OTS: Rewe Group / REWE Group mit Umsatzplus von 6,7 Prozent auf 57,8 ...

REWE Group mit Umsatzplus von 6,7 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro /

Überdurchschnittliches Wachstum im deutschen Supermarkt-Geschäft aus

eigener Kraft und durch Übernahmen

Köln (ots) -

- REWE-Konzern steigert Umsatz um 8,3 Prozent auf 49,4 Milliarden

Euro - Vollsortiment National mit Umsatzplus von 15,4 Prozent;

auch ohne Neuzugänge mit Umsatzplus von 5,8 Prozent

- Vollsortiment International legt um 4,9 Prozent zu

- Discount National wächst um 2,5 Prozent

- Discount International mit Umsatzplus von 5,4 Prozent

- toom Baumarkt beim Umsatz 2,5 Prozent über Vorjahr

- Touristik mit Umsatzsteigerung von 3 Prozent

- Investitionen 2017 bei 1,9 Milliarden Euro

- Um Sondereffekte bereinigtes EBITA 2017 bei 594 Millionen Euro

Die REWE Group hat im Geschäftsjahr 2017 beim Umsatz in allen

Geschäftsfeldern im In- und Ausland kräftig zugelegt.



Der

Gesamtaußenumsatz wuchs um 6,7 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro. Zum

dynamischen Wachstum der Gruppe trug das Geschäft in Deutschland mit

einem Umsatzplus von 7,1 Prozent bei. Im Ausland wurde der Umsatz um

5,7 Prozent gesteigert. Der Auslandsanteil am Gesamtaußenumsatz der

REWE Group verringerte sich dadurch leicht um -0,3 Prozentpunkte auf

27,7 Prozent; Deutschland: +0,3 Prozentpunkte, auf 72,3 Prozent. Die

Zahl der Märkte stieg insgesamt um 3,7 Prozent auf 15.313. Lionel

Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, sagte bei der

Vorstellung der noch nicht testierten Geschäftszahlen am 10. April

2018 in Köln: "2017 war ein außergewöhnliches und erfolgreiches Jahr

für unser Unternehmen, weil unsere genossenschaftliche Gruppe

insgesamt sehr kräftig um 3,7 Milliarden Euro gewachsen ist.

Dies ist eine Rekordsumme beim Umsatzwachstum. Erfreulich ist

insbesondere, dass wir nicht nur durch die Übernahme von

Kaiser'sTengelmann-Filialen in Berlin, Bayern und

Nordrhein-Westfalen, durch die Gründung der Supermärkte Nord

Vertriebs GmbH & Co. KG (SuNo) mit ihren Sky-Märkten sowie durch die

Konsolidierung des neu gegründeten Joint Ventures mit der REWE

Dortmund eG dieses Umsatzplus erzielt haben, sondern sehr kräftig

organisch aus eigener Kraft gewachsen sind. Im hart umkämpften

deutschen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt hat REWE auch ohne die

übernommenen Filialen das stärkste Umsatzwachstum der

Supermarkt-Branche erwirtschaftet. PENNY hat sein Umsatzwachstum des

Jahres 2016 noch weiter verbessern können. Ebenso hat sich unser

Auslandsgeschäft insbesondere in Mittel- und Osteuropa hervorragend

entwickelt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der guten Entwicklungen

bei toom Baumarkt und in unserer Touristik-Sparte bin ich sehr

zufrieden mit der Gesamtentwicklung der REWE Group - eine

Entwicklung, die vor allem auch der großen Leistung und dem

Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken ist.

Im harten Wettbewerb des Handels und der Touristik machen sie den

entscheidenden Vorteil für uns aus. Wir ernten hier weiterhin die

Früchte unseres konsequenten Kurses der Expansion, Modernisierung und

Innovation, die auch zukünftig die tragenden Säulen unserer Strategie

des profitablen Wachstums sein werden. Unser Ziel ist es, immer und

überall die beste Leistung für unsere Kunden zu erbringen. Dazu zählt

auch unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und gesunde

Ernährung. Im Jahr 2018 werden wir deshalb unter anderem den Zucker-

und Salzgehalt bei rund 200 Eigenmarkenprodukten signifikant

verringern."

