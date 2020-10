OTS: Roland Berger / Digitaler Gesundheitsmarkt in Europa soll bis 2025 auf ...

Digitaler Gesundheitsmarkt in Europa soll bis 2025 auf 232 Milliarden

Euro anwachsen (FOTO)

München (ots) -

- Wachstumsschub von fast 50 Prozent für digitale Gesundheitsangebote durch

Covid-19-Pandemie

- Patienten mit Vorerkrankungen bringen kleinen und mittleren Plattformanbietern

mehr Vertrauen entgegen

- Zusammenschlüsse von spezialisierten Plattformen bieten vielversprechende

Chancen für alle Marktteilnehmer

Vor der weltweiten Covid-19-Pandemie standen viele Patienten dem Arztbesuch per

Videochat oder der Datenübermittlung an Versorger eher kritisch gegenüber.



Durch

den täglichen Umgang mit digitalen Dienstleistungen und Produkten ändert sich

diese Ausgangslage. Damit nimmt der digitale Gesundheitsmarkt weiter an Fahrt

auf. Das zeigt die neue Roland Berger-Studie "Future of Health 2 - The rise of

healthcare platforms", für die rund 500 Experten weltweit befragt wurden.

So hat sich im Vergleich zur letztjährigen Studie das erwartete Wachstum des

digitalen Gesundheitsmarktes in Europa bis 2025 auf 232 Milliarden Euro erhöht,

ein Plus von fast 50 Prozent. Für Deutschland liegt die Prognose bei 57

Milliarden Euro. Die Experten gehen davon aus, dass die Pandemie den

Digitalisierungsprozess der Branche insgesamt um rund zwei Jahre beschleunigt.

"Die Ergebnisse unserer Befragung übertreffen die des letzten Jahres deutlich",

stellt Karsten Neumann, Partner bei Roland Berger und einer der Autoren, fest.

"Wir erwarten eine entsprechend hohe Dynamik im Markt, die in den kommenden

Jahren auch Fusionen und Übernahmen nach sich ziehen wird."

Spezialisierte Plattformanbieter mit guten Chancen

Das durch die Pandemie beschleunigte Wachstum trifft auf einen stark

fragmentierten Markt. Einerseits versuchen sich große Technologieunternehmen mit

riesigen Datenmengen zu positionieren. Andererseits bringen kleinere Anbieter

Applikationen und spezielle Lösungen für bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel

Diabetes, auf den Markt. 2019 waren sich noch 61 Prozent der Experten sicher,

dass die großen Tech-Konzerne bis 2025 ein integraler Bestandteil des

Gesundheitssystems sein werden. Die aktuellen Umfrageergebnisse zeigen jedoch:

Lediglich zehn Prozent der Patienten mit Vorerkrankungen würden sich an diese

Unternehmen wenden. "Damit steigen die Chancen für Unternehmen und

Plattformanbieter aus dem Gesundheitswesen, die als Schnittstelle virtuelle und

reale Dienstleistungen kombinieren", sagt Neumann.

An diese neuen Plattformmodelle sollten sich auch ambulante

Dienstleistungsanbieter anpassen. Ansonsten laufen sie mittelfristig Gefahr

marginalisiert oder aus dem Markt gedrängt zu werden. So erwarten etwa 64

Prozent der Befragten, veränderte Geschäftsmodelle für ambulante

Dienstleistungen. "Es ist wichtig, dass Anbieter jetzt die Weichen für die

nächsten Jahre stellen", rät Karsten Neumann. "Sie müssen sich fragen, welche

Plattformen sie bedrohen können, oder wo und in welchem Netzwerk sie selbst ihr

Geschäftsmodell ausweiten."

Plattformen international bereits heute erfolgreich

Mit passenden Geschäftsmodellen drängen auch neue Spieler in den Markt. So

verschärfen Start-ups den Wettbewerb in allen beteiligten Industrien - sei es in

der Pharmabranche, bei den Versicherern, bei Leistungserbringern oder bei

Startups und Technologieunternehmen. "Es entstehen immer mehr Spezialisten. Das

führt zwangsläufig zu einer Vernetzung untereinander, um eine durchgehende User

Journey zu gewährleisten", erklärt Neumann. "Relevante Partnerschaften, in denen

alle Teilnehmer profitieren, werden in Zukunft der entscheidende Erfolgsfaktor

sein."

Praktische Beispiele unterstreichen diese Entwicklung. So bringt eine

Versicherung in Mexiko bereits heute 22.000 Versorgungsanbieter mit über 250.000

Patienten in einer Plattform zusammen. Ein chinesisches Unternehmen bündelt

wiederum große Datensätze, Online-Terminvereinbarungen und gesundheitsfördernde

Programme auf einer anderen Plattform. Und in Saudi-Arabien ist die

Plattformintegration bereits Teil des gesamten Gesundheitssystems. Um Schritt zu

halten, müssen europäische Marktteilnehmer ihre Strategien neu definieren.

"Durch den Plattformgedanken sind alle Chancen für die Marktteilnehmer offen, es

wird keine "the winner takes it all" Situation geben", so Neumann.

Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:

https://ots.de/koxfTd

