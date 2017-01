OTS: Renault Deutschland AG / Renault wächst in Deutschland um 11,8 Prozent - ...

Renault wächst in Deutschland um 11,8 Prozent - doppelt so stark wie der Markt Brühl (ots) - Die Renault Gruppe (Renault und Dacia) verkaufte 2016 in Deutschland 198.500 Fahrzeuge und steigerte den Marktanteil auf 5,49 Prozent (2015: 177.500 Zulassungen; 5,15 Prozent). Die Pkw-Zulassungen der Gruppe legten um 12,2 Prozent auf 175.400 Einheiten zu (2015: 156.400). Auch bei den leichten Nutzfahrzeugen verzeichnete der Hersteller mit 23.100 Fahrzeugen einen deutlichen Zuwachs von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2015: 21.100). Der Marktanteil lag bei 8,8 Prozent.





"Wir waren 2016 hervorragend unterwegs und haben mit 5,49 Prozent den besten Marktanteil und stärksten Zuwachs seit sechs Jahren erzielt. Wir sind sowohl mit Renault als auch mit Dacia stärker gewachsen als der Markt. Mit der jüngsten Modellpalette Europas wollen wir 2017 weiter zulegen", sagte Uwe Hochgeschurtz, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG.

Die Verkäufe der Marke Renault stiegen um 13,5 Prozent auf 147.500 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (2015: 130.000). Damit erzielte Renault den prozentual stärksten Zuwachs unter den 20 meistverkauften Automobilmarken auf dem deutschen Markt. Der Marktanteil erhöhte sich auf 4,08 Prozent (2015: 3,77 Prozent).

Sehr erfolgreich entwickelten sich die Elektrofahrzeuge mit 3.900 Zulassungen (plus 56,5 Prozent). Der Marktanteil betrug per Ende November 26,8 Prozent. Renault bleibt auf dem deutschen Markt die Nummer eins - bestverkauftes Elektromodell ist der Renault ZOE mit 2.800 Neuzulassungen.

51.000 neu zugelassene Pkw und leichte Nutzfahrzeugen erreichte Dacia. Die Verkäufe stiegen um 3.500 Einheiten gegenüber dem Vorjahr (47.500), ein Plus von 7,4 Prozent. Der Marktanteil wuchs auf 1,41 Prozent (2015: 1,38 Prozent).

2017 haben das SUV-Modell Koleos und der Pick-up Renault Alaskan Premiere. Der Duster wird als erstes Dacia Modell ein automatisches Doppelkupplungsgetriebe erhalten. 2017 feiert Renault nach 23 Jahren die Rückkehr des Sportwagens Alpine. Bei den Elektrofahrzeugen erhält der Kangoo Z.E. mehr Reichweite (270 Kilometer).