Zufrieden äußerte sich Souque zugleich über die Entwicklung des

selbstständigen Lebensmitteleinzelhandels unter dem Dach der REWE

Group. Die REWE-Partnerkaufleute erzielten 2017 ein Umsatzwachstum

von 8,5 Prozent. "Unsere REWE Kaufleute-Märkte sind ein wichtiger

Treiber unseres Wachstums. Die Förderung des selbstständigen

Einzelhandels ist nicht nur Teil unseres genossenschaftlichen

Auftrags, sondern trägt in entscheidender Weise zur positiven

wirtschaftlichen Entwicklung des gesamten Unternehmens bei."

Zahl der Beschäftigten steigt um 6 Prozent

Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland und dem europäischen

Ausland stieg um 6,1 Prozent auf 345.434 (fortzuführendes Geschäft).

In Deutschland erhöhte sich 2017 die Beschäftigtenzahl von 235.897 um

7,7 Prozent auf 254.097. Die Zahl der Beschäftigten im Ausland stieg

um 1,7 Prozent auf 91.337.

Im Vergleich zu 2016 (Stichtag: 30.09.) steigerte der Kölner

Handels- und Touristikkonzern im vergangenen Jahr die Anzahl der

Auszubildenden um 2,8 Prozent von 8.168 auf 8.394 (Stichtag: 30.09.).

REWE-Konzern

Der Umsatz des REWE-Konzerns aus fortzuführendem Geschäft stieg im

vergangenen Jahr um 8,3 Prozent von 45,6 Milliarden Euro auf 49,4

Milliarden Euro. In Deutschland wuchs der REWE-Konzern um 9,5 Prozent

und im Ausland um 5,7 Prozent.

Ohne die Sondereffekte der Übernahme von

Kaiser'sTengelmann-Filialen, von SuNo und durch die Konsolidierung

des Joint Ventures mit der REWE Dortmund betrug das Umsatzwachstum

4,4 Prozent.

Das unbereinigte operative Ergebnis aus fortzuführendem Geschäft

lag bei 491 Millionen Euro. Vor den genannten Sondereffekten im

Geschäftsjahr 2017 betrug das EBITA des REWE-Konzerns 594 Millionen

Euro und lag damit um rund 20 Millionen Euro über dem ebenfalls um

Sondereffekte bereinigten Vorjahreswert von 574 Millionen Euro

(unbereinigter Vorjahreswert: 997 Millionen Euro).

Im EBITA des REWE-Konzerns nicht enthalten ist das operative

Ergebnis der REWE-Partnerkaufleute unter dem Dach der Kölner REWE,

das sich auf rund 290 Millionen belief und damit das hohe Niveau des

Vorjahres erreichte.

Der Jahresüberschuss des REWE-Konzerns liegt 2017 voraussichtlich

bei 338 Millionen Euro. Die Differenz zum Vorjahr geht ausschließlich

auf die genannten Sondereffekte zurück.

Das REWE-Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

auf Anlagevermögen und Firmenwerte (EBITDA) erhöhte sich gegenüber

dem vergleichbaren Vorjahreswert (ohne einmalige Sondereffekte im

Geschäftsjahr 2016) von 1,53 Milliarden Euro auf 1,65 Milliarden

Euro. Die cash-wirksamen Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte des Jahres 2017 lagen mit 1,9 Milliarden

Euro deutlich über dem hohen Niveau des Vorjahres.

Das Eigenkapital erreichte 2017 mit 6,2 Milliarden Euro einen

neuen Höchststand. Die Eigenkapitalquote betrug 31,7 Prozent. Die

Nettofinanzverschuldung ohne Finanzierungsleasing lag zum Stichtag

31.12.2017 bei 752 Millionen Euro und bleibt damit auf niedrigem

Niveau.

