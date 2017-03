OTS: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung ...

Fairster Autofinanzierer: Renault Bank mit "sehr gut" in der Gesamtwertung und in allen Einzelkategorien Neuss (ots) - Bei der Kundenbefragung "Fairster Autofinanzierer" des Finanzmagazins Focus Money erzielte die Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.



A. Niederlassung Deutschland, ein "Sehr gut" sowohl in der Gesamtwertung als auch in allen Einzelkategorien. Das gab Focus Money in der Ausgabe 11/2017 bekannt.

Das von Focus Money beauftragte Marktforschungsinstitut Service Value hatte im Januar 2017 insgesamt 1.910 Kunden zu ihrer Zufriedenheit mit 24 ausgewählten Autofinanzierern befragt. Dabei erreichte die Renault Bank folgendes Ergebnis:

- "Sehr gut" für die Renault Bank in der Kategorie Produktleistung - "Sehr gut" für die Renault Bank in der Kategorie Konditionen - "Sehr gut" für die Renault Bank in der Kategorie Kundenkommunikation - "Sehr gut" für die Renault Bank in der Kategorie Kundenberatung - "Sehr gut" für die Renault Bank in der Kategorie Kundenservice - "Sehr gut" für die Renault Bank in der Gesamtwertung

Die Renault Bank erhielt die Bestnote "Sehr gut" nicht nur in der Gesamtwertung, sondern auch in allen fünf innerhalb der Studie untersuchten Einzelkategorien. Das ist außer der Renault Bank keiner anderen Autobank gelungen.

Die Studie "Fairster Autofinanzierer" von Focus Money bestätigt das Ergebnis der Kundenbefragung des Nachrichtensenders n-tv, bei der die Renault Bank im Oktober 2016 mit dem "Deutschen Fairness-Preis" in der Branche "Autobanken" ausgezeichnet worden ist.

"Das ist ein großartiger Erfolg für die Renault Bank, bei der Studie "Fairster Autofinanzierer" von Focus Money so außerordentlich gut abgeschnitten zu haben. Das nicht nur eine Leistung der Renault Bank, sondern auch und gerade der Renault Händler in ganz Deutschland, deren Teams in der Studie als besonders kompetent von den Kunden bewertet worden sind." sagte Xavier Dérot, Generaldirektor der Renault Bank.

Ralf Benecke, Direktor Marketing, fügte zum Abschneiden der Renault Bank hinzu: "Bei Produkt und Konditionen sind die Kunden besonders sensibel. Die Kunden wünschen sich individuelle Finanzierungsangebote und Komplettpakete. Dass die Renault Bank in diesem sensiblen Bereich als besonders gut von den Kunden eingeschätzt wird, werten wir als einen großen Erfolg in unserem Bestreben, den Kunden mit seinen Wünschen in den Mittelpunkt zu stellen."

Mehr zur ServiceValue-Studie "Fairster Autofinanzierer" http://ots.de/hnWCf

Über die Renault Bank

Die Renault Bank ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, eine deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. Seit 1947 ist die Renault Bank als eine der renommiertesten und erfahrensten Autobanken in Deutschland aktiv. In den 1970er Jahren führte das Institut die ersten Leasingangebote für Privatkunden erfolgreich in Deutschland ein und zählt zu den Wegbereitern von Niedrigzinsen und attraktiven Paketlösungen für den deutschen Markt. Die Renault Bank bietet ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault und Dacia an. Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Händler gerecht. Zuletzt hat das Unternehmen innovative Konzepte für die kostengünstige Anmietung von Batterien bei Elektrofahrzeugen in Deutschland eingeführt und ist seit 2013 als "Renault Bank direkt" auch im Einlagengeschäft erfolgreich. Unternehmenssitz ist Neuss am Rhein.

OTS: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125879 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125879.rss2

Pressekontakt: Ulrich B. Iwan Tel: 02131 401010 E-Mail: presse@rcibanque.com

Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland Jagenbergstr. 1 41468 Neuss