OTS: Roland Berger / Asset Management: Chinesischer Markt birgt erhebliches ...

Asset Management: Chinesischer Markt birgt erhebliches Potenzial für

ausländische Vermögensverwalter (FOTO)

München (ots) -

- Asset Management-Markt verdreifacht sich voraussichtlich bis 2028

auf über 6 Billionen Euro

- Hohe Sparquote und Bedarf an kommerziellen Pensionsfonds fördern

Entwicklung

- China vereinfacht regulatorische Rahmenbedingungen für ausländische

Fondmanager

China ist heute die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt, hat aber noch großen

Nachholbedarf im Asset Management-Bereich.



So kamen 2018 nur 6 Prozent der

weltweiten "Assets Under Management" aus dem Reich der Mitte; rund die Hälfte

stammte aus Nordamerika (47%). Aus dieser Konstellation ergibt sich großes

Wachstumspotenzial, auch für ausländische Vermögensverwalter, denn bis 2028 soll

sich das Volumen des chinesischen Markts auf über 6 Billionen Euro

verdreifachen. Das ist ein zentrales Ergebnis der Studie "China's asset

management market / Opportunities and challenges for global asset managers in a

new era" von Roland Berger.

"Der chinesische Asset Management-Markt ist schon in den vergangenen Jahren

schneller gewachsen als der Weltmarkt, hinkt aber vom Volumen her immer noch

weit hinter den nordamerikanischen und europäischen Märkten zurück", sagt Markus

Strietzel, Partner von Roland Berger. "Dies zeigt, dass sich der Asset

Management-Markt des Landes noch in einem frühen Stadium befindet und noch stark

weiterentwickeln wird."

Geringe Renditen auf Spareinlagen und unterfinanzierte Pensionsfonds - eine

bessere Chance für Asset Manager

Chinas BIP-Wachstum lag 2018 trotz wirtschaftspolitischer Spannungen bei 6,6

Prozent. Gleichzeitig ist die Sparquote Chinas die dritthöchste der Welt: "Doch

in China wächst langsam die Erkenntnis, dass Investieren eine gute Alternative

zum Sparen ist, vielleicht die bessere. Davon können auch ausländische

Vermögensverwalter profitieren", sagt Strietzel.

Auch die demografische Entwicklung Chinas hat Einfluss auf den Asset

Management-Markt in Fernost. Die derzeitigen Pensionsfonds sind weitgehend

unterfinanziert und die Rentenpenetrationsrate bleibt sehr niedrig, was zum Teil

die hohen Sparquoten des Landes erklärt. "Um diese Lücke zu schließen, könnte

die chinesische Regierung das Wachstum der kommerziellen Pensionsfonds

beschleunigen. Dies würde ebenfalls gute Chancen für lokale und ausländische

Vermögensverwalter schaffen", kommentiert Strietzel.

Vereinfachte regulatorische Rahmenbedingungen für ausländische Anbieter

In diesem Kontext liberalisiert China seine Finanzdienstleistungen und schafft

neue Möglichkeiten für ausländische Vermögensverwalter. So hat das Land

Ausländern nicht nur den vollen Zugang zum Markt für private Fonds gewährt,

sondern auch die Obergrenze für ausländische Beteiligungen an Joint Ventures im

Bereich der chinesischen und ausländischen Fondsverwaltung auf von 49 auf 51

Prozent erhöht. Bis 2020 verspricht die Regierung außerdem, alle

Eigentumsbeschränkungen aufzuheben. Ausländische Unternehmen bekommen damit die

Chance, sich von reinen Aktionären zu tatsächlichen Onshore-Betreibern zu

entwickeln.

"Auch, wenn es einfacher wird, den chinesischen Asset Management-Markt zu

betreten, sollten internationale Anbieter die Besonderheiten des Landes und des

Marktes ausreichend kennen, um das vorhandene Potenzial bestmöglich zu nutzen",

rät Markus Strietzel dazu.

Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:

www.rolandberger.de/pressemitteilungen