Souque bekräftigte, dass der REWE-Konzern im laufenden

Geschäftsjahr seine Investitionstätigkeit weiter forcieren wird: "Wir

werden 2018 die Investitionen auf 2,4 Milliarden Euro erhöhen.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind die Expansion und

Modernisierung unserer Vertriebsnetze, der Erwerb von Immobilien,

Technologie, Logistik und die Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter. In Deutschland werden wir rund 1,5 Milliarden Euro

investieren, im europäischen Ausland rund 900 Millionen Euro."

Weiter erklärte Souque: "Wir sehen uns gut gerüstet für die vor

uns liegenden Herausforderungen. Durch die

Kaiser'sTengelmann-Filialen und den Sanierungsbedarf bei Sky haben

wir eine temporäre Ergebnisbelastung. Doch indem wir dort investieren

und modernisieren, verbessern wir unsere Wettbewerbsposition

erheblich. Diesen Weg werden wir fortsetzen. Mit Konzepten wie REWE

2020 und PENNY 2020 in Deutschland stärken wir unser stationäres

Geschäft. Gleichzeitig setzen wir unseren Digitalisierungskurs fort

und optimieren unsere Omnichannel-Konzepte. Mit unseren hohen

Investitionen, die wir auch über 2018 hinaus geplant haben, wollen

wir die Geschwindigkeit unseres profitablen Umsatzwachstums nochmals

signifikant erhöhen."

Vollsortiment National

Das Vollsortiment National mit REWE, REWE Center, REWE City, REWE

To Go sowie Nahkauf und sonstigen Großhandelspartnern erzielte 2017

ein Umsatzplus von 15,4 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro. Bereinigt

um die Neuzugänge Sky, Kaiser'sTengelmann-Filialen und das Joint

Venture mit der REWE Dortmund betrug das Plus 5,8 Prozent. Damit

führte REWE laut der Konsumforscher der GfK und von TradeDimensions

auch in diesem Jahr wieder das Wachstum bei den deutschen

Supermärkten an.

Wesentliche Faktoren für den Erfolg von REWE waren unter anderem

die weiter verbesserte Preispositionierung, die Stärkung von

regionalen und lokalen Produkten, von Convenience- und Bio-Produkten

im Sortiment sowie der Eigenmarken. Durch die kontinuierliche

Weiterqualifizierung der Mitarbeiter sowie zusätzliche Mitarbeiter im

Markt konnte zudem die Service-Wahrnehmung der Kunden nochmals

verbessert werden. Mit Erfolg entwickelte sich zudem das innovative

Konzept REWE To Go. In Kooperation mit ARAL konnte die Zahl der

Tankstellen mit REWE To Go im Jahr 2017 von 60 auf 236 erhöht werden.

Weiterhin voll auf Kurs liegt die Entwicklung der REWE

Omnichannel-Aktivitäten. Der REWE Lieferservice ist derzeit in 75

Städten verfügbar und deckt mit seinem Angebot rund 40 Prozent der

Bevölkerung in Deutschland ab. Damit ist REWE aktuell Deutschlands

Nr.1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel. Ergänzt wird dieses

Angebot durch den REWE Abholservice, der aktuell an 67 Standorten

verfügbar ist, sowie durch den bundesweiten REWE Paketservice für

Partnerprodukte.

Vollsortiment International

Im Vollsortiment International sind die Supermarkt- und

Drogeriemarkt-Aktivitäten in Österreich, Tschechien, der Slowakei,

Russland, Bulgarien, Kroatien und der Ukraine zusammengefasst. Der

Umsatz stieg um 4,9 Prozent (wechselkursbereinigt um 3,8 Prozent) von

8,5 auf 8,9 Milliarden Euro.

Der Umsatz im Vollsortiment Österreich mit BILLA, BIPA, MERKUR und

ADEG stieg um 1,4 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Die Supermärkte

wuchsen um 1,9 Prozent, während die BIPA-Drogeriemärkte 4,7 Prozent

beim Umsatz einbüßten. Ursächlich dafür waren Bereinigungen des

Filialportfolios sowie gezielte Investitionen in die Preise.

