OTS: Rohde & Schwarz / Rohde & Schwarz stärkt mit Übernahme der Zurich ...

Rohde & Schwarz stärkt mit Übernahme der Zurich Instruments AG seine

Position im Markt der Quantentechnologien

München/Zürich (ots) - Als Wegbereiter von Zukunftsthemen wie 6G und autonomes

Fahren agiert der Technologiekonzern Rohde & Schwarz künftig auch im Bereich

Quantencomputing.



Mit der Übernahme des technologisch führenden

Messtechnik-Unternehmens Zurich Instruments AG zum 01. Juli 2021 baut Rohde &

Schwarz seinen Geschäftsbereich Test & Measurement weiter aus. Die Schweizer

Zurich Instruments AG wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft geführt.

Quantentechnologien werden die High-Tech-Industrie in den nächsten Jahrzehnten

bedeutend prägen. Das Potenzial für die Industrie wie auch für die Forschung ist

enorm. Ein Zukunftstrend, dem Milliarden an staatlichen Fördermitteln und

Industrieinvestitionen zuteilwerden. Bereits heute ist Rohde & Schwarz im

Bereich Quantensensing tätig. Mit der Akquisition positioniert sich der Konzern

nun im Bereich Quantencomputing mit seiner Messtechnik für eine der global

vielversprechendsten Zukunftstechnologien.

Zurich Instruments bietet hierfür hochmoderne Messsysteme für Kunden in der

wissenschaftlichen und industriellen Forschung. Das Unternehmen bewegt sich seit

seiner Gründung im Jahr 2008 an der Spitze der Wissenschaft. Als Spin-Off der

Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) ist Zurich

Instruments seither kontinuierlich gewachsen. Am Hauptsitz in Zürich sowie in

den Vertretungen in China, USA, Frankreich, Südkorea, Japan und Italien werden

mehr als 100 Mitarbeitende beschäftigt. Über die Quantentechnologie hinaus

bringt Zurich Instruments ein starkes Netzwerk und Erfahrungen in der

akademischen Forschung der Physik mit.

Peter Riedel, Geschäftsführer von Rohde & Schwarz, erklärt: "Wir freuen uns,

gemeinsam mit Zurich Instruments die technischen Lösungen der Zukunft

mitzuentwickeln. Zudem stärken wir unsere Position im Umfeld der Wissenschaft.

Die Begeisterung, Wissenschaft und Innovation voranzubringen, vereinen Rohde &

Schwarz und Zurich Instruments bereits heute."

Insbesondere der Messtechnikmarkt für Quantencomputing birgt für beide

Unternehmen ein erhebliches Potenzial. Denn der Betrieb und die Wartung eines

Quantencomputers im größeren Maßstab erfordern eine Vielzahl an spezifischen

Messlösungen. Rohde & Schwarz und Zurich Instruments stellen hierbei durch ihre

komplementären Produkte künftig Komplettlösungen bereit.

Dr. Sadik Hafizovic, Mitgründer und Geschäftsführer von Zurich Instruments, fügt

hinzu: "Mit Rohde & Schwarz haben wir die Firma gefunden, die uns Zugang zu den

neuesten und besten Technologien verschafft. Die Größe, die Stabilität und das

technologische Know-how von Rohde & Schwarz bieten uns die optimalen

Bedingungen, auch in Zukunft in der Messtechnik den rapide wachsenden Markt des

Quantencomputings anzuführen und als eigenständige Tochter weiter zu wachsen."

Für die Kunden von Zurich Instruments bedeutet die neue Konstellation noch mehr

Zukunftssicherheit für innovative Produkt-Roadmaps von Lock-in Verstärkern,

Impedanzmessgeräten und Quantencomputer-Kontrollsystemen. Die Fortführung der

Beziehungen zu bestehenden Kunden und Partnern ist für beide Unternehmen

essenziell. Alle Funktionen von Zurich Instruments von Entwicklung über

Produktion bis hin zu Marketing und Sales bleiben bestehen.

Gemeinsam mit Zurich Instruments wird Rohde & Schwarz die Technologien der

Zukunft weiter mitgestalten - für eine sichere und vernetzte Welt.

Rohde & Schwarz

Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz zählt mit seinen führenden Lösungen aus

den Bereichen Test & Measurement, Technology Systems sowie Networks &

Cybersecurity zu den Wegbereitern einer sicheren und vernetzten Welt. Vor mehr

als 85 Jahren gegründet, ist der Konzern für seine Kunden aus Wirtschaft und

hoheitlichem Sektor ein verlässlicher Partner rund um den Globus. Zum 30. Juni

2020 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeitenden rund 12.300. Der unabhängige

Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019/2020 (Juli bis Juni) einen Umsatz

von 2,58 Milliarden Euro. Firmensitz ist München.

Zurich Instruments AG

Zurich Instruments entwickelt und produziert Messgeräte für Wissenschaftler und

Ingenieure weltweit, die sich für oft schwer messbare Phänomene begeistern. Das

Kernangebot des Unternehmens umfasst Lock-in-Verstärker, Impedanz-Analysatoren,

Arbitrary-Waveform-Generatoren und das erste kommerziell erhältliche

Quantencomputer-Kontrollsystem. Zurich Instruments bringt Innovation in die

wissenschaftliche Instrumentierung und in Quantenkontrollsysteme in den

mittleren (MF), ultrahohen (UHF) und jetzt auch superhohen (SHF)

Frequenzbereichen durch die Kombination von Frequenz- und Zeitbereichstools in

jedem seiner Produkte. Dieser Ansatz macht es möglich, die Komplexität von

Laboraufbauten zu reduzieren und neue Messstrategien zu erschließen.

