OTS: Roland Berger / Europas Kommunen setzen auf wasserstoffbetriebene ...

München (ots) - Viele europäische Städte müssen schnell für

bessere Luft sorgen.



Dabei setzen Kommunen immer öfter auf die

Brennstoffzellentechnologie, die bei ihren Fahrzeugflotten,

Wärmeerzeugungs- sowie Industrieprozessen eine emissionsfreie

Alternative bietet. Antriebs- und Kraftstoff ist dabei der

Wasserstoff. So wollen laut einer aktuellen Studie von Roland Berger

ca. 90 europäische Städte in den kommenden fünf Jahren rund 1,8

Milliarden Euro in diese Zukunftstechnologie investieren. Während die

notwendige Infrastruktur aufgebaut wird, hinkt vor allem die

Autoindustrie noch hinterher: Es fehlt an verfügbaren Fahrzeugen.

"Gerade in Europa ist in den vergangenen Jahren viel Geld in die

Batterietechnologie geflossen", erklärt Yvonne Ruf, Partner von

Roland Berger. "Die Brennstoffzelle führte lange wegen geringer

Nachfrage ein Schattendasein. Wir erleben derzeit allerdings eine Art

Renaissance für die Brennstoffzelle." Yvonne Ruf zählt zu den Autoren

der Studie "Fuel Cells and Hydrogen for Green Energy in European

Cities and Regions", die Roland Berger im Auftrag des The Fuel Cells

and Hydrogen Joint Undertaking (FCH) erstellt hat.

Europas Städte wollen in Wasserstofftechnologie stark investieren

Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen gelten als

Schlüsseltechnologie, um klima- und gesundheitsschädliche

Treibhausgase zu reduzieren. Insbesondere im Flottenbetrieb und

Schwerlastbereich können solche Fahrzeuge durch kurze

Betankungszeiten und größere Reichweiten auftrumpfen. Das haben auch

die befragten 89 europäischen Kommunen erkannt: Sie planen in den

nächsten fünf Jahren Investitionen von bis zu 1,8 Milliarden Euro in

Stadtbusse, Autos und Lieferwagen mit Brennstoffzellen sowie in

Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion und

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Mittelfristig wollen sie auch

entsprechend ausgestattete Müllwagen, Züge und Schiffe anschaffen.

Die Umrüstung verspricht nicht nur Umwelt-, sondern auch

Wirtschaftseffekte: Der globale Industrieverband Hydrogen Council

rechnet damit, dass bis 2050 sogar rund 30 Millionen zusätzliche

Arbeitsplätze entstehen werden. Der Einsatz der

Wasserstofftechnologie wird jährliche Umsätze von rund 2.000

Milliarden Dollar weltweit generieren - falls der Wasserstoff sich

als globaler Energieträger durchsetzt und bis zu 18 Prozent der

globalen Energienachfrage abdeckt.

Schlechtes Modellangebot und geringe Stückzahlen bei Fahrzeugen

Die aktuelle Studie zeigt, dass die Pläne der meisten Kommunen

konkret und entsprechende Fördermittel bereits bewilligt oder

mindestens bereits beantragt sind. Dazu gehört auch der Aufbau

eigener Tankstellen. Vor allem ab dem Jahr 2022 soll es demnach zu

einem zügigen Ausbau des Netzes kommen; der nötige Wasserstoff soll

überwiegend durch Elektrolyse vor Ort hergestellt werden.

Bei der Umsetzung ihrer Pläne stoßen die befragten Regionen und

Kommunen allerdings auf einige Hürden. Weil derzeit nur wenige - vor

allem asiatische - Hersteller kommerziell nutzbare Busse, Lieferwagen

und Autos in kleinen Stückzahlen anfertigen, übersteigt die Nachfrage

das Angebot. Laufende Ausschreibungsverfahren wurden offenbar bereits

zurückgezogen. Zusätzlicher Bedarf an LKW und Zügen dürfte in Kürze

aus dem privaten Logistikbereich auf die Anbieter zukommen. Die

Autoren empfehlen deshalb eine deutliche Ausweitung der

Produktionskapazitäten vor allem bei europäischen Herstellern, die

bislang oft nur nach Auftrag oder mit langen Lieferzeiten fertigen.

"Der Brennstoffzellenantrieb mit Wasserstoff ist gerade im

Schwerlastbereich und Flottenbetrieb eine wettbewerbsfähige

Technologie. Wenn die flächendeckende Umrüstung auf emissionsfreie

Flotten gelingen soll, müssen die Hersteller jetzt dringend

investieren, um sich wichtige Marktanteile zu sichern", rät Heiko

Ammermann, Senior Partner von Roland Berger und Leiter des Competence

Centers Transportation.

Die Studie können Sie herunterladen unter:

www.rolandberger.de/pressemitteilungen

The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking ist eine

öffentlich-private Partnerschaft, an der unter anderem die

Europäische Kommission, die europäische Industrie im Bereich

Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologien und verschiedene,

Forschungseinrichtungen beteiligt sind.

Roland Berger

Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit

führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und

europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist

das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen

Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine

unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220

Partnern.