In Mittel- und Osteuropa erwirtschaftete BILLA einen Umsatzzuwachs

von 14,5 Prozent (wechselkursbereinigt +10,4 Prozent) auf 2,6

Milliarden Euro. Das stärkste Wachstum erreichte dabei BILLA

Tschechien mit +15,9 Prozent (wechselkursbereinigt +12,9 Prozent).

Discount National

PENNY Deutschland erwirtschaftete ein Umsatzplus von 2,5 Prozent

auf 7,4 Milliarden Euro. Im zweiten Jahr in Folge stieg auch wieder

die Zahl der PENNY-Filialen in Deutschland - um 1,2 Prozent von 2.148

auf 2.174.

Zugleich setzte PENNY in Deutschland den Rollout seines Konzepts

PENNY 2020 fort. 850 Filialen wurden im vergangenen Jahr entsprechend

umgebaut und damit unter anderem die Frischeleistung durch die

Erweiterung von Kühlflächen erhöht und die Convenience-Eigenmarken

penny to go und penny heat&eat ausgebaut.

Discount International

In den Ländern Italien, Österreich, Ungarn, Rumänien und

Tschechien erwirtschaftete PENNY International einen Umsatz von 4,5

Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Umsatzplus

von 5,4 Prozent (wechselkursbereinigt +4,8 Prozent).

Die umsatzstärksten Länder sind Tschechien (1,3 Mrd. Euro),

Italien (1,1 Mrd. Euro) und Österreich (785 Mio. Euro). Die stärkste

Umsatzentwicklung verzeichnete PENNY International mit 12,2 Prozent

in Ungarn (wechselkursbereinigt +11,4 Prozent). Es folgen Tschechien

mit einem Umsatzplus von 9,2 Prozent (wechselkursbereinigt +6,3

Prozent) und Rumänien mit +6,9 Prozent Umsatzzuwachs

(wechselkursbereinigt +8,8 Prozent).

Im hart umkämpften Markt in Österreich konnte PENNY den Umsatz des

Vorjahres mit einem leichten Plus von 0,7 Prozent halten.

Fachmarkt National

Der Geschäftsbereich Fachmarkt National umfasst die

Baumarkt-Aktivitäten von toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt. Die

Filialen von toom Baumarkt erwirtschafteten 2017 ein Umsatzplus von

2,5 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Mit diesem Wachstum liegt toom

Baumarkt deutlich über dem vom Branchenverband BHB ermittelten

Gesamtumsatzwachstum von 1,1 Prozent im deutschen Baumarkthandel.

Angesichts einer Umsatzabschmelzung von rund 12 Millionen Euro bei B1

ergibt sich für das Geschäftsfeld Fachmarkt National insgesamt ein

Umsatzplus von 2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro.

Geschäftsfeld Touristik

Die DER Touristik als Reisesparte der REWE Group hat sich 2017 mit

einem Plus beim fakturierten Umsatz von 3 Prozent auf 6,5 Milliarden

Euro weiter positiv entwickelt.

Der Internationalisierungskurs der DER Touristik von einem

deutschen Reiseanbieter hin zu einem europäischen Reisekonzern - mit

Akquise von Exim Tours in Osteuropa im Jahr 2012 und der europäischen

Reiseveranstalter, Spezialisten und Stores von Kuoni im Jahr 2015 -

hat sich im zurückliegenden Geschäftsjahr sehr positiv ausgewirkt.

2017 konnten insbesondere die Unternehmen in den Quellmärkten in Ost-

und in Nordeuropa beim Umsatz deutlich zulegen. Auch die

Zielgebietsagenturen wachsen deutlich. Besonders erfolgreich mit

Rekordumsätzen und -ergebnissen war wieder der deutsche

Reisevertrieb, der gerade in Zeiten einer wahrgenommenen wachsenden

Unsicherheit in einigen Zielmärkten eine immer größere Bedeutung

bekommt.

