmenbedingungen definieren

Die Blockchain-Technologie revolutioniert die Finanzbranche. Eine der jüngsten -

und potenziell disruptivsten - Blockchain-basierten Innovationen ist die

Tokenisierung von Vermögenswerten. Diese Technologie wird zwar noch nicht im

großen Maßstab genutzt, doch es existieren bereits vielversprechende

Anwendungsfälle auf der ganzen Welt. Mit zunehmender Verbreitung könnte die

Tokenisierung des Aktienhandels ab 2030 zu jährlichen Kosteneinsparungen von 4,6

Mrd. EUR führen. Dies sind die wichtigsten Erkenntnisse der Studie "The

Tokenization of the Economy and its Impact on Capital Markets and Banks" von

Roland Berger und Keyrock.

"Die Tokenisierung wird einen starken Einfluss auf die gesamte Finanzbranche

haben und zu einem unumkehrbaren Wandel führen. Um nicht ins Hintertreffen zu

geraten, müssen sich Vermögensverwalter, Banken, Infrastrukturanbieter sowie

Aufsichtsbehörden dringend mit den Herausforderungen und Chancen

auseinandersetzen", sagt Sebastian Maus, Partner bei Roland Berger.

Tokenisierung schafft mehr Effizienz und Transparenz sowie einen leichteren

Zugang

Unter Tokenisierung versteht man die Umwandlung eines materiellen oder

immateriellen Vermögenswerts in einen digitalen Token, der anschließend vom

Inhaber über die Blockchain gehalten, verwendet oder übertragen werden kann.

Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Intermediären, wie z. B. Verwahrstellen

und von analogen Eigentumsnachweisen.

Die Studienautoren haben drei wesentliche Vorteile der Technologie in der

Wertschöpfungskette des Wertpapierhandels identifiziert: erhöhte Effizienz,

sowohl bei den Kosten als auch bei den Prozessen; erhöhte Transparenz durch

nahtlosen Datenaustausch über ein dezentrales Netzwerk sowie ein einfacherer

Zugang dank fraktionierter Vermögenswerte, der es kleineren Akteuren ermöglicht,

in den Markt einzutreten.

In Deutschland kommt Tokenisierung bereits bei Inhaberschuldverschreibungen zum

Einsatz

"Die deutschen Regulatoren haben mit dem eWpG Mitte des Jahres den Einsatz von

Tokenisierung bei Inhaberschuldverschreibungen erlaubt. Dies ist hierzulande der

erste Bereich, in dem Tokenisierung in großem Umfang zum Einsatz kommen wird.

Mit Blick auf die internationalen Märkte glauben wir, dass der Aktienhandel der

erste Bereich sein wird, in dem die Tokenisierung einen bedeutenden Einfluss

erlangen wird: Zum einen sind hier die meisten bestehenden Proof-of-Concepts zu

finden. Zum anderen spielt Technologie im Alltag dieser Märkte bereits eine

elementare Rolle, was den Übergang erleichtert. Darüber hinaus ist der Handel

mit Wertpapieren ein sehr großer Markt, der entsprechende Skaleneffekte

ermöglicht", erklärt Sebastian Steger, Partner bei Roland Berger.

Aktuell gestaltet sich die Wertschöpfungskette des Aktienhandels sehr komplex

und ineffizient. Nach Ansicht der Studienautoren kann die Tokenisierung hier in

mehrfacher Hinsicht Abhilfe schaffen: Durch die Eliminierung des

Clearing-Prozesses, die Verkürzung der Abwicklungszeiten, die Erhöhung der

Transparenz aufgrund des dezentralen Charakters und die Steigerung der Effizienz

mit Hilfe von Prozessautomatisierung.

"Die Infrastruktur des Finanzmarktes wurde entwickelt, um möglichst sichere,

schnelle und endgültige Werttransfers zu ermöglichen. Die Tokenisierung

ermöglicht digitale Transfers, die so nahtlos und einfach sind wie die

Übertragung von Informationen über das Internet. Zugleich verbessert sie den

derzeitigen Status quo in Bezug auf Geschwindigkeit, Sicherheit und

Flexibilität. Und dies ohne die Notwendigkeit vieler der derzeitigen Vermittler.

Dies ist ein ebenso tiefgreifender Wandel wie die Entwicklung vom Papier- zum

elektronischen Handel. Der Umbruch ist bereits im Gange und die Marktteilnehmer

können sich entscheiden, ob sie sich anpassen und mitwachsen oder zurückbleiben

und irrelevant werden", erklärt Kevin de Patoul, CEO und Mitgründer von Keyrock.

Finanzielle und zeitliche Vorteile überwiegen Herausforderungen

Zwar gibt es bereits heute konkrete Beispiele für den Einsatz der Technologie im

Aktienhandel, doch die Einführung der Tokenisierung im gesamten Handelsbereich

wird wahrscheinlich nicht über Nacht erfolgen. Die größte Herausforderung der

Tokenisierung ist das Fehlen eines regulatorischen Rahmens und gemeinsamer

Industriestandards. Auch die Skalierbarkeit und die Festlegung geeigneter

Maßnahmen zur Cybersicherheit stellen erhebliche Hürden dar.

"Es mag der Eindruck entstehen, dass der Bedarf an Tokenisierung noch auf einem

vernachlässigbaren Niveau ist und die Technologie noch ignoriert werden kann.

Wir sind der festen Überzeugung, dass es jetzt an der Zeit ist, zu handeln. Da

immer mehr attraktive Anwendungsfälle auftauchen und die potenziellen Nutzer

vermehrt die finanziellen und zeitlichen Einsparungen der Tokensierung sehen,

werden die Aufsichtsbehörden gezwungen sein, die Grenzen des technologischen und

regulatorischen Rahmens zu definieren", sagt Maus.

Sie können die vollständige Studie hier herunterladen: https://bit.ly/31Wwvct

