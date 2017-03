"Smart City Index": Wien international auf Platz Eins für den ganzheitlichen Ansatz - Dienstleistungsmarkt für Smart Cities bietet großes Potenzial (FOTO) München (ots) - - Neuer "Smart City Index" von Roland Berger analysiert erstmals systematisch die Strategien der weltweiten Großstädte - Das Ranking: Wien, Chicago und Singapur sind die Städte mit den besten Strategieansätzen - 87 untersuchte Städte: Alle zeigen Verbesserungspotenzial - meist fehlt eine ganzheitliche Sicht - Weltweiter Markt für Smart City-Lösungen wird sich voraussichtlich von aktuell 13 auf 28 Milliarden Dollar im Jahr 2030 weiterentwickeln

Eine "Smart City", eine "intelligente Stadt" zu definieren, ist nicht leicht, denn dazu gehören viele Elemente, die digital miteinander verbunden sind und zu einem besseren Lebensraum beitragen - von den öffentlichen Transportmitteln über Schulen bis hin zu öffentlichen Ämtern und Energiesystemen.



Für ihren "Smart City Index" haben Roland Berger-Experten die wichtigsten Bausteine einer Smart City-Strategie in die drei Hauptbereiche Anwendungsfelder, strategische Planung und IT-Infrastruktur sowie eine Vielzahl von Einzelaspekten zusammengefasst. Besondere Bedeutung haben dabei die sechs ineinandergreifenden Anwendungsfelder öffentliche Verwaltung, Gesundheit, Bildung, Energie und Umwelt, Gebäude sowie Mobilität.

Nach diesen Aspekten wurden 87 Großstädte weltweit unter die Lupe genommen und analysiert, wie sie für den Weg zur Smart City strategisch aufgestellt sind. Das Ergebnis: Wien, Chicago und Singapur schneiden im Ranking am besten ab - drei Städte auf drei verschiedenen Kontinenten.

"Die Zahl der Städte, die einen strategischen Ansatz in Richtung Smart City verfolgen, nimmt seit einigen Jahren deutlich zu", erläutert Thilo Zelt, Partner von Roland Berger. "Allerdings tun sich die meisten Städte noch sehr schwer, wenn es darum geht, hinreichend integrierte und umfassende Strategien zu definieren."

Verschiedene Städte, unterschiedliche Strategien

Die Städte, die im "Smart City Index" gut abschneiden, sind weder besonders groß noch besonders wohlhabend. Beispiel Wien: Die österreichische Hauptstadt kann punkten, weil sie eine breit und sehr grundsätzlich angelegte Smart City-Strategie ausgearbeitet hat, die auf den Kriterien Lebensqualität, Ressourcenschonung und Innovation basiert. Chicago, auf Platz zwei des Rankings, zeichnet sich unter anderem durch seinen Bildungsansatz aus: Die Stadt setzt auf die Vermittlung digitaler Kompetenz und unterhält ein Netzwerk von 250 kostenlosen Computerlaboren im gesamten Stadtgebiet. Am anderen Ende der Größenskala verfolgen Städte wie etwa das spanische Santander ausgewogene Strategien, die zeigen, dass auch kleinere Städte umfassende Strategien entwickeln können.

Smart City-Lösungen: ein weltweiter Markt auf Wachstumskurs

Eines steht auf jeden Fall fest: Der weltweite Markt für Smart City-Lösungen hat viel Potenzial. Bis 2023 wird sein Volumen voraussichtlich bei rund 28 Milliarden Dollar liegen. Heute sind es 13 Milliarden Dollar.

"Firmen, die die erforderlichen Technologien und Dienstleistungen für den Betrieb von intelligenten Prozessen anbieten, können von dem Smart Cities-Trend profitieren", prognostiziert Thilo Zelt. "Wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass auch sie einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Komplettlösungen aus einer Hand statt fragmentierter Geschäftsansätze sind hier entscheidend."

Die Bausteine einer erfolgreichen Smart City-Strategie

Auf dem Weg zur optimalen Strategie sollten Großstädte in erster Linie verstehen, was die Bürger tatsächlich wollen, und die in einer Stadt angebotenen Dienstleistungen grundsätzlich überdenken, den Nutzen auf Bürger und Unternehmen ausrichten und diese auch in die Strategieentwicklung einzubeziehen. Inhaltlich ist es wichtig, dass Smart City Ansätze nicht in einzelnen, unverbundenen Lösungen stecken bleiben, sondern die Breite der öffentlichen Daseinsvorsorge adressieren und die entsprechenden Anwendungen auch untereinander verknüpfen. Daneben brauchen Städte ein Konzept zum Umgang mit und zur Verknüpfung von Daten und idealerweise eine offene Datenpolitik. Daraus folgt allerdings auch, dass die Städte über ein IT-Sicherheitskonzept verfügen müssen. "Schließlich ist ein wichtiger Erfolgsfaktor", so Zelt, "dass Städte ihre Strategie möglichst zentral und ressortübergreifend koordinieren und klare Umsetzungspläne aufsetzen." Private und öffentliche Unternehmen, etwa Infrastrukturbetreiber wie Stadtwerke, sollten aktiv in die Gestaltung, Finanzierung und Umsetzung einer Smart City eingebunden werden, genauso wie die Öffentlichkeit.

"Nur wenn all diese Aspekte berücksichtigt werden und die Städte einen permanenten Dialog mit der Öffentlichkeit pflegen, können Smart City-Strategien erfolgreich werden und zu einem besseren Lebensraum in den Ballungszentren der Welt beitragen", fasst Thilo Zelt zusammen.

Interessierte Städte finden einen kostenlosen Onlinetest zur Beurteilung ihres Smart City-Strategieansatzes hier: http://rb.digital/SmartCityStrategyIndex

Die Studie können Sie herunterladen unter: www.rolandberger.de/pressemitteilungen

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter: https://www.rolandberger.com/de/Notifications.html

Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220 Partnern.

Navigating Complexity

Seit 50 Jahren berät Roland Berger seine Klienten dabei, Veränderungen erfolgreich zu begegnen. Heute und in der Zukunft wollen wir unsere Klienten dabei unterstützen, durch die vielschichtigen wirtschaftlichen, technologischen, politischen und sozialen Komplexitäten unserer Zeit zu navigieren. Mit ihnen gemeinsam entwickeln und verwirklichen wir flexible Strategien, die essentiell für den langfristigen Erfolg sind.

OTS: Roland Berger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32053 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32053.rss2

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Claudia Russo Roland Berger Head of Regional Marketing & Communications Germany and Switzerland Tel.: +49 89 9230-8190 E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.com www.rolandberger.com

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/32053/3587700 -